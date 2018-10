Los CDR pierden fuelle

La lucha callejera es más cómoda desde el sofá

Auguraban un otoño caliente para todos los que se opusieran al separatismo. Torra invocaba marchas constantes, agitación diría, manifestaciones multitudinarias. Las CUP y la ANC predecían paros de país, acciones contundentes, insumisión irrefrenable. Todo un panorama apocalíptico que, sin duda, eran más que capaces de crear, pero, a la hora de la verdad, la cosa se ha ido diluyendo en medio del vaso de agua que es la realidad.

El viernes un grupito de diez enmascarados quemaba unos neumáticos delante de la Facultad de Física en la Diagonal de Barcelona y, por la noche, unas sesenta personas aguantaban con una mano el paraguas y con la otra la pancarta ante el PDECAT. “República o dimisión. El pueblo os pasará por encima” rezaba la misma, e iba firmada por el CDR del Vallés Occidental. ¿Cómo pretenden que las calles sean siempre suyas con tan poca gente? Tendrán que multiplicarse como los panes y los peces, suponemos, ante la escasísima movilización que tienen estos grupos últimamente. Como mucho han conseguido sumar tres o cuatro centenares en Barcelona, poco más. Vaya por Dios y qué pocos enardecidos andan los guardianes de la revolución lazi. Porque lo cierto es que daban penica, pobres, tan mayores, tan provectos – la media de edad era alta – allí, empapados, diciendo a sus propios dirigentes que cumplieran el “mandato popular” declarando la independencia o que dimitieran.

Era la constatación del inmenso bluf que ha supuesto esa superchería acerca de que el proceso separatista va de abajo a arriba y que, si los políticos no cumplían, el pueblo se lo exigiría. Qué ingenuidad por parte de quienes se lo creyeron y que cinismo por parte de quienes, diciéndolo, sabían que era un puro camelo. Cuando se conozca algún día de donde ha sacado la ANC los centenares y centenares de miles de euros para organizar todo lo que ha organizado y pagar las millonarias fianzas de tanto separata nos vamos a reír un rato. ¡De abajo a arriba, decían! Pero que tomadura de pelo. Nunca en Cataluña ha existido un solo movimiento social que no tuviese detrás de sí a un partido u otro financiándolo y, por descontado, usándolo en función de sus propios intereses políticos. Y conste que no me refiero solamente al campo separatista, sino al conjunto en general de lo que se denomina piadosamente movimiento asociativo y que debería llamarse, en aras de un mayor precisión, movimiento subvencionado, llámense asociaciones de vecinos, de consumidores, culturales o de lo que se quiera. Aquí la gente solo se apunta al club de fútbol que le gusta o, como mucho a Movistar. Nada más. El resto, pura correa de transmisión de este partido o el de más allá.

Por eso tampoco debería extrañar demasiado a los que siguen estos asuntos de la política que los CDR vayan yéndose a casita. Han llegado las lluvias, pronto las acompañará el frío invernal y ambas cosas incitan poco a salir como no sea para comprar pan, tabaco o quedar con quien sabes que acabarás intimando. Serrat decía que el otoño era Temps de pluja, temps d’estimar-se a mitja veu, tempo de lluvia para amarse a media voz, y esto seguramente puede aplicarse al separatismo de algarada y tentetieso. Pero ¿y las CUP’? dirán ustedes. Ahí vamos.

Habrá que justificar porqué no nos vamos

Eso deben haberse dicho los cupaires en su asamblea de este sábado. Amenazaban con abandonar el parlamento catalán, con renunciar a sus escaños, con esa revolución hecha a base de copas vaginales, hijos de la comuna y comerse al hipopótamo del zoo si a mano viene. Al final, ¡cómo son las cosas!, han decidido “centrar la acción política en calles y plazas”, o sea, manifestaciones a base de algunos elementos tocando unos tambores de manera arrítmica y penosa acompañados de niños de casa bien disfrazados de revolucionarios. También han prometido que los cuatro diputados que tienen no ayudarán a que se consolide un gobierno autonomista, coartada perfecta para seguir cobrando sin que las compañeras – decir compañeros es machista, falócrata y digno del heteropatriarcado – les digan que son unos vendidos. Todo ello, según profetizaba su portavoz Lluc Salellas, para “llegar con músculo a los juicios y sentencias”. Puros pilates revolucionarios, vamos.

Total, que los que amenazaban a Rato con encontrárselo en el infierno lo único que pueden encontrarse es a su gato de camino a la nevera, a ver que queda. Más repliegue en un momento en que todo el invento neoconvergente se está cayendo a pedazos ante el protagonismo que ha cobrado Esquerra, con su postura más abierta al diálogo que la Numancia estelada de Puigdemont y Cía. La misma ANC y su dirigente Elisenda Paluzie, afines al de Waterloo, es decir, al PDECAT más encabronado y montaraz, tampoco es que estén dando mucha guerra estos días. Van colgando pancartitas, lacitos, cadenitas, las manualidades precisas para que la sección geriátrica que tienen siga entretenida y no tenga que volver a hacer ganchillo en sus casas. Poco más.

Eso no significa que, en un momento dado, no puedan organizar un buen lío porque, si hemos de ser sinceros, tampoco hacen falta grandes masas para colapsar el centro de una gran ciudad, y no me extiendo para no dar pistas al enemigo. Pero lo que se palpa tras los sesenta del viernes y las excusas de mal pagador de las CUP es que hay un cansancio tremendo entre estas gentes. Es mayor, empero, el que reina entre quienes llevamos tiempo escuchando decirles a las masas que esto era imparable y que no tenía vuelta atrás. Hace tiempo escribí que el proceso no era más que un gran negocio para muchísima gente. De entrada, para los que pretendían ocultar su corrupción detrás de la estelada; para los que lo empleaban como trampolín de cara a medrar en política o en periodismo; para los que han encontrado en él una manera de llenar sus vidas vacías y sin grandes esperanzas; por último, para el que fabrica las camisetas, las esteladas y las pancartas.

Estos últimos también pasarán un mal invierno, por lo que parece.

Miquel Giménez