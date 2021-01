El mundo feliz de los bancos centrales

El año en los mercados financieros ha comenzado como acabó 2020: máximos históricos de la capitalización bursátil global y del Bitcoin, continuación de la tendencia alcista en las materias primas y mínimos históricos del Euribor. Es decir, una situación aparentemente ideal: el que tiene dinero invertido gana y el que tiene acceso a créditos los obtiene con un coste mínimo. Pongamos el ejemplo de Dinamarca: allí si alguien quiere una hipoteca a 20 años puede contratar un tipo fijo al 0%. Es decir, se endeuda sin pagar intereses. Mientras, la Bolsa danesa en 2020 subió un 29% recompensando con creces a los ahorradores que optaron por un activo de riesgo en lugar de tener su dinero en el banco allí que los tipos de interés son negativos. ¿Cuál es el problema entonces? Hay muchos, empezando con que los que no tienen ni dinero ni acceso a crédito, están peor que nunca y eso dispara la desigualdad; pero hagamos algo de Historia para ahondar en los demás:

Las monedas, tal y como las conocemos en la actualidad, existen desde hace casi tres mil años y no han variado demasiado ni de forma ni de aspecto pero sí se ha fortalecido su valor simbólico en relación al valor de sus componentes. Ya no son ni de oro ni de plata sino de un metal barato –o papel en el caso de los billetes- e incluso hay quien aboga por hacerlas desaparecer como forma de representación del dinero. Aunque sirven para lo mismo que en su origen: favorecer los intercambios comerciales y como método de pago por servicios. Este cambio en el que la confianza sustituye casi en su totalidad al material del que está hecho el dinero fue muy anterior al fin del patrón oro.

Este sólo significó que los tenedores de billetes y monedas ya no los podían cambiar por el metal precioso pero creerse que eso era posible ya era, en sí mismo, un acto de fe hacia el emisor. Pero es cierto que a día de hoy, todo es confianza. El dinero sólo nos sirve porque creemos en la fortaleza de la economía del país que lo crea y que esa creencia es universal (porque de nada nos sirve una divisa que no sea reconocida por los demás) ya que nadie sabe si la cantidad de dinero emitido se corresponde con activos reales, es un acto de fe. Es por eso que en cuanto se duda, la moneda pierde valor a toda prisa como pasa por ejemplo en Venezuela.

Y es que nunca deberíamos olvidar que el dinero, sea en forma de moneda, de billete, de bitcoin –si así se considera- o de anotación en cuenta que vemos en una pantalla, debe representar bienes reales y/o trabajos realizados, como en los tiempos del trueque, porque es tan sólo su sustituto. Hasta no hace demasiados años, la ortodoxia económica no discutía esto y lo que pasaba cuando llegaba una recesión típica es que se bajaban los tipos de interés para desincentivar el ahorro y aumentar el consumo y la inversión, y como mucho se disparaba el gasto público de los gobiernos temporalmente.

Sin embargo, cuando en 2009 la FED (al comprobar que ni las bajadas de tipos de interés ni el Plan Paulson –aprobado a finales de 2008 aún con la Administración Bush- de mayor gasto público, funcionaban), empezó con su primer programa de compra de deuda (Quantitative Easing) y alivió en poco tiempo la crisis financiera norteamericana sin disparar el IPC, la ortodoxia económica sufrió una mutación.

Mientras no hubiera un incumplimiento de pagos del emisor de dicho activo, parecía un buen sistema para otorgar liquidez a las entidades financieras que los tenían en cartera y se arriesgaban a una quiebra

Ya no era suficiente con las soluciones clásicas y empezaron a ver como correcto que un banco central comprara activos con un dinero que creaba de la nada, simplemente usando su propio prestigio como aval, ya que lo recuperaría cuando ese activo venciera. Mientras no hubiera un incumplimiento de pagos del emisor de dicho activo, parecía un buen sistema para otorgar liquidez a las entidades financieras que los tenían en cartera y se arriesgaban a una quiebra por no poder transformarlos en efectivo dada la enorme desconfianza que en ese momento existía en los mercados.

Pongo un ejemplo más cercano para que se pueda entender cómo funciona esto: BCE compra un bono emitido por Portugal a diez años a un banco que lo había adquirido con anterioridad, el banco recibe la liquidez de BCE, y BCE tiene un activo que, mientras Portugal como emisor no quiebre, acabará abonando en su totalidad, y por tanto recuperará ese dinero reduciendo en ese momento –dentro de diez años- el balance que había hinchado artificialmente al adquirirlo.

