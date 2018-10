El comino de Comín

Ahora resulta que el próximo día treinta se inaugurará el Consell de la República, que lo va a presidir el muchacho de Waterloo y que lo dirigirá otro fugado, Toni Comín. Como sea que Torra dice que esto es básico, uno se pregunta ¿a quién le importa un comino el tal Comín?

No será por organismos

A los de la banda de la estelada les encanta crear grupos de trabajo, asociaciones, comités, plataformas, consejos y todo lo que sirva para despistar al personal del hecho de que ellos, a lo que van, es a seguir chupando del bote. En esa pía y devota línea – ya lo dice la Biblia, ayúdate, que te ayudaré – se han sacado de la manga lo último de lo último, ése Consell de la República comandado por dos personas, Cocomocho y Comín, que, de entrada, están fugados y no pueden pisar el territorio nacional sin que unos amables señores con tricornio los inviten gentilmente a ponerse delante de un juez.

Claro está que esas minucias a tales próceres de la democracia les traen sin cuidado. Insisten en la importancia del artilugio que, según Torra, “Es una de las piezas claves para poder seguir adelante con la implantación de la república”. Hombre, siendo así, se comprende que usted lo presente en la Generalitat, a saber, la sede del gobierno de todos los catalanes. Porque que el presidente haga de jefe de pista del último circo puigdemontiano, que representa solo a un cuarenta y pico de votantes, estando además encabezado por dos fugados, a usted le parecerá normal. A mí, no. Me parece una aberración más, pero no menor, del espectáculo antidemocrático y fascista que está dando el separatismo neo convergente, lo que no es poco decir.

Les llamo fascistas y no me quedaré solo en el epíteto, porque dan ustedes muestras día sí, día también, del palo del que van. Les recuerdo la última: su regidora de servicios sociales en el ayuntamiento de Sant Cugat, la señora Susanna Pellicer, dice que, si hay vecinos que no tienen suficiente dinero para vivir en ese pueblo, que se vayan a otro. Cabe recordar que Sant Cugat es un pueblo cercano a Barcelona donde el pijerío convergente – bueno, y el de los rojos de salón también, no nos engañemos - sentó sus reales hace muchos años. En román paladino, la señora Pellicer no quiere a nadie en su pueblo que no tenga una cuenta corriente bien provista. Debe ser porque los pobres solo dan problemas, se pasan el día pidiendo y, además, huelen fatal. Si esto lo llega a decir alguien del PP, de C’s o ya no digamos de VOX, las CUP estarían instaladas sine die ante el domicilio de la persona. Estamos seguros que en ese asedio también figurarían los camaradas sociatas, podemitas, esquerranosos y todos los hipócritas que se conmueven ante una patera, pero ni se fijan en los abueletes que viven solos y sin un duro al lado de donde viven. A lo mejor, por eso Echenique se ha ido al barrio de Salamanca e Iglesias a un casoplón en Galapagar.

Sigamos con lo nuestro. Comín, que en teoría debería ser de Esquerra pero que optó por la carta neoconvergente porque eso del sacrificio y la cárcel no van con el caballero, ¿qué carallo podrá aportar, si es que de eso se trata, en la coña de implementar nada que no sea huir cobardemente? ¿Les dirá a los separatistas de buena fe que se jueguen el tipo para defender la republiquita, mientras el ve al Barça en el sofá de la casita de Waterloo? ¿Tendrá coraje de animar a las masas a la insurrección, con todo lo que conlleva, estando a kilómetros y kilómetros de donde se produzcan los incidentes?

Como poder, puede, porque hay quien nace con la cara recubierta de cemento armado. Pero fíjense si la cosa será gorda, que ni el mismo gobierno separatista de la Generalitat lo ve claro.

Elsa Artadi: “El Consell y el gobierno son ámbitos diferentes”

O, lo que es lo mismo, a mi no me líes, que bastante tengo con lo mío. Y es que Artadi es lista, muy lista, más que los ratones coloraos. En rueda de prensa, la portavoz del Govern ha dejado clarinete que eso del Consell es muy simpático, pero que todo lo que digan es cosa suya y no tendrá la menor repercusión en lo que decida el gobierno catalán. Normal, ya nadie quiere complicarse la existencia por los cuatro pirados que están pululando ahí afuera, porque ven que la vida sigue, que la realidad se impone, que igual con estos del PSOE y Podemos pueden sacar tajada y, oye, que los presos ya saldrán más pronto que tarde y que la mayoría del electorado separatista es tan bobo que, contándole una buena trola, tragarán.

En todo eso no pintan nada ni Puigdemont ni Comín ni el Dios que los menea, de ahí que estén emperrados en montar uno, dos, mil quilombos a ver si así se fijan en ellos. Pero ni por esas. Vean ustedes como el otro gran invento del TBO que anunciaba Torra en el pasado debate de política general, es un decir, en el Parlament, ha nacido tuerto, manco y cojo. Hablamos del hilarante Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente. Solo el nombre es de una pomposidad tal que inspira más a la carcajada que a otra cosa. Ahí han colocado de presidente a Lluís Llach, cantante que produce el mismo efecto que un Orfidal. Se esperaba que ese esperadísimo organismo fuese quien trazase los planes de cara a la constitución catalana – creo que llevan cuatro o cinco redactadas en los últimos años, pero, ya se sabe, estas cosas son complicadas – pero, ah, amigo, lo primero que ha dicho Llach es que a el no le corresponde redactar constitución ninguna, que no se inicia ningún proceso constituyente con la creación de esa entidad, que se limitaran a elaborar unas conclusiones y que será cosa de los políticos utilizarlas o no, en suma, que a mi no me molesten que estoy mejor en mi casita que en Lledoners, por muchas ventajas que me den.

Ya lo ven ustedes, ellos continúan a lo suyo, en su mixtificada Cataluña, instalados en su delirio creando organismos, pariendo estructuras, designando cargos. La realidad, sin embargo, es distinta y no se escucha a nadie en la calle, ni siquiera a los separatistas, perder medio minuto en discutir sobre Comín o Llach y sus rimbombantes organismos.

A nadie, ni a los suyos, les importa un comino Comín. Y Llach, menos.