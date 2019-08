Alta cocina política

Que a Iglesias, Rivera, Casado, Abascal, Puigdemont o Torra no les guste la alta cocina que se ofrece en la calle Montalbán 8 de Madrid, en el restaurante de José Félix Tezanos, no es noticia. Lo cierto es que, a juzgar por los resultados del 28-A, este restaurante se lleva todos los premios habidos y por haber en la hostelería, porque acertó de pleno. Si algo ha demostrado Tezanos, guste o no, es saber interpretar los datos sociológicos que se extraen de cualquier encuesta que se precie, datos que no dejan de ser una fotografía de un momento dado, pero lo cierto es que el objetivo de la cámara de Tezanos es como el de una Leika. De matrícula de honor.

A juzgar por los resultados que le dan al PSOE, la maquinaria para ir a nuevas elecciones por parte del equipo de Sánchez ya se estaría preparando. Espero que Iván Redondo no se lo crea todo a pies juntillas, porque no siempre es oro todo lo que reluce en un momento dado, y que sigan por la senda de la negociación y la agrupación de fuerzas y apoyos de izquierdas, que eso es lo que han querido los españoles con su derecho a voto ejercido el pasado mes de abril. Que se dejen los partidos de cocinas políticas y se pongan a trabajar para los españoles a partir de los resultados obtenidos, las urnas han hablado y ellos deberían callar un poco y respetar los resultados democráticos.

Si el último sondeo del CIS se hubiera realizado después del bochornoso debate de investidura, hacemos presidente a Rufián

Pero Spain parece ser diferente. Aquí, cuando los resultados no te acompañan convocas elecciones y punto. A juzgar por lo visto, esto no va de diálogo ni de negociación. Creo que en España, cuando se puso fin a la violencia de la banda terrorista ETA, hubo diálogo. O si algo hubo fue diálogo. Y como eso no se recupere -la capacidad de entenderse, empatizar y resolver conflictos políticos- con Cataluña vienen mal (peor) dadas.

Si algo han conseguido nuestros políticos es nuestro hartazgo infinito, como bien apunta nuevamente el CIS. Si algo deberían escuchar nuestros representantes públicos es esto: ellos son nuestro principal problema tras el paro. Alarmante. Los que nos deben gobernar, a los que hemos dejado el país en sus manos, son las personas que más nos preocupan. Y eso lo dice Tezanos en el estudio realizado antes del debate de investidura, porque si se hubiera hecho el trabajo de campo después del bochornoso debate hacemos presidente a Rufián. Entre las bandas de Rivera, los elefantes de Casado, y el ninguneo de Sánchez a Cataluña y a su socio Pablo Iglesias, creo que el mas templado, más riguroso y responsable fue Gabriel Rufián, que ha dado un giro de 180 grados a sus formas rebeldes. Sabíamos que 2019 iba a ser caliente. Entre el juicio del procés, los políticos presos, los llamamientos a las urnas, la parálisis de gobierno… esperemos que agosto les aporte a todos ellos altura de miras para tener un gobierno estable y que trabaje para resolver problemas, no generarlos. Necesitamos un gobierno fuerte y una oposición responsable, si es que la oposición entiende de responsabilidad, cosa que dudo bastante.