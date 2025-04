Artes de supervivencia

En lo que llevamos de siglo XXI, el mundo occidental ha cambido mucho y lo ha hecho para muy mal. Lo peor es que ahora, cuando cumplimos el cuarto de siglo, empezamos a darnos cuenta de que algunos procesos de destrucción civilizatoria quizá sean irreversibles.También resulta ya inocultable que esos procesos no son espontáneos en absoluto sino que han sido provocados y que emplean muchos recursos.

Esta emergencia debería ser objeto de estudio preferente en universidades y centros de investigación. Habría que programar cursos urgentes de artes (en el sentido antiguo de habilidades y saberes) para la supervivencia de la civilización y de la vida humana. Las universidades no lo harán. Los políticos llevan décadas impìdiendo que la institución pueda hacer autocrítica. Su desactivación intelectual ha contado con la colaboración entusiasta de muchos profesores y estudiantes. Como en Corea del Norte, se forman tecnólogos para la gestion de la dictadura pero se convierte a las ciencias sociales y las humanidades en una colección de dogmas a difundir e imponer según