El contagioso marco mental del feminismo

La semana pasada, dos eventos pusieron la industria feminista a toda máquina: el auto de fe contra Luisgé Martín por Odio —la metáfora se hace sola— y la absolución de Alves, quien, de momento y en espera del Supremo, ha conseguido escapar de la pira humeante. La indignación de los feminismos no se había apagado todavía cuando, ¡para qué queremos más!, la mujer del futbolista vino a echar más gasolina al fuego: no sólo le ha perdonado, sino que, además, se ha quedado embarazada sin pedir permiso al Ministerio de Igualdad y lo ha celebrado subiendo un vídeo, que se ha hecho viral.

Las redes sociales no son un reflejo exacto de la vida tangible, lo sé por experiencia propia: hace muchos años, cuando los móviles sólo servían para llamar por teléfono y mandar mensajes de texto, creé la primera líder virtual que consiguió incidir un poquito en la realidad. (No sé qué hacen Musk, Varsavsky y similares, que no me llaman). Y, aunque por trabajo ahora paso muchas horas al día en X, en ningún momento olvido que es una realidad paralela. No es el paraíso de libertad que algunos quieren hacernos creer —tal cosa no existe—, pero sí una herramienta muy útil para aprender y para conocer el mecanismo de los otros.

Cuando participas en ella ocultando tu identidad, crees que no corres ningún peligro y dices a las bravas lo que piensas. O lo que te han dicho que pienses: si te adscribes indubitablemente a una ideología, renuncias a pensar por ti mismo; no hace falta que te cuestiones nada, el partido te surtirá de consignas como quien lanza sardinas a las focas. De ese modo, tú sólo te encargarás de repetirlas —con la esperanza de hacerlas virales— y, sobre todo, de meter en la urna la papeleta adecuada. La vida ya es suficientemente complicada como para, además, ocuparnos de la política; es más fácil obedecer.

Irene Montero —hay que reconocerle el maldito mérito— ha conseguido instalar en buena parte de la población, incluso entre quienes no la votan, un extraño marco mental que se asemeja, muchísimo, a una religión

Y, entre los obedientes, hay unos que destacan en las redes sociales por encima de los demás: los feministas. Y no me refiero sólo a los que viven del asunto, que son legión y cobran por hacer ruido, sino a gente corriente a la que no le llega el maná de las subvenciones e intervienen porque de verdad creen que son mejores personas que los demás. Irene Montero —hay que reconocerle el maldito mérito— ha conseguido instalar en buena parte de la población, incluso entre quienes no la votan, un extraño marco mental que se asemeja, muchísimo, a una religión cuyos dogmas de fe están por encima de la ley e incluso del sentido común.

A raíz de mis columnas y de mi actividad en X, los devotos del feminismo me buscan para catequizarme, pues no toleran a las mujeres que no nos arrodillamos ante su fe obligatoria y salen como autómatas a llamarnos machistas, alienadas, acunapenes… Alguno, incluso, me ha acusado de estar escribiendo aquí gracias a que me he acostado con algún jefe —¡a mi edad!—: son requetefeministas y ponen a la mujer por encima de todo, pero no les cabe en la cabeza que fuera de su entorno haya mujeres libres con talento.

En la mayoría de las ocasiones, intentar mantener una conversación con ellos es una pérdida de tiempo, pues parten de la base de que cuestionar el feminismo es pecado mortal; por tanto, no tienen permitido hacerse preguntas ni pensar fuera de la caja. Y les pone muy nerviosos que tú lo hagas. Su fanatismo es tal, que los lleva a aceptar cosas realmente surrealistas, como que el hijab en un símbolo de empoderamiento de la mujer musulmana y no un trapo que anuncia su sometimiento al hombre.

No me sorprendería mucho que las mujeres “jóvenes y valientes” mañana pasaran a ser, simplemente, “progresistas”. Y que, con el tiempo, la palabra de un progresista se volviera, como el feminismo, incuestionable

Si este marco mental sólo afectase a los zumbados que pululan por las redes sociales, no me preocuparía demasiado. Ya dábamos por hecho que, tras la absolución de Alves, Irene Montero y sus secuaces se rasgarían las vestiduras, porque es lo único que saben hacer. Pero resulta preocupante que toda una vicepresidenta del Gobierno afirme que es una vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de mujeres jóvenes y valientes. Y podríamos pensar que sólo fue uno de los muchos deslices de su bocachancla, pero, por desgracia, la ministra de las plumas en las orejas la secundó. Y Zapatero, ese ser maligno que le susurra al oído a Sánchez, llegó a decir que hay un conflicto entre las respectivas presunciones de inocencia del acusado y de la —por el momento—, exvíctima. Átame esa mosca por el rabo.

Preocupada por el revuelto mediático que originaron sus palabras, María Jesús Montero ha dicho que pide disculpas, aunque en realidad ha vuelto a decir lo mismo cambiando algunas palabras. Desearía creer que esto es sólo otro de esos escándalos prefabricados para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, pero no me sorprendería mucho que las mujeres “jóvenes y valientes” mañana pasaran a ser, simplemente, “progresistas”. Y que, con el tiempo, la palabra de un progresista se volviera, como el feminismo, incuestionable.