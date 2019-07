BBVA, mucho más que una chapuza

La imputación de ocho directivos del BBVA por el espionaje contratado a Villarejo está pendiente de ampliación ante la duda de si los acusados se van a comer el marrón protegiendo al que mandaba de verdad: Francisco González.

Todo esto recuerda al humorista Gila.

"Habemos quedao (sic) en que la pasta que quedaba pendiente me la iban a pagar poquito a poco", espeta Villarejo a García Castaño, jefe de seguridad de BBVA; "Y me la está pagando. La verdad es que me lo está pagando poquito a poco. Todos los meses me da un recibito". Estamos hablando de millones de euros de los accionistas.

El BBVA era la principal herramienta financiera, social, económica y política frente al apabullante poder del PNV en el País Vasco

Pero lo que tiene menos gracia fue el origen de la operación de regalo del Consejo de Administración a FG que Rato y Aznar apoyaron, en 2002, desplazando al 100% de los consejeros y sustituyéndolos por amigos personales de FG.

Los tres soportes de vasco-españolismo que la oligarquía de Neguri mantenía en el País Vasco eran Iberdrola, Vocento y BBVA. Este último, sin duda, era el más poderoso.

El BBVA era la principal herramienta financiera, social, económica y política frente al apabullante poder del PNV en el País Vasco y fue triturado por el ansia de poder absoluto de un broker de cuarta y la torpeza de Aznar y Rato.

Otorgar todo el Consejo del BBVA a FG, fue peor que una chapuza: fue un grave error político.