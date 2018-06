La culpa es de Alemania o la política piñata

Esa podría ser la consigna del Establishment europeo, una que, a fuerza de tanto repetirla, terminarán convirtiéndola en una profecía autocumplida. Ante ese riesgo cierto y como Alemania tiene mucho que ver con lo que nos pasa, hoy nos centraremos en ella, repasando su estadística y emparejándola con la de Italia, que es de donde viene el mayor envite.

Poder y responsabilidad

Dos palabras que siempre detestan ver juntas quienes detentan el Poder. En el caso de Alemania, el tamaño de su economía, del valor a precios de mercado de su producción de bienes o servicios, del PIB nominal, ese con el que se pagan las deudas y el engendro burocrático de vividores de lo público y que es lo que fundamente su poder. Con una casi la quinta parte del de EE.UU., del doble del de Italia, casi el triple del de España y algo menos del doble del de Francia, mientras tenga seducida a esta última impidiendo una unión latina (¿Qué prefieren?), dominará el Continente, machacando a polacos y húngaros, o ex-yugoslavos y ucranianos y expulsando a rusos y angloamericanos del mismo; lo de siempre, vamos, y si el acomplejado "católico" sur se llena de malandrines, mejor, menos competencia y más "low cost"; hasta que Francia les de la puñalada, claro, que eso se les da mejor que a los del PNV.

Empezar la gráfica en 1980 está bien pues me recuerda unos tiempos en que los italianos emigraban, a Alemania, Sur América, etc. y nos miraban por encima del hombro a los emigrantes españoles. ¿Será por eso que sus televisiones envenenan las audiencias con tanta mugre moral y promocionan a cuanto hispanófobo psicótico campa por la piel de toro? Tal vez. Lo que está claro es que ni España (el todo o las partes) ni Italia son países ricos - aunque hayan reducido la brecha de producción (siguiente gráfica) - ni pueden permitirse ciertos lujos, como abandonar a los más pobres de su sujeto constituyente o experimentar con él subsidiando el destrozo demográfico con fantasías inmigratorias, lo cual nos lleva al siguiente punto.

Población y poder

"Gobernar es poblar", decíamos antes de que esterilizáramos nuestra naturaleza expansiva y de que nuestros eurófobos socialdemócratas vía ONU, Club de Roma, etc. colocaram la moto de que no había que tener hijos (feminazis aparte) como ahora nos venden la migración masiva, el multiculturalismo y demás inventos. Así las cosas, el aplanamiento de las curvas de población (siguiente grafica) no viene por estar en las tasa de reposición (2,1 hijos por mujer), sino por aumento de la esperanza de vida, incubándose una crisis que irá a peor por las malas políticas inmigratorias, hechas seguramente con "engrases" exteriores.

Pero, por la falta de representación de los ciudadanos, la demografía no manda y como ejemplo de eso tenemos el caso de Luxemburgo que, con una población casi como Valladolid, manda más que España o Italia y, gracias al cuento de evitar otra guerra franco-alemana (que menuda idiotez a estas alturas), padecemos sujetos como Juncker liderando los inventos de los sociópatas de Bruselas; o sea, más o menos como la casta de aquí con su cuento de la Guerra Civil. Y venga a experimentar con el Pueblo.

De lo que no ha dicho ni mu el Señorito Sánchez, el muy listillo, es del daño demográfico del excepcional boquete económico del 2008-2009, que en Italia y España repite en 2012, y que se ilustra en la siguiente gráfica. No lo hará porque ni le interesa ni tiene idea de cómo las políticas de su ideología han producido semejante desgracia; lo mismo le ocurre con la política fiscal que es compatible con el euro y así con un largo etcétera. Como sus correligionarios, él pasa de eso porque de inmediato habría que elegir entre la fantasía fiscal de la casta a la que pertenece y una economía sana.

¿Y dónde hunde sus raíces esa fantasía fiscal del Señorito Sánchez y sus apoyos en el Congreso? Pues, entre otros sitios, en un momento muy concreto de la historia reciente de Italia , allá por la década de los ochenta, que preparó la entrada de la generación langosta o generación sociópata, la misma que le mimó y le puso en las listas electoral por su pedigrí. Dicho período lo comentamos en "Italia en su laberinto", años de orgía fiscal con déficits por encima del 1o% del PIB - ni Alemania en su reunificación - solo que lo de hoy es todo tan mediocre que no le llegan ni a los talones de aquellos libertinos de lo público; de hecho, estos petardos que van de luminarias, ni saben lo que fue aquello.

Ocurre pues que entre la mala demografía y el peso de "lo público", a muchas empresas italianas no les ha quedado otra que venderse al exterior, a alemanes y chinos, para al menos sobrevivir y seguir exportando, que para eso el euro no es problema, al contrario. Algo parecido ocurre en Finlandia, pero claro, la culpa es de Alemania.

Poder y comercio exterior

El éxito alemán es debido a sus virtudes industriales, por supuesto, pero hubiera sido imposible sin el trato preferente, especial y permanente de Estados Unidos durante más de setenta años, que hasta tecnología automotriz en fecha tan reciente como 2003, cosa que vimos al tratar "Europa y el problema alemán" en "Pax americana y nuevo mercantilismo"; por no hablar de que les han pagado la defensa y todo después de lo que hicieron dos veces, cosa que agradecen con la butade de Merkel de que ya no se puede confiar en ellos en defensa de Europa y la culpa es de Trump. Será sinvergüenza.

En fin, que el resultado es un enorme superávit comercial (gráfica anterior) típico de economías con un exceso de ahorro, que luego mal invierten en (la lista es larga), por ejemplo, instituciones como el Deutsche Bank, que está en la lista negra de la FED por elevado riesgo sistémico y cuya acción se ha dividido por 15 desde 2007, convirtiéndose en un riesgo mayor que el italiano; uno de los responsables de ese engendro ruinoso (otro señorito) se perfila como jefe del BCE. A ese exceso de ahorro contribuyen sus altos impuestos indirectos que, en un sadismo obtuso, dañan más su demografía, a su sujeto constituyente. Pero la culpa es del Sur, claro.

Pero ocurre que ahora Trump quiere, además, una nueva OTAN y que gasten lo acordado en defensa y, como predijimos, anuncia que va a por la mimada industria alemana de coches de lujo. Para entender la posición de Trump, aunque es difícil sin haberlo vivido, y lo que viene, tal vez les ayude el siguiente video: Mark VI en 28 segundos, de 1981, del tiempo de cuando Trump empezó sus empresas y cuando EE.UU. era líder tecnológico en el sector automotriz (en realidad aún lo es pero sería muy extenso tratarlo aquí), un vídeo que daría para varias horas de debate académico y empresarial sobre producto, imagen, diseño, etc., temas todos que a la mafia de la UE o a un señorito de "lo público" como Sánchez, con su gabinete para un estado títere, le quedan grandes, pues a ellos lo que les interesa es su piñata y no la van a soltar; esperemos que al menos no les dé por volver a sacudir el árbol, porque, con los cambios que vienen, nueces no va a haber.

Como se ve, padecemos un orden y un pensamiento disfuncional en constante degeneración y así será hasta que se dé un ruptura radical con el pasado, eventualidad que me temo ocurrirá por las malas cuando el sujeto constituyente se revele contra quienes le mangonean, y en ello estamos. Dios quiera que nos salga bien.