Cómo esquivar el terremoto Trump

No ha cumplido aún este año su cuarto mes de vida pero Trump ha puesto todo patas arriba, ha arrasado con la planificación que analistas, inversores y empresas tenían prevista para este año. El consenso, especialmente en bolsas y divisas, era justamente lo cotnraruio de lo que está pasando. Me encanta esa frase de "¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes”. Es bueno tener un esquema básico de lo que pensamos que pueda ocurrir, siempre y cuando vayamos adaptándolo a los acontecimientos.

De momento, no parece que los que pensaban que 2025 iba a ser el año de la IA vayan a tener razón. Es un tema que ha quedado bastante aparcado. Grave error. Imposible saber de la implantación de esta nueva tecnología pero los cambios que vienen con ella, en el mundo laboral por ejemplo, no tardarán en hacerse palpables. Por suerte o por desgracia nos podemos encontrar, más pronto de lo que imaginamos, con muchas profesiones mejor desarrolladas por una IA que por humanos, como ya se viene advirtiendo con insistencia. Y como están demostrando los hechos. Todos los trabajos mecánicos, repetitivos (y no me refiero a manuales, simplemente los que exigen conocimientos memorísticos más que habilidades relacionadas con la intuición), podrían estar en peligro.

Una cartera mixta de renta fija y algo de variable en euros parece aconsejable… siempre y cuando Trump no cambie todo en un momento. Es el gran problema actual: tanta volatilidad invita a no invertir, porque todos necesitamos certezas, aunque luego resulten falsas.

Imposible prever qué hará la bolsa. Ahora que ha corregido algunos excesos, resulta más atractiva. Si la guerra comercial se centra entre Estados Unidos y China (además en plan autodestructivo, como hemos visto, con el rechazo chino a los aviones Boeing y la prohibición estadounidense a Nvidia para vender ciertos chips a china), Europa puede ser un destino ideal para las inversiones, como ya se está notando por el fortalecimiento del euro. Del mismo modo, mientras se prolongue la tregua arancelaria, con la divisa más fuerte y el precio del crudo tan bajo, las presiones inflacionistas en la Eurozona se reducirán y, por tanto, el BCE puede tener las manos libres para bajadas de tipos -lo hemos visto este jueves ya- más agresivas y así ayudar a combatir los miedos de recesión. Esos mismos miedos que planean sobre la economía estadounidense, contra los que la Fed poco puede hacer si los aranceles provocan un alza de los precios que limiten las posibilidades de recortes en los tipos de interés. Una cartera mixta de renta fija y algo de variable en euros parece aconsejable… siempre y cuando Trump no cambie todo en un momento. Es el gran problema actual: tanta volatilidad invita a no invertir, porque todos necesitamos certezas, aunque luego resulten falsas.

Acertaron los que recomendaron comprar oro (aunque los que lo hicieron desde sus monedas pierden en el cambio de divisas por la debilidad del dólar). Las criptomonedas, al moverse en paralelo al Nasdaq, no están teniendo un buen año. De entre las materias primas, quizás se esté exagerando con la caída del crudo, y de nuevo surge una divergencia difícil de explicar: si baja tanto por miedo a una caída del consumo global, a una recesión, entonces no deberíamos invertir en bolsa porque los beneficios empresariales se hundirán. O una cosa u otra. La geopolítica no está ayudando tampoco, siguen abiertos los conflictos en Ucrania, en Gaza, en Yemen… podrían empezar otros en Irán y Taiwán pero, sobre todo, están las amenazas -de momento sólo diplomáticas- de Trump sobre Canadá, Panamá y Groenlandia. La imprevisibilidad del presidente estadounidense es un factor de riesgo importante.

En un escenario de bajada de los tipos de interés, el Ibex puede pasar a ser, al contrario que en los dos últimos años, de los peores índices en los que estar, dado que los bancos españoles en bolsa ya han marcado topes de rentabilidad

Wall Street ha entrado en tendencia bajista y, dado que acaba de empezar y que viene de unos niveles muy exagerados, podría durar muchos meses más. Tampoco las políticas del presidente Trump invitan a la inversión, lo que apoya este escenario. Contra eso, los activos en euros -e incluso en libras- parecen mejor opción y yo optaría más por la renta fija que por la variable en el corto plazo… aunque repito que todo eso puede cambiar muy rápido. En un escenario de bajada de los tipos de interés, el Ibex puede pasar a ser, al contrario que en los dos últimos años, de los peores índices en los que estar, dado que los bancos españoles en bolsa ya han marcado topes de rentabilidad, a Iberdrola en máximos históricos le queda poco recorrido alcista e Inditex se va a ver muy afectada tanto por los aranceles como por la previsible bajada del consumo. Y el Ibex es, básicamente, la suma de Santander y BBVA, y esos dos valores. Y no olvidemos que sigue en claro positivo en el año.

Que no pinche el turismo

En cuanto a la economía, España sigue dependiendo de los fondos europeos y de que no pinche el año turístico para ofrecer unas buenas cifras de crecimiento (todo lo que no supere el 2% a final de 2025 sería un fracaso) que no ocultan que las cifras reales de desempleo son mucho mayores que las oficiales, que siguen siendo las peores de la UE. Por suerte, nuestras exportaciones se centran sobre todo en Europa pero por supuesto también nos afectará la guerra arancelaria. A quien más perjudicará será a Alemania, cuyo nuevo gobierno está preparado para enfrentarla con mayor inversión pública, es decir, con más deuda. Más presiones para que BCE relaje los tipos de interés y los estados se financien más barato.