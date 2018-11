La Cataluña post-juicio

Yo con los jueces hago como con los fontaneros y los electricistas: como no tengo ni idea, les dejo hacer a ellos, que son los que saben. Así que, en lugar de discutir sobre las circunstancias penales que correspondería o no aplicar a los procesados por el procés, como sí hacen tantos otros que -como yo- tampoco saben, he preferido quedarme con las buenas noticias.

Buenas noticias que, además, son dos. La primera que en España hay una Fiscalía que no está a las órdenes del Gobierno, como no se han cansado de afirmar los mismos que hablan tanto y saben tan poco. La segunda buena noticia es que tenemos un sistema judicial que funciona, que aun con todo el ruido ensordecedor que se está produciendo a su alrededor, avanza, apunta conclusiones provisionales (discutibles, pero fundadas), que juzgará con la Ley en la mano y que adoptará las sentencias que correspondan, sobre las que tampoco opinaré. Son buenas noticias porque de tanto oír, día tras día, a derecha e izquierda, que en España nada funciona y la justicia menos y que todo es un chalaneo pues a uno -qué quieren que les diga- le entra cierta inquietud.

Así que alivia comprobar que también es falso ese desprecio que, como tantos otros, nos infligimos a nosotros mismos los españoles atacando a nuestra propia Administración de Justicia. Nos equivocamos al hacerlo como se equivocan los independentistas en sus afirmaciones de que "el poder judicial está comprado", según dijo Pere Aragonés. Una afirmación a la que inmediatamente siguió un durísimo reproche a Sánchez por su “inacción” al no haberlo comprado él mismo, para torcerlo, en favor de los políticos independentistas presos. Muy claro dejan cual sería el modelo judicial de la Cataluña independiente con la que sueñan estos políticos que se autoproclaman de tan superior calidad democrática.

Sin embargo esas buenas noticias vienen acompañadas de otras nada buenas. La primera es que la preocupación de nuestros políticos actuales sigue siendo de vuelo cortísimo, lo que les impide ver más allá de sus narices presupuestarias o de la siguiente esquina electoral. La otra mala noticia es que el hecho de que la Justicia se haya hecho cargo según sus reglas del desaguisado catalán no desactiva el desastre de que tenemos en una parte del país con una sociedad rota y posiblemente enfrentada para muchos años.

No sabemos cuáles serán las sentencias finales pero mientras Junqueras y los demás cumplen la condena que les corresponda podrían pasar varios presidentes del Gobierno por la Moncloa. Va para largo y convendría pensar en ello, porque a despecho de quienes creen que los nacionalismos identitarios son un problema simple que se arregla con el talonario, la realidad es que este no va a desaparecer y que, aunque ya no amenace la integridad territorial, deteriora la convivencia del resto de España con Cataluña y la de los catalanes entre sí.

Y, siendo malo, lo peor no será el desafecto de la mitad independentista hacia España. Lo peor sería que esa hostilidad se fuera convirtiendo en signo de catalanidadverdadera, porque los independentistas no dejarán de serlo, menos aún con sus héroes en la cárcel, y no les será difícil seguir haciéndose con el espacio público frente a vecinos con sentimientos menos ardientes y, por tanto, menos beligerantes como son en general el resto de catalanes.

España se enfrenta en Cataluña a un problema que la justicia ya no podrá resolver. Una guerra que no es una guerra y que, por eso mismo, no se puede ganar, porque nadie ha de perderla. El objetivo solo puede ser recuperar la cordura y no va a ser fácil. Va a hacer falta mucha imaginación y sensatez, no para darles a la razón a los independentistas, como ellos suelen entender cuando hablan de diálogo, sino para impedir que el deterioro social siga avanzando, reconstruir de nuevo la convivencia y hacer que Cataluña vuelva a ser una de las vanguardias de España. Pero para eso hay que pensar más allá del próximo juicio, de los presupuestos y probablemente más allá de una o dos legislaturas. Es difícil saber lo que funcionará, pero lo seguro es que habría que evitar, sobre todo, que la posición de España sobre Cataluña la marque el que más levante la voz en Madrid.