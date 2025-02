Con Sánchez ganamos menos y debemos más

Es usual escuchar al presidente del Gobierno vanagloriarse de la marcha de la economía española. Lo hace además recurriendo al uso de hipérboles, cada cual más estúpida, afirmando que va como “una moto”, como “un cohete” o como un velero “viento en popa a toda vela”. Hasta en esas payasadas se parece cada vez más a Zapatero que afirmó que nuestra economía jugaba en la Champions poco antes de aprobar el Decreto-Ley de mayo de 2010 por el que, entre otras cosas, bajó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones, congelación llevada a cabo por primera y única vez en la historia de nuestra actual democracia.

Sin embargo, los datos son tozudos y muestran de manera objetiva, y por ello incontestable, que desde que Sánchez llegó al poder los españoles nos hemos empobrecido. Lo demuestra la renta per cápita si se considera en términos reales y una vez descontados los impuestos que nos cobra el Estado. Así es, a final de 2017 la renta media en España era 25.160 euros, importe que después de pagar los impuestos que se nos detraen -recordemos que la presión fiscal era un 34,2%- se quedaba 16.555 euros.

Nuestro diferencial negativo con la renta de la UE ha aumentado y lo ha hecho en tres puntos porcentuales pues la renta per cápita española era en 2018 un 92% de la europea y en 2.023 ha sido un 89%.

En la actualidad -datos oficiales a final de 2023- la renta per cápita en España era 30.970 euros que libre de impuestos -36,8% de presión fiscal- se queda en 18.953 euros. Ahora bien, como entre las dos fechas citadas la inflación acumulada ha sido del orden del 20%, resulta que debidamente actualizada a euros de 2023 la renta media de 2017 fue 19.866 euros. Ergo, la renta media disponible real de los españoles es hoy 913 euros menor que cuando Sánchez accedió a La Moncloa -antes 19.866, ahora 18.953-. Como se ve, en estos años no hemos avanzado nada y, aún más, hemos retrocedido. Con el Gobierno socialista somos más pobres.

Todavía es peor lo sucedido con la renta de los españoles si se compara con la que tienen los europeos pues mientras nuestra real ha disminuido durante el Gobierno de Sánchez, la de ellos ha aumentado en el mismo periodo. Quiere decirse que nuestro diferencial negativo con la renta de la UE ha aumentado y lo ha hecho en tres puntos porcentuales pues la renta per cápita española era en 2018 un 92% de la europea y en 2023 ha sido un 89%. Es decir, con Sánchez somos tenemos menos renta en términos absolutos y también en términos comparativos con nuestros vecinos.

A ello debe añadirse que durante el Gobierno de Sánchez la deuda pública camina desbocada pues hoy es del orden de 1,65 billones de euros habiendo aumentado casi medio billón de euros lo que significa que con Sánchez la deuda por español ha crecido en 8.000 euros. En resumen, desde que gobiernan los socialistas, los españoles ganamos menos y debemos más. ¿A qué vienen tantas alharacas entonces? Los datos evidencian que ni moto, ni cohete, ni barco con viento en popa a toda vela.

En estos años y en una evolución natural, todos los países han aumentado el volumen de sus trabajadores con empleo pero España -pese a la manipulación estadística- sigue duplicando la tasa de paro en la Unión Europea

Existen otros datos que confirman y complementan los expuestos hasta ahora. Así según las últimas estadísticas de Eurostat, en España el porcentaje de la población en riesgo de pobreza está creciendo y a final de 2023 era ya un 26,5%, cinco puntos por encima de la Unión Europea (21,4%) siendo ya el tercer país con mayor tasa de habitantes con esta vulnerabilidad solo superado por Rumania y Bulgaria. ¿Qué pensarán esos españoles, uno de cada cuatro, cuando escuchan las presuntuosas palabras de Sánchez sobre sus logros económicos?

Pero si hay una cuestión en la que tanto Sánchez como sus ministros y el resto de sus acólitos se pavonean más, esa es el empleo, magnitud en la que como ya se sabe las estadísticas oficiales están groseramente maquilladas por el truco de los fijos discontinuos. Que se considere empleados a aquellos que están en su casa, sin trabajo y cobrando el subsidio de desempleo es una broma de mal gusto. Con todo, incluso utilizando los falsos datos oficiales, resulta que el paro en España sigue siendo el doble que el existente en la Unión Europea. Lo era cuando Sánchez llegó al poder-16,5% frente al 8%- y lo sigue siendo ahora -11,2% frente al 5,5%-. Quiere decirse que en estos años y en una evolución natural, todos los países han aumentado el volumen de sus trabajadores con empleo pero España -pese a la manipulación estadística- sigue duplicando la tasa de paro en la Unión Europea.

Castigados por el Fisco

Varias son las causas que explican por qué la economía española no va como falsamente pretende hacernos creer el Gobierno. Una es la creciente exigencia fiscal. Ya hemos reseñado antes que desde que gobierna Sánchez ha aumentado en casi tres puntos porcentuales la presión fiscal y lo hacho en un periodo en el que la tónica general en Europa ha sido reducirla. De ese modo, el ranking europeo del esfuerzo fiscal, variable que considera la renta del contribuyente, demuestra que en términos de comparación los españoles somos especialmente castigados por nuestro Fisco. En concreto, un 15% más que la media de los contribuyentes de la Unión Europea. A modo de ejemplo, mientras que las cotizaciones sociales en la UE representan el 7,1% del PIB europeo, en España suponen un 9,5% del nuestro. Sin duda, este grave diferencial en los costes empresariales es una de las causas que explican el por qué seguimos siendo los líderes europeos del paro.

También constituye un hándicap importante para nuestras empresas la sobre regulación y el intervencionismo que caracterizan al Gobierno Sánchez. La evolución expansiva del gasto público, la creciente afición gubernamental a la recreación de empresas estatales y el progresivo desembarco de las garras del Estado en las privadas están provocando el conocido efecto crowding out o expulsión de la inversión privada en España que, según la Airef, es ahora un 8% inferior a la de 2018. Qué decir de la inversión exterior que solo en 2.023 se ha reducido en un 11,9% respecto de la que hubo en 2.022. No puede obviarse tampoco la creciente agresividad contra la propiedad privada, circunstancia que se manifiesta en la agresiva fiscalidad contra el patrimonio, la inacción del Estado ante el gravísimo delito de la okupación, y la cada vez menor seguridad jurídica existente en nuestro país.

Son los motivos descritos -y otros omitidos a fin de no sobrepasar los límites de la extensión de esta pieza- los que explican el empobrecimiento de los españoles en los últimos seis años. Como he dicho anteriormente, con Sánchez ganamos menos y debemos más, ésta y no otra es la síntesis de la gestión económica del sanchismo por mucho que sus gurús publicitarios le preparen eslóganes absurdos rayanos en el ridículo que él cacarea ridículamente.