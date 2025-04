Las cigarras volverán a tener sed

El ingeniero jienense Pedro J Moreno, creador de la web de moda, embalses.net, explicaba así las razones que le llevaron a su diseño. “ la hice porque estaba cansado de mirar el teletexto”. Con una mentalidad muy de su gremio, su página web sistematiza de una forma muy didáctica y sencilla todo tipo de datos sobre el almacenamiento de agua en nuestro país extraídos de organismos públicos que él se encarga de actualizar semanalmente. Con gráficos y mapas interactivos de muy sencillo manejo, los usuarios han podido regodearse en los últimos meses con los aumentos constantes del agua embalsada, en toda España en general y en cada provincia en particular. De su éxito, cientos de miles de visitantes únicos, dan fe la cantidad de anuncios que aparecen entre cifras y datos, y los fans de la página web esperan cada lunes, día en que se renuevan los mapas y porcentajes, las nuevas cifras con auténtico fervor. Así puedo contarles yo a ustedes, tras una breve visita, que los pantanos estaban el pasado lunes 31 de marzo a un 72.91% de su capacidad, lo que supone un 1.72% más que la semana anterior y un 12% más que la media de los diez últimos años de la misma semana.

¡Cómo no aficionarnos a embalses.net cuando los datos son tan buenos! Pero sabemos muy bien que de la misma forma que ahora el agua ha dejado de ser un problema acuciante volverá a serlo pronto, y las cifras que ahora nos producen tanta tranquilidad volverán a angustiarnos. Las sequías, como las primaveras lluviosas, son cíclicas, y por desgracia para nosotros nuestra península es más de las primeras que de las segundas.

José Lúis Pérez, presidente de la comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, una de las infraestructuras de riego más importantes e históricas de España, concedió hace unas días a la radio local “Somos Litera” una entrevista en la que dijo, en el tono didáctico propio del que habla estrictamente de lo que sabe, cosas muy interesantes sobre el agua y su cuidado. Por ejemplo, y a modo de anécdota, que los años hidrológicos empiezan en octubre. Y ya muy en serio, que la abundancia de agua actual no puede hacernos olvidar la necesidad de seguir acometiendo las infraestructuras necesarias para su uso óptimo. Nos dijo que hasta ahora hemos regulado los ríos con grandes embalses, pero que con nuestra red de aproximadamente 1300 grandes embalses, todas las cerradas de los ríos que podían albergar un gran embalse ya lo tienen construido. Lo que hace falta ahora son embalses de almacenamiento en las zonas en las que se necesita el agua, ya sea cerca de las ciudades o cerca de las áreas de riego, conectados con esos grandes embalses de regulación de las montañas de forma que en casos de crecidas extraordinarias por deshielo o lluvias copiosas se pueda transferir agua a los embalses de almacenamiento haciendo hueco en los de regulación. Puso el ejemplo del embalse de San Salvador, conectado por el canal de Aragón y Cataluña al gran embalse de Barasona, y que ha recibido agua de este último dejando hueco para que Barasona pueda recibir más. Sin que se pierda una sola gota. Mantenimiento de infraestructuras, construcción de estos pequeños embalses, inversión. Ahora que hay agua y precisamente porque la tenemos es el momento de ponernos a ello. Cuando las noticias de los lunes de embalses.net vuelvan a ser malas ya será tarde.

Esas políticas de mucho gasto y poco lucimiento de las que puede beneficiarse el sustituto del político que las aprueba porque tardan años en realizarse pero que son imprescindibles

Hace muy pocos días, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dado por finalizada la sequía que ha afectado a más de doscientos municipios catalanes desde noviembre de 2022, y todos nos alegramos de que puedan volver a llenarse las piscinas, las fuentes manen agua y los jardines puedan regarse, pero lo importante no es el uso que podamos hacer ahora del agua que tenemos sino cómo vamos a conservarla para cuando inevitablemente nos falte. Esas políticas de mucho gasto y poco lucimiento de las que puede beneficiarse el sustituto del político que las aprueba porque tardan años en realizarse pero que son imprescindibles.

Debemos, como hormigas, prepararnos para el verano que llegará, porque las últimas sequías, que parece que nunca hayan existido, siguen cobrándose víctimas. En el orden del día de la junta general de regantes a la que he sido convocada en la próxima semana uno de los puntos a tratar era la baja de una parcela. Solo el que sabe el trabajo, los recursos y el tiempo que cuestan en nuestra tierra poner en riego un campo puede llegar a calibrar la gran tragedia que supone darse por vencido y cerrar el hidrante por última vez. Porque el prorrateo del agua no te ha permitido salvar la plantación, porque el agua está tan cara que no puedes pagarla. Una desgracia para el compañero que deja de compartir nuestras cuitas de tuberías y pagos y una enorme tristeza, y derrota, para todos.

Vuelvo a embalses.net por si antes de enviar esta columna se han actualizado, para bien, los datos de agua embalsada a fecha de hoy. Pero es demasiado pronto todavía, tendrán que comprobarlo ustedes mismos. Intuyo que las cifras seguirán siendo buenas, pero no deben hacernos olvidar que las cigarras también tiene sed. Y que el momento Justo para exigir una política hidráulica sensata es ahora.