Es difícil no valorar positivamente aquel primer programa, centrado sobre todo en activos ligados al mercado hipotecario, el problema fue que una medida excepcional motivada por unas circunstancias muy especiales (que incluían la bancarrota de Lehman Brothers y el miedo a una crisis sistémica peor incluso que la de 1929) se convirtió en algo habitual.

Ahora que los tipos de interés rondan el 0% e incluso están negativos, su movimiento ya no es la principal arma de política monetaria, es la compra de deuda. Los balances de todos los grandes bancos centrales del mundo están repletos no sólo de activos ilíquidos de entidades financieras –de emisores privados y públicos- también de los líquidos como la deuda gubernamental.

Incluso el BCE se está saltando sus propias normas (tiene prohibido financiar a los estados) con la artimaña de no comprar directamente en las subastas y hacerlo en el mercado secundario, dando así liquidez a los que adquieren los bonos a los emisores, en lugar de al emisor directamente. Ya no es, como originalmente, un programa para dar liquidez a las entidades financieras puesto que ellas compran la deuda sobre todo para colocársela al BCE y hacer negocio con ella.

Estímulo monetario

Sin los bancos centrales en los mercados, todos los emisores –y eso incluye a los endeudadísimos estados- pagarían mucho más (algunos quizás ni podrían colocarla) por la deuda que emiten porque la demanda de papel se reduciría notablemente. Y lo peor es que todo esto se siguió haciendo incluso en épocas de crecimiento económico, no es que se haya guardado ese recurso extremo para la crítica situación presente. Los departamentos de investigación de los bancos centrales elaboran regularmente trabajos que muestran que las QE han estabilizado los mercados, impulsado el crecimiento y evitado la deflación. Sin embargo, entre los economistas que no están a sueldo suyo, hay mucha menos certeza de que esos beneficios persistan después de años y años de exagerado estímulo monetario. "La QE funciona particularmente bien durante períodos de perturbaciones del mercado, pero no podrá hacer mucho en este punto por el crecimiento y la inflación en ausencia de una política fiscal", dijo hace algunas semanas Peter Praet, ex economista jefe del BCE y arquitecto del plan de compra de bonos a gran escala que comenzó en 2015.

Y es que ahí tenemos otra de las claves del por qué haber convertido en habitual una medida excepcional es tan peligroso: reduce el incentivo de los gobiernos para cuadrar sus cuentas. Un presidente que se juega su elección cada cuatro años puede elegir entre gastar más de lo que ingresa y emitir deuda para cubrir el desfase (¡y encima en muchas ocasiones, gracias al banco central, cobrar intereses por ella!) o reducir gastos/aumentar ingresos para cuadrar las cuentas como debería hacer cualquier buen gestor. Y la mayoría de gobernantes –en España… y en Japón también- tienen claro que lo mejor para sus expectativas electorales es lo primero. Por supuesto, ahora pocos dudan de que el gasto público debe dispararse debido a la actual crisis, para temas tan importantes como pagar las vacunas o financiar los ERTEs, si bien cada gobierno tiene diferentes prioridades y mientras unos dan ayudas directas a los autónomos, otros suben salarios de funcionarios y pensionistas cuando el IPC es negativo…

La bolsa puede sufrir una brutal corrección que, como pasó por ejemplo con el estallido de la "burbuja .com” en el 2000, provoque no sólo la ruina de muchos, también una crisis económica

El otro gran problema de la actual disparatada política monetaria es el enorme divorcio entre la economía real y la financiera, entre la triste realidad de la calle y el mundo feliz de los bancos centrales. Mientras baja el consumo, crece el desempleo y la expansión del virus se acelera, la enorme liquidez no aumenta las inversiones pero sí dispara la especulación. Esto hace que se castigue al ahorro que no se dirija a activos de riesgo, que tienen ese nombre porque lo son, y la Bolsa (que según toda medición objetiva está en niveles muy altos a escala mundial) puede sufrir una brutal corrección que, como pasó por ejemplo con el estallido de la "burbuja de las punto com” en el 2000, provoque no sólo la ruina de muchos, también una crisis económica.

Pero en mi opinión lo peor de todo esto no es, con todo lo grave que resulta, el aumento de la desigualdad, o que la política monetaria sustituya a la fiscal o que se esté formando una burbuja total (en Bolsa, criptomonedas, deuda emitida a tipos negativos etc.) en los mercados, es que esta extrema dependencia de los bancos centrales (o siguen inyectando liquidez o llegarán las quiebras soberanas y el estallido de la burbuja de uno o de varios activos) puede conducir a que se pierda la confianza en el dinero, ya que a nadie se le escapa que se está creando de la nada. Y eso sí que sería una crisis sistémica. ¿Vamos encaminados a ella o aún se puede evitar? Otro día hablaremos de ello.