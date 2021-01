Un mes, confinar a la clase política un mes nos daría a todos un respiro y les aseguro que sería altamente beneficioso para nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental, porque, no lo duden, podemos vivir sin verles cada día aunque ellos no se lo crean. Confinados nuestros queridos políticos para no aparecer ni por asomo en medios de comunicación, para no tener presencia ni altavoz, dedicados única y exclusivamente a trabajar por el servicio público al que se deben y para el que están en el cargo, aunque ni lo parezca ni se lo crean muchos de ellos; confinados para trabajar por y para la ciudadanía sin dedicarse a alimentar sus egos.

Por desgracia, este es el único confinamiento que sabemos que no va a suceder jamás. Seguro que todos ellos encontrarían alternativas para hacerse ver, hacerse notar y seguir alimentando sus ansias de ser aplaudidos y vitoreados por sus escasas obras. Pues bien, llegados a este punto de la historia y del drama de la pandemia, vamos a vivir una campaña política en mi tierra sin precedentes, como todo lo ocurrido en este último año por la SARS-CoV-2 y espérense que acecha con fuerza el B117, o cepa británica, esa de la que Fernando Simón dijo que era marginal y prepárense para lo peor.

Una campaña en marcha

Una campaña sin precedentes, en primer lugar, por la propia situación a la que nos tiene sometido el coronavirus, pero también porque nadie puede poner la mano en el fuego de que los comicios se van a celebrar el día de los enamorados hasta que el TSJC no diga la última palabra. Y ha de recordarse que el tribunal tiene de plazo hasta que llevemos media campaña en marcha con todo lo que ello supone de esfuerzo humano y económico.

Tener a los políticos confinados, sin aparecer en lo medios, es una circunstancias que jamás viviremos y algo de responsabilidad tenemos los periodistas. Por ello, es mejor que los dirigentes se relajen y preparen una campaña segura en la que no tengamos ningún miedo de correr riesgos el día más importante, el día de votar. No necesitamos sus mítines, ni sus paseos por mercados, ni sus panfletos, ni que nos den la mano o un abrazo en tiempos en los que no podemos ni besar, ni abrazar, ni estar con los nuestros. No necesitamos sus palabras ni sus visitas. Sólo necesitamos que tengan sentido común, que recuperen el seny catalán.

A escasas horas de empezar una campaña incierta en tantos frentes, como el de la propia celebración o el índice de participación, deberían preocuparse por organizar bien la fiesta de la democracia, por garantizar la seguridad frente a la covid y que se den cuenta que también se puede votar sin necesidad de mítines.

Lo único que tienen que hacer es concurrir en los medios de comunicación, primero la televisión, naturalmente, y luego cualquier otra vía que permita llegar al ciudadano desde TW, a FB, Instagram o Telegram, de la prensa tradicional a la digital, de los carteles al buzoneo con sus dípticos en los que prometen cuanto llevan en su programa. Hay que reclamarles que sean creativos, que inventen pero no arriesguen ni nos hagan arriesgarnos.

Los candidatos son los máximos responsables de organizar cualquier tipo de acto seguro. No van solos. Les acompañan desde sus compañeros de listas a los escoltas, responsables de campaña, comunicación, logística, los periodistas y toda una serie de personas que acompañan estas densas comitivas. Por ello, en esta campaña es clave que la prioridad sea garantizar al máximo todos los protocolos imprescindibles para mantener alejado cualquier tipo de riesgo, además de aparecer en los medios sin mayores riesgos, lo que sí ocurriría de recurrir a los tradicionales paseos por calles y plazas.

El medio y el mensaje

Veamos el lado bueno. Menos actos, menos gasto. Pueden hacerse muchas virguerías -o muchas tonterías- con un micro, una cámara o simplemente con su sencillo teléfono móvil. El contenido es muy importante, quizás mucho más que el medio. Buenos mensajes y sólidos discursos. El foco de la campaña va a girar entre si una Cataluña independiente hubiera sobrevivido mejor a la covid o no. Esta campaña va más que nunca sobre la capacidad de garantizar un servicio público, de generar confianza entre los ciudadanos para salir de esta pesadilla.

Va también de gestión, de hospitales, de sanitarios, de enfermos, de vacunas. Va de ciencia, va de comedores sociales, de colas del hambre. Va de la angustia de no llegar a final de mes, de explicar en qué se pretende invertir el dinero de todos si ganan, de huir del barro político. En suma, va de sensatez, de responsabilidad, va de ser garante de un servicio público en mayúsculas. No nos engañen, les seguiremos con atención y fiscalizaremos sus pasos como debe hacer cualquier periodista. Sean un balón de oxígeno en este contexto en el que vivimos. Cuídense, con mascarilla siempre.