¿Cerrarán la ‘gran parroquia’?

Los seres humanos siempre acabamos siendo hijos de nuestro tiempo, cada uno del suyo, más que de las creencias originales con las que venimos marcados de fábrica. Eso explica, en gran medida, por qué la Iglesia Católica ha sobrevivido durante 2025 años a guerras territoriales y de religión, incluso a terribles conspiraciones en el Vaticano por hacerse con el Papado mediante luchas de poder las más de las veces cruentas; y, sobre todo, explica por qué las etiquetas políticas sirven de poco a la hora de analizar una institución de origen divino tan terrenal: adaptándose sutilmente a cada momento político para moldearse según conviene a la supervivencia de la institución.

Sin retrotraerse demasiado en sus veinte siglos de vida, a esa misma Iglesia todavía eurocéntrica que supo leer el ansía de libertad de buena parte de Europa del Este y eligió Papa (1978) al anticomunista arzobispo de Cracovia que era Karol Wojtyla, para que contribuyera a derribar de aquel ominoso telón de acero construido por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, a esa misma Curia, digo, no le importó nada acudir en 2013 a la periferia latinoamericana a buscar un sucesor del sucesor de Pedro en un Francisco que ha acabado representando la némesis doctrinal y discursiva tanto del combativo Juan Pablo II como de su breve spin-off, Benedicto XVI, defensor del dogma antes, durante y después del polaco.

Anticapitalista sí, comunista no

Jorge Bergoglio fue un peronista de alma y palabra, como buen argentino, nada concernido por aquel anticomunismo de quienes le precedieron en los 80 y 90 ¿Será porque a su público en las Villa misería bonaerenses o en las favelas de Río de Janeiro o São Paulo lo que le preocupa es comer una vez al día?-. Siempre se mostró comprensivo desde su anticapitalismo primario -que no comunismo- con la repudiada y muy perseguida por el VaticanoTeología de la Liberación; Su experiencia vital frente a los estragos del mercado entre los más pobres le marcó desde bien joven.

Ratzinger, el duro perseguidor de varios de los defensores de una teoría peligrosamente cercana al materialismo dialéctico del marxismo, como el sacerdote y ministro nicaragüense Ernesto Cardenal, perseguidor también de su paisano el teólogo Hans Küng, sabía de los coqueteos del arzobispo argentino con la heterodoxia; pero eso no fue óbice para que él y su parroquia conservadora le impusieran de urgencia el solideo sobre la cabeza -se necesitan dos tercios de los votos del Cónclave y bien pudieron vetarle- cuando el anciano teólogo alemán tiró la toalla oor no verse con fuerzas para hacer frente a las primeras intrigas vaticanas a causa de la pederastia clerical en las parroquias, obispados y otros casos de corrupción cardenalicia.

Francisco fue elegido en la impresionante 'Capilla Sixtina' no por el Espíritu Santo, como dice la tradición, sino por una mucho más terrenal organización que se sentía amenazada desde dentro -primum vivere- para limpiarla de esos garbanzos negros (pederastas) y para que, de paso, el argentino doctrina social de la Iglesia en mano usara la tecnología de la entonces incipiente aldea global para convertirla en la gran parroquia con "olor a oveja" de 1.200 millones de fieles que demandaba la dura competencia con las iglesias evangélicas... Así se escribe la historia.

Ambos, él y Juan Pablo II, creían en lo que hacían, no me cabe duda, pero, por encima de sus creencias individuales, su gran mérito es haberse consagrado al servicio de la supervivencia de una institución milenaria que en el momento de los respectivos cónclaves donde fueron elegidos atravesaba turbulencias varias; aún más si cabe en el caso de Francisco por la crisis de fé de una sociedad secularizadas a pasos agigantados y con menos vocaciones sacerdotales; Extremo este último que no ha cambiado, me temo, en la hora de su muerte. Solo hay que pasearse por cualquier parroquia de barrio española para comprobar cómo esa crisis de vocaciones estás siendo suplida por sacerdotes venidos de Hispanoamérica.

Ni uno, Juan Pablo II, dirigió una Iglesia tan "de derechas" durante 27 años ni el otro dirigió otra tan supuestamente "de izquierdas" durante los últimos doce. Son etiquetas que a los periodistas nos gusta poner a los acontecimientos en parte por economía discursiva o por pereza, y en parte porque políticos de toda ideología aprovechan para sus propias estrategias de crecimiento electoral. Se limitaron a adaptar la Ecclesia a su tiempo como buenamente supieron o pudieron. Ahora lo vamos a poder comprobar en apenas dos semanas, cuando se reúna el Cónclave por primera vez desde 2013.

Del número de votaciones secretas que haga falta para elegir al sucesor de Francisco y del nombre y procedencia del mismo se va a poder colegir si el supuesto legado "progresista" del Papa argentino perdura, en tanto que el 80% de los 135 cardenales con derecho a voto -los mayores de 80 años están excluidos- los nombró él. Cuando salga la fumata blanca veremos si los discípulos cardenalicios siguen su magisterio de pobreza y defensa de los más débiles, particularmente los migrantes deseheredados de este mundo, o se sienten liberados de la tutela del pastor de ovejas; en definitiva, si optan por seguir oliendo a rebaño o vuelven a la defensa doctrinal del dogma en asuntos como las uniones homosexuales y toman distancia con la feligresía.

No va a ser una decisión fácil, ningñun Cónclave lo es, pero la Iglesia Católica se juega mucho en esta nueva encrucijada. Los más conservadores siempre acusaron a Francisco de populismo gestual, barato, de buscar el aplauso fácil de quienes no van a misa y de poco trabajo doctrinal, todo lo contrario que su mentor, Benedicto XVI... bien es cierto que son críticas a toro pasado; en su día le eligieron como salvador de una Ecclesia esclerotizada y amenazada por escándalos de todo tipo. Veremos si el Espíritu Santo da la etapa del Papa argentino por amortizada.