Cuesta abajo y sin freno

Mal debe de ir la democracia, aquí y en medio mundo, cuando anda tan generalizado el debate sobre la Justicia. Esas dos Francias enfrentadas en la calle que vimos en París hace bien poco hablan por sí solas en dialecto guerracivilista. Una jueza echando de la política a un delincuente convicto, por ejemplo, ¿dónde se ha visto eso? Esas cosas no ocurrieron en tiempos de De Gaulle, que hasta hubo de refugiarse en su retiro de Colombey-les-Deux Églises cuando perdió su referéndum, que eso es ya otra cosa mucho más honorable. No como otros –Macron, un poner-- que, cuando pierden, lo mismo se alían con la Derecha que con la Izquierda, qué más dará, con tal de no quedarse en casa con la vieja. La biblia de Tocqueville ha resultado poco más que una distopía, como ahora está de moda decir. En la democracia americana, en la francesa o mismamente en la nuestra, la española, ésa que Alfonso Guerra quedó corto al calificar de “herida”.

Y si no, consideren lo ocurrido en USA: ese delincuente convicto es ya presidente y, encima, con ínfulas cesáreas. O lo nuestro: unos sentenciados por el Tribunal Supremo indultados por las bravas y pronto tal vez amnistiados –y eso ya sería peor—por un TC cuya parcialidad convenida es tan evidente que hasta el último mono la tiene ya asumida. Aquí ha habido que bajar a los infiernos y resucitar, antes de ser capaces de medio nivelar un CGPJ esto es, dicho sea mal y pronto, el “gobierno de los jueces”. ¿No habíamos quedado en que lo suyo era y debe ser que el Poder Judicial se las aviara solo y en casa, en uso de su soberana independencia --“un clavo saca otro clavo”, dice el adagio antiguo—en lugar de depender de los mismos que está llamado contrapesar?

En EEUU los presidentes de turno nombran para la Corte Suprema a los magistrados más proclives hasta conseguir la mayoría si es posible y santas Pascuas. Aquí también. Lejos ya de los García-Pelayo, los Tomás y Valiente, los Rodríguez Piñero o los Pedro Cruz Villalón, hoy en día nunca falta un Bacigalupo para el Supremo o un Conde-Pumpido para el Constitucional. ¡Qué razón llevaba González cuando avisó a los de la bancada rival de que la judicialización de la política llevaría fatalmente a la politización de la Justicia! ¡Si lo sabría él!

Claro que también es verdad que, junto a los graves diplomáticos de (casi) toda la vida, en estos tiempos del cólera han desaparecido del mapa político los grandes juristas para dar paso a éste, al otro o a cualquiera que sepa cuadrarse con docilidad ante quien lo sube desde la nada a la alta grupa. A la vista está. ¿Puede extrañarnos, en consecuencia, que desde el ambón del mal llamado hemiciclo del Congreso o desde cualquier improvisada tertulia, ésta o el otro --cualquiera, ya digo-- llame prevaricadores a los más altos magistrados? Pues claro que no, teniendo en cuenta que el primero que denigra a los jueces y los descalifica sin contemplaciones día tras día es el propio Gobierno. Desde luego, cuando Pedro Pacheco –y bien caro que lo ha pagado, la criatura—dijo que “la Justicia es un cachondeo”, ni él ni nadie podía imaginar que, más que excederse, también se estaba quedando corto. La prueba es que a él ni se planteó nadie indultarlo.

La crisis de la democracia

Y ahí andamos todos, grandes potencias incluidas, comprobando que aquello de que un país no puede vivir sin Justicia no es, en la práctica, más que una ilusión. Los romanos decían ya que sin justicia no hay Estado. Cuando el emperador Fernando –el de Hungría y Bohemia, el hermano de nuestro César Carlos—se lio la manta a la cabeza y proclamó aquello de “fiat Iustitia et pereat mundus” (hágase justicia aunque el mundo perezca), Hegel, siglos después, lo matizó afinando el tino con una simple partícula negativa: “Fiat Iustitia ne pereat mundus”, esto es, hágase Justicia para que el mundo no perezca . En cualquier caso, ni lo uno ni lo otro parece al alcance de estos autócratas.

Nadie en sus cabales desearía un “gobierno de los jueces” pero menos aún un “Gobierno sin jueces”. Y ahí está la cuestión: que un poco por todas partes se ha hecho viral (¡otro necio modismo en boga!) la estrategia política de gobernar sueltos de mano, saltando sobre la Ley y hasta ignorando al juez sin dejar de arrastrar su buen nombre por los suelos enfangados de que, en su día, habló Pumpido. Eso es todo. La crisis de la democracia oculta la crisis de la Justicia y, encima, nos distrae con el fantoche de la económica y la pesadilla de una posible guerra. Y el personal como si nada, tragando lo que le echen. La gran paradoja es que aquí, como en todas partes, la única solución posible sea precisamente esa Justicia maltratada.