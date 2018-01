El toro, acochinao en tablas

Acaba de cerrar la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda de Madrid, que mantenía el Ayuntamiento con un hilillo de dinero, apenas 60.000 euros anuales. Es la clásica noticia que aparece en estos días como un niño perdido entre el avasallante e insoportable latazo de los catalanes, pero a mí me estremece porque no es solo una noticia: es un síntoma.

El cierre, que se ha producido cuando el Ayuntamiento cortó el hilillo, reunió en el barrio de El Batán a unas cuantas decenas de personas, todas muy entristecidas y algunas indignadas, porque la Escuela llevaba funcionando, de una u otra forma, más de cuarenta años. Protestaban. Entre esas personas estaba el torero José Miguel Arroyo, Joselito, uno de los más grandes genios de la tauromaquia de los últimos cien años. Joselito se formó allí, lo mismo que otros grandes como El Juli, El Fundi, El Yiyo (que la tierra le sea leve) y otros así.

Dentro de algunas generaciones se dará cuenta la gente de que los toros no son de derechas. Nunca lo fueron"

Joselito, que estaba muy disgustado y que a sus casi 50 años luce unas inenarrables patillas de bandolero, explicó ante las cámaras que su dolor y su rabia no tenían límites porque, de no haber sido porque logró entrar en la Escuela cuando era un crío, seguramente habría acabado de atracador, que era lo que le mandaba la vida. Esto demuestra que ser un prodigio capaz de lograr la inolvidable maravilla que consiguió el 2 de mayo de 1996, cuando acabó con seis toros en la plaza de Las Ventas y entró a la historia, no lo convierte a uno en una persona inteligente. Cabe imaginar a la madre del trémulo chiquillo diciéndole: “Más vale que consigas entrar en esa escuela de toros que dices, José, porque si no tendrás que establecerte de atracador, como todos en este barrio, hombres y mujeres y niños, incluido don Vicente, el párroco. Así que tú verás, para ti haces”. Pero se conoce que el niño José tenía facultades y se libró, gracias al toro, de la delincuencia y la perdición, que es el destino inexorable de todos los miles de habitantes del barrio de la Guindalera, según cabe deducir de sus palabras. Vaya suerte que tuvo, ¿verdad?

Entre el grupo que se reunió para protestar por el cierre de la Escuela Taurina había un chaval del PP, un tal Martínez Almeida, quien se vino arriba y no dudó en asegurar que, cuando su partido gobierne, reabrirá la Escuela. Quedaba con esto establecido que los toros son de derechas, como Dios, el Real Madrid, los pasodobles o los pintalabios. No se preocupen ustedes si no entienden el argumento. Nadie puede.

No será fácil que un gobierno municipal del PP vuelva a abrir la Escuela de Tauromaquia. Porque ese cierre, hecho en el corazón taurino del mundo (que no es Sevilla ni Córdoba sino Madrid) no es una decisión política, una de esas muchas cosas que las niñas bien no le perdonarán jamás, pero es que jamás, a Manuela Carmena. Es, lo decía antes, un síntoma de que la sociedad está cambiando.

Tardará en desaparecer del todo, pero un día u otro las corridas se quedarán en los libros de historia, como las peleas de gladiadores"

En mi tiempo se estilaban mucho las peleas de gladiadores en el circo. Tuve que ver algunas por imposición de mi señorito Cayo Calígula. Fui de los pocos que se aburrieron mortalmente con aquello que lo único que no tenía de teatro era la muerte del perdedor. Pero con el paso del tiempo, la sociedad cambió. Yo siempre he creído que, al menos en parte, fue culpa de la secta judía de los cristianos: inventaron una cosa que se llamaba alma que, al parecer, tenía todo el mundo, incluidos los esclavos y los gladiadores. Y en el siglo IV, el emperador Honorio las prohibió para siempre. No fue una decisión política: es que, aparte de que resultaban carísimas, la gente había empezado a respetar la vida humana como un valor en sí mismo. Y ya no iban al circo a ver cómo se destripaba la gente.

Ahora ocurre igual. El respeto a los animales es uno de los signos más notables y generalizados de este tiempo. Hay en España una inmensa cantidad de fiestas populares en las cuales la gente se divierte martirizando seres vivos, sean patos, gallos, cabras, burros o sobre todo toros, que son los animales totémicos de la península desde los fenicios: el enemigo sobre el cual la victoria es heroica. Y todo eso se ha defendido siempre en nombre de la tradición y de la cultura, como ha ocurrido hasta hace muy poco con la carnicería del Toro de la Vega. Pero cada vez es más numerosa la gente que rechaza no solo esas diversiones locales sino también, y especialmente, las corridas de toros, y que considera que esas fiestas son unas ceremonias crueles cargadas de ritos, gestos y atavíos cuya belleza no puede ocultar la sangre y el dolor de un animal tan perfecto como inocente. Por eso la fiesta de los toros se bate en retirada en muchos lugares, cada vez en más; recula, escarba y se acochina en tablas, sin iniciativa ni convicción. Sigue viva, pero sabe que se acerca la suerte suprema. Y la culpa no la tiene Carmena. La culpa la tiene el siglo XXI. Es decir, la realidad.

El toro es el animal totémico de la península desde los fenicios: el enemigo sobre el cual la victoria es heroica"

Tardará en desaparecer, porque sus raíces son muy hondas; pero un día u otro, una generación u otra, quedará, como aquellas peleas de gladiadores, en los libros de historia. Y los chicos que lo estudien torcerán el gesto sin entender del todo cómo aquello fue, además de posible, aplaudido y defendido. No lo entenderán porque su contexto cultural será otro. Los hermosos poemas de Lorca a la muerte de Sánchez Mejías se compararán a lo que escribió mi buen amigo Marco Valerio Marcial, en el siglo I, al combate entre dos célebres gladiadores, los diestrosVero y Prisco. Y en Madrid, la ciudad más taurina del planeta, dejará de pasar que tres de cada cuatro tabernas estén adornadas con cabezas de toros con ojos de vidrio y fotos de gente muy antigua vestida de carta de la baraja. Hasta el lenguaje que usamos, trufado de metáforas y analogías taurinas, acabará cambiando.

Y los que vivan entonces se darán cuenta, por fin, de que los toros no son de derechas. Nunca lo fueron, como tampoco Dios o los boleros de Machín. Son el reflejo de una sociedad, que quita y pone sus señas de identidad –lo que a veces llamamos, con voz engolada, tradiciones­– por razones quizá difíciles de explicar, pero desde luego inexorables.

Pobres niñitos de La Guindalera, destinados todos a la delincuencia y la perdición del alma por el declive de las corridas de toros, que se van quedando cada vez más viejas, como las patillas de Joselito.