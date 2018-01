Ni una burla más del secesionismo tramposo y embustero

Fuentes del Gobierno celebraban ayer la decisión de aplazar la investidura de Carles Puigdemont por lo que entendían era una muestra de “respeto a la legalidad” por parte del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. “Se ha evitado una burla a la democracia”, se alardeaba desde Moncloa, como si se tratara de un éxito definitivo, como si en estos meses nada hubieran aprendido Mariano Rajoy y Soraya Sáenzde Santamaría, principales responsables de una estrategia que se ha demostrado, cuando menos, claramente insuficiente para neutralizar el órdago independentista, por no decir errónea de principio a fin, y en absoluto concordante con la contundente respuesta que, a estas alturas, tendría que haber recibido el golpismo secesionista en un país que se dice serio.

Que cuestiones vinculadas con la política acaben dilucidándose en el campo de la Justicia es una secuela indeseable de la anormal administración de lo público, pero en un Estado de Derecho no es en absoluto caprichosa la corrección por esta vía de conductas improcedentes o abiertamente delictivas. Desgraciadamente, un sector de los políticos catalanes hace tiempo que, por razones abundantemente explicadas, tomaron la decisión de demoler el edificio constitucional español. Y a ello se han aplicado con especial empeño, las veinticuatro horas del día, abandonando sus obligaciones y situándose con plena conciencia de sus actos al margen de la ley.

No contentos con haber provocado una profunda crisis de convivencia, los independentistas siguen empeñados en subvertir las leyes comunes, despreciando el indubitado hecho de no haber conseguido la mayoría social en las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre. Y en lugar de tomar la salida que les proporcionaba una ley electoral desequilibrada e injusta, aprovechando su mayoría parlamentaria para situar al frente del gobierno autonómico a alguien ajeno a los procesos judiciales en curso y capaz de hacerse cargo de la gestión cotidiana de la Generalitat, han decidido incrementar el nivel de la provocación manteniendo como candidato a presidir el Govern a un huido de la Justicia que ha destrozado la reputación de Cataluña y está a punto de darle la puntilla a la de España en su conjunto.

La LEC establece que los acusados de presunta rebelión pueden ser inhabilitados en el momento de su procesamiento, sin esperar ni al juicio oral ni a la condena"

Devolver a la política la conducción del problema catalán, sí, pero nunca antes de castigar con todo el peso de la ley a los culpables de este enorme despropósito. Para ello, y a la vista de que el secesionismo ha vuelto a despreciar el camino del diálogo optando por la confrontación, es imprescindible dejarse ya de paños calientes y activar todos los recursos legales disponibles. Ante la permanente burla a la que los cabecillas de la secesión someten a nuestro Gobierno y a las instituciones democráticas, la única respuesta admisible es tomar decididamente la iniciativa, tanto en el orden penal como en el político, abandonando todo complejo y anticipándose a las maniobras de este secesionismo tramposo y embustero.

La inteligente decisión del Tribunal Constitucional prohibiendo por unanimidad la investidura a distancia de Puigdemont, marca el camino a seguir. A partir de ese preciso momento, los golpistas debieran saber que no les será permitido ni un solo paso más fuera del campo de juego que marca la legislación penal. Y no estamos hablando de aplicar ninguna ingeniería jurídica, ni del uso preventivo del Derecho. Se trata simplemente de administrar de una vez por todas, con la firmeza que exige el desafío, la letra y el espíritu de la ley a todo aquel que persista en desobedecerla; de no permitir un solo caso más de aprovechamiento de los resquicios legales para mofarse del Estado.

En ese sentido, conviene recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los acusados de presunta rebelión pueden ser inhabilitados en el momento de su procesamiento, sin esperar ni al juicio oral ni a la condena. Es decir, que una buena parte de los ya imputados, así como los que a partir de ahora desobedezcan a los tribunales que entiendan de cada caso, pueden ser incapacitados para ocupar cargo público en la primera ocasión que quebranten las leyes.

La paciencia se agota. Hace tiempo que nos quedamos sin margen para la transigencia. Y es que ya no se trata solo de leyes. Esto también va de dignidad; la de un viejo Estado que inventó el parlamentarismo (León, 1188) y que ahora corre el riesgo de ver minado su prestigio a causa de las maquinaciones de un personaje estrafalario e irresponsable; de convertirse, por encima incluso de Puigdemont, en el hazmerreír de Europa.