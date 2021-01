Si no es ahora, ¿cuándo?

Hace algo más de dos años, cuando los dinosaurios dominaban la tierra, la principal preocupación de nuestro sistema político era Quim Torra, el primer Gobierno de Pedro Sánchez era joven y entusiasta y la pandemia una cosa de pelis malas de ciencia ficción, escribía por aquí un artículo sobre cinco asuntos urgentes que no estaban en la agenda política.

Entonces, como ahora, nuestros gobernantes estaban todo obsesionados debatiendo sobre batallas competenciales autonómicas. Entonces, como ahora, lo de aprobar reformas estructurales quedaba en un segundo plano.

Recuperar el artículo es un tanto deprimente. Mi principal preocupación era el mercado laboral. Era un desastre entonces, marcado por la precariedad, dualidad, una tasa de paro altísima y salarios lamentables. Dos años después, hemos visto cero reformas para atacar ninguno de estos problemas, y la cosa sigue igual. Hablaba también sobre la persistente incapacidad de nuestro estado de bienestar de redistribuir renta de forma efectiva. Dos años después, los problemas siguen siendo exactamente los mismos, y la chapucera implementación de la renta básica no ha hecho nada para solucionarlos. Señalaba también la trágica falta de inversión en un sistema de educación infantil universal, que, siguiendo un patrón, sigue igual dos años después. También hablaba sobre los persistentes problemas de concentración empresarial y barreras a la competencia, que, previsiblemente, siguen todas allí, sin cambios.

De las cinco reformas urgentes en los últimos dos años el Gobierno de Pedro Sánchez sólo ha impulsado una,la ley de cambio climático y transición energética. Para sorpresa de casi nadie, el proyecto tiene mucho de retórica pero es poco ambicioso en la práctica, quedándose a medias en la reducción de emisiones.

Cómo arreglar la dualidad de nuestro mercado laboral no es ningún misterio; redistribuir renta es algo que casi todos los países de la OCDE hacen mejor que nosotros

Lo más cargante de estas cinco reformas es que, con la excepción de la educación infantil, no cuestan apenas dinero. Todas ellas tienen un componente redistributivo fortísimo, algo que debería agradar a un gobierno de izquierdas, y todas ellas exigen soluciones relativamente obvias y conocidas. Cómo arreglar la dualidad de nuestro mercado laboral no es ningún misterio; redistribuir renta es algo que casi todos los países de la OCDE hacen mejor que nosotros (incluso Estados Unidos redistribuye mejor, por Dios); construir guarderías es algo patéticamente sencillo; desregular mercados para aumentar la competencia es de primero de económicas.

Pero no lo hacemos, y no queremos hacerlo, y no parece que a casi nadie en la izquierda parezca preocuparles demasiado, aunque cualquiera de estas medidas ayudaría a los pobres, perjudicaría a las clases acomodadas, y mejoraría enormemente las expectativas económicas del país.

Defender la socialdemocracia

Lo más irritante, sin embargo, no es la dejadez de funciones o timidez de un gobierno de izquierdas que parece más obsesionado en batallas simbólicas y defender una idea de socialdemocracia pasada de moda con un fervor reaccionario. Lo que realmente me pone de los nervios es que el colosal impacto del coronavirus en la economía española ha dejado muy claro que los problemas estructurales de nuestro país nos hacían increíblemente vulnerables ante un shock externo, pero la obsesión de nuestros gobernantes es un retornar y preservar el status quo no ya de estas crisis, sino de los años de gloria (es un decir) de la primera legislatura de Zapatero.

El impacto más claro lo hemos visto, como de costumbre, en nuestro mercado laboral. Siempre hablamos sobre cómo España depende del turismo, de empleos precarios, etcétera, etcétera, pero parte del problema es que tenemos una legislación laboral que da facilidades enormes a la contratación temporal, empleos precarios y chiringuitos turísticos. El resultado natural de esta clase de incentivos absurdos que priman la clase de trabajos y empresas que todo Dios dice que debemos reducir es hacer que nuestra economía dependa enormemente precisamente de esta clase de empleos. Esta crisis ha resultado ser una alarma vociferante sobre la imperiosa necesidad de cambiar las cosas lo antes posible, pero bueno, no lo estamos haciendo.

Se aprobó una renta básica de mala manera y se implementó aún peor, y hemos acabado como durante la última crisis, con los de siempre (jóvenes y clases bajas) comiéndose todo el marrón

La reforma del estado del bienestar ha seguido patrones parecidos. Cuando la pandemia forzó el cierre de nuestra economía, acabamos recurriendo a una especie de Frankestein de prestaciones ligadas al empleo que hacían bien poco por paliar el impacto de la crisis entre los más pobres y aquellos con trabajos temporales. Se aprobó una renta básica de mala manera y se implementó aún peor, y hemos acabado como durante la última crisis, con los de siempre (jóvenes y clases bajas) comiéndose todo el marrón.

Una vez más hemos sufrido una enorme crisis económica. Una vez más hemos visto cómo su impacto caía sobre los de siempre, y una vez más todos sabemos que ha sido peor porque llevamos décadas dejando las cosas para después, distraídos siempre por polémicas absurdas. Nuestro país tiene problemas obvios y soluciones que todos conocemos, pero siempre se priman los fuegos artificiales a corto plazo que las reformas a largo, incluso cuando estas son casi gratis.

Modernizar la economía

La conversación sobre la salida de la crisis, como es habitual en este Gobierno de izquierda, se ha concentrado en dónde vamos a gastar dinero para “modernizar” nuestra economía, algo que debería sonar familiar. Nuestra respuesta, sin embargo, debería ser cómo podemos utilizar los fondos europeos para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestro país necesita con urgencia desde hace más de veinte años, y hacerlo de modo que su coste sea asumible para todos.

La pregunta que deberían hacerse Sánchez e Iglesias, y que deberíamos hacernos todos, es muy simple: si no es ahora, ¿cuándo?