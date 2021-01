Estados Unidos y la muerte del progresismo (y II)

En una ocasión anterior vimos que, como consecuencia de la lucha de poder entre globalistas y americanistas, Estados Unidos había entrado en una crisis existencial al cuestionarse la libertad política de sus ciudadanos, que es aquella que les permite elegir o quitar a su Gobierno, ya sea directamente o a través de representantes. Recordemos que la eliminación de la libertad política es precisamente uno de los objetivos del progresismo y del globalismo y que, de momento, han conseguido despachar, de mala manera, al outsiderDonald Trump, pero la lucha sigue.

Progresión de errores

También decíamos que el grupo hegemónico, los globalistas, producto de su degeneración secular, seguirían cometiendo erroresque agudizarían dicha crisis. Así ha sido: no han auditado el fraude de las elecciones, han manipulado el "golpe" más cutre que se recuerde, endosándoselo a Trump, y una especie de cártel de monopolios (algo inédito) ha mantenido incomunicado al presidente, al tiempo que hacían una especie de purga de sus seguidores, censurando en redes sociales (un ejemplo) y tirando abajo una de las únicas y liliputienses plataformas alternativas disponibles, mientras los grandes medios de comunicación culminaban sus cuatro años de parcialidad, mala educación y deshonestidad informativa (un ejemplo de muchos) con otro chaparrón de desinformación.

No contentos con eso, algunas empresas, entre las que destaca ese banco cuyo valor nominal de las acciones se ha dividido casi entre 13 desde 2009, el Deutsche Bank, se apunta al bombardeo contra Trump, asestándole una segunda ronda del boicot que sufre de sus negocios desde que ganó las elecciones. Ante todo lo anterior, Trump responde con un muy buen discurso de despedida.

Conspiración progresista

Por si fuera poco, cuando intentas analizar los hechos y las relaciones causa-efecto, siempre aparece alguno acusándote de conspiranoico, trampa que aprovecho para aclarar semejante infundio. Yo no sigo la Teoría Conspirativa de la Historia, entre otras cosas porque la conozco bastante bien, lo cual no quita que sea entretenida y útil para detectar a dos tipos de individuos: los que la conocen y la utilizan parcialmente para fomentar la animadversión contra ciertos grupos, y el otro, el de los tontos útiles marionetas de los primeros.

Por supuesto que las conspiraciones existen (las hay delictivas) y cada uno es muy libre de creer, o no, que Oswald mató en solitario a Kennedy con una escopeta de feria o las conclusiones de la "Comisión Warren", o que el Estado Profundo no existe, que el establishment es un invento, que es normal (o no) que todos los jefes de las Big Tech sean progres y que no hace falta una Carta de Derechos Digitales porque no son monopolio al no tener el 100% del mercado y que la manipulación algorítmica no existe. Lo que ocurre es que, con o sin conspiración, mi explicación de la crisis existencial de Estados Unidos la encuentro en la Teoría Generacional y en la Teoría Pura de la Democracia, principalmente. Veámosla.

Cambio de orden

La Teoría Generacional nos dice que cada cien años, más o menos, la propia existencia de la nación está en peligro por un orden y un pensamiento dominantes que se vuelven disfuncionales y un establishment que cree que puede controlarlos. Ha habido cambios de orden fallidos, como el fascismo italiano o el nazismo alemán, que ocurrieron gracias a un sistema electoral de listas como el nuestro, o la Segunda República española que usó listas de otro tipo; luego hay casos de éxito como la Rusia actual, lo vimos, o el neo-otomanismo de Erdogán, que también vimos.

El orden actual en Estados Unidos es socialdemócrata y el pensamiento dominante (no necesariamente mayoritario), o zeitgeist, es progresista, y fue implantado por F.D. Roosevelt tras el crack de 1929, expandiéndolo al resto del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El anterior, a nivel global, era un orden imperial y el zeitgeist era liberal; ambos, orden y zeitgeist, fueron liderados por Gran Bretaña tras las Guerras Napoleónicas y cayeron con la primera guerra mundial. Francia y Reino Unido se resistieron al cambio, poniendo las cosas peor, hasta que un patadón nazi echara abajo todo un parapeto disfuncional.

Por supuesto que el liberalismo e imperialismo no eran iguales en todas partes, pero lo cierto es que, como acertadamente apunta Dalmacio Negro, una verdadera aristocracia (gobierno de los mejores, noblesse oblige) británica, tras la Revolución Americana y Revolución Francesa, entendió que la libertad política producía la mejor gestión de la res publica. El objetivo final era que, mediante la educación, se llegara al sufragio universal, cosa que horrorizaba a los conservadores (del Antiguo Régimen), y, mediante el libre comercio y su potencia económica, alcanzar el equilibrio de imperios. Gran Bretaña fomentó el liberalismo y el imperialismo en el mundo, como haría la Pax Americana con la socialdemocracia y el progresismo.

Pensamiento "progresista"

El motor principal de este credo viene de la Sociedad Fabiana, donde el progresismo no viene de progreso, sino de ir progresivamente al Socialismo, momento en que gobernará una aristocracia socialista y en que los votos no cuenten (Annie Besantdixit) En aquella sociedad, cuyo estandarte fue un lobo con piel de cordero (lo quitaron recientemente), se dieron cita desde videntes e iluminados, que contactaban espíritus y arcontes celestes, hasta intelectuales de gran talla, como Bernard Shaw o H.G. Wells, e incluso fundaron la London School of Economics, el Partido Laborista y de gran influencia en la Escuela de Frankfurt. Hoy los talentos huyen del progresismo.

Nacida en un tiempo en que el evolucionismo y el maltusianismo dominaban parte importante del debate, se creía que un mundo superpoblado y sin recursos estaba condenado a guerras de exterminio, pero la sociedad evolucionaría hacia el socialismo, la eugenesia y la educación progre (no para la libertad política) traería la paz y la felicidad. Imagina-imagine que no hay cielo ni infierno, ni posesiones, ni hambre, ni guerras, ni países y el mundo será uno solo; no tendrás nada pero serás feliz. ¡Que viva Davos y el tecno-feudalismo!

De Roosevelt a Greta

Los progresistas tuvieron su oportunidad tras los horrores de la Primera Guerra Mundial y de inmediato se colocaron como solucionadores de problemas, que para eso se habían trabajado el tema con el padre del credo geopolítico actual, Halford MacKinder (lo vimos en "El Progresismo y sus trampantojos"), un político conservador británico que veía a la democracia como irrealista y proponía sustituirla por "organizadores" (los tecnócratas y partitócratas actuales). "Dame pan y llámame tonto".

En Estados Unidos fue diferente y el orden liberal se cayó con el crack del 29 y la subsiguiente Gran Depresión, aunque tuvo la oportunidad de reformarse con el Partido Progresista (este sí, de progreso) de Teddy Roosevelt, si no lo hubiera laminado el establishment de entonces. El "reset" lo aprovechó F.D. Roosevelt, que vino con progresistas como el espiritista Wallace, quien llegó a vicepresidente y lo sacaron por su maridaje con la URSS. Impulsaron un plan copiado de las reformas liberales británicas, en legislación sobre salud y paro y sobre pensiones, de Asquith, Lloyd George, Churchill, etc., que aumentó el peso presupuestario de las cotizaciones sociales como nunca antes (área morada, siguiente gráfica)

Posteriormente, por las políticas progresistas y de estímulo y el esfuerzo de guerra, se sube el impuesto federal sobre la renta y saquean a los pobres (cargas sociales aparte); así, uno que cobrara 20.000$ al año, en poder adquisitivo de 2011, pasó de pagar el 5% en 1932 (línea azul, siguiente gráfica) al 21% en 1946 (línea roja) en impuestos federales, luego hay otros; dicha evolución la vimos en detalle en "Impuestos y ciclo largo".

A esas enormes apropiaciones ha de añadirse el masivo endeudamiento federal (casi 100% del PIB) para construir un gigantesco Estado Federal, el Complejo Militar Industrial (también lo vimos), el Estado Profundo actual y, con el 40% del PIB mundial, la Pax Americana, colocando a agentes del progresismo y del orden actual, una hidra llena ya de flipados que se ha vuelto un fin en sí mismo y que, con su ejército de parásitos y dinastías de inútiles que viven del cuento, está destruyendo a las naciones, empezando por la estadounidense. Con decirles que en el Distrito de Columbia, donde está la capital, el Gobierno y muchas de sus incontables (casi literalmente) agencias (ver lista), Trump solo obtuvo el 5,45% de los votos y Biden el 93%; en Washington no pasa nada sin consentimiento del progresismo.

Herida abierta

En Estados Unidos, todo descubrimiento o avance tecnológico de agencias federales y similares (ver lista) que no afecte a la seguridad nacional, debe ponerse a disposición del público. Cosa que está bien pero, ¿por qué todos los jefazos de las Big Tech son progres? Casualidad no es y, en la expansión del ciclo largo económico, del "Orden Mundial, la Pax Americana y del comercio internacional", mediante toda forma de clientelismos, la socialdemocracia y el progresismo buscan perpetuarse a sí mismos, por encima de naciones e individuos depredando lo que haga falta.

Ante ese expolio, cerraron en falso el debate sobre fraude electoral, a pesar de que el 47% de los estadounidenses cree que lo hubo, según una encuesta de Rasmussen Reports, agencia que, en mi experiencia, mejor ha estimado los resultados electorales en los últimos veinte años. No contentos con eso, Biden promete papeles de forma inmediata para 11 millones de ilegales, que es otra especie de fraude electoral, que ha destrozado estados como California y muy usada por el progresismo en la UE. Además quieren hacer un impeachment inconstitucional para inhabilitar a Trump como candidato, cuando mantiene casi inalterado su apoyo, un outsider que intentaba un cambio pacífico, aunque ruidoso. ¿Qué quieren, una guerra civil?

El cuarto giro

Que es como se denomina al proceso de cambio de ciclo generacional y donde mueren el orden y pensamiento dominantes, hoy socialdemocracia y progresismo. Lamentablemente, al manipular el establishment la libertad política, se ha cerrado la puerta a un cambio civilizado, agudizando la crisis existencial de Estados Unidos quienes, centrados en su crisis, no podrán ocuparse de resolver problemas externos, dejando a la UE, hija de la Pax Americana, en muy mala situación; se adelanta pues lo que vimos en "El interés de España y la Nueva Pax Americana".

Biden, que se presenta en plan F.D. Roosevelt pero está más cerca de ZP, viene con un plan progresista radical, verde para ponerse morado, como aquí, con mucho bombo globalista y un paquete de estímulo (¿a quién?) próximo al 10% del PIB. Tiene garantizadas por dos años, hasta las próximas "elecciones" de mitad de mandato, las mayorías necesarias para hacer casi lo que quiera, pero dado el desquiciamiento y las ansias de enriquecimiento del progresismo, el cambio ya no será tranquilo. Señores, con Biden, el Cuarto Giro ha comenzado de verdad y no lo podrán parar con su tecno-gulag. "Amen and a woman".