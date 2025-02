Cuando el humor se convierte en delito de odio

Héctor de Miguel es conocido como Quequé. Forma parte de esos humoristas prestos a demonizar todo lo que no sea zurdo y así, apoyados por el establishment izquierdista - o eres de éstos o lo tienes crudo –, han hecho carrerita a base de mofarse de gente que no piensa como ellos. Quequé ha tenido diversos programas en Movistar y en la SER, emisora guardiana de las esencias. Pero, como sucede de un tiempo a esta parte, se les ha ido la pinza, en memorable frase de Santiago Segura al que nadie en su sano juicio se atrevería a tildar de facha. O sí, porque llegados al punto en el que estamos resucita Durruti y le hacen escraches por no seguir el wokismo. Que no lo seguiría, ya se lo digo yo.

Como están acostumbrados a que nadie les pare los pies, porque se han arrebujado en la bandera de la libertad de expresión, al final Quequé se las va a tener que ver con un juez. Es lo que tiene confundir la libertad de palabra con la libertad de infamia. En los medios es habitual hacer esas gracietas. Recuerden los textos del programa “Cachitos”, como vía de ejemplo, o el desafío en “Ilustres ignorantes” – dieciocho temporadas entre Canal Plus y Movistar – en el que el otro día el presentador, Javier Coronas, se cagaba, con perdón, en lo más sagrado amparándose en un pitido añadido encima que, eso sí, permitía que se le entendiera todo. Una lástima, porque ahí está el mejor humorista de España, Javier Cansado, por el que siento un enorme respeto como profesional y como persona y al que jamás le ha hecho falta recurrir al insulto facilón más propio de gañanes que de gente leída.

Quequé se encuentra procesado por lo siguiente. En ese programa que tiene en la SER, “Hora Veintipico”, que juega con el mítico “Hora Veinticinco” al que recuerdo con nostalgia cuando el gran periodista Fermín Bocos estaba al frente, el procesado dijo que debería dinamitarse la cruz del Valle de los Caídos, que sería mejor hacerlo en domingo, porque hay más gente, y emplear las piedras para plantarse delante de las iglesias con el fin de apedrear a la salida a los curas pederastas. Según el magistrado “Se trata de expresiones de naturaleza ofensiva, que no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras”. Vamos, lo que viene siendo un delito de odio de manual.

El problema es que estos humoristas del odio, y permítanme la expresión, disparan siempre hacia España, la Corona, el pensamiento conservador, en suma, todo lo que combate la izquierda de manera secular. Y lo hacen sin talento alguno, añado. Porque los Monty Python se han reído de la iglesia, pero con inteligencia; Woody Allen ha jugado con ironía acerca del Papa y los sacerdotes, pero también con la religiónjudía. Recuerdo el gag del rabino y los padres de un Woody Allen crío en el film “Días de radio” absolutamente genial. Coluche, el gran cómico francés, hacía lo propio, igual que el semanario Charlie Hebdo. Ahí radica la diferencia. Lo mismo sirve para Cansado que, junto a Faemino, tienen el gag del Arzobispo de España. Songenios, mientras Quequé es un funcionario del humor a sueldo de la izquierda. ¿Se imaginan qué diría esta si un humorista de derechas propusiera volar Ferraz y con los cascotes apedrear a los militantes socialistas corruptos? Dirían que es odio. Y tendrían razón. Seguramente Héctor de Miguel saldrá condenado pero no es lo sustancial. Él, y los que son como él, deberían estar condenados por ser unos pésimos profesionales. Servidor, guionista de humor que ha escrito igual para Sardá que paraLuis del Olmo, sabe que o te ríes de todos o lo que haces es propaganda. El humor que precisa víctimas no es humor, es otra cosa. Muy fea, por cierto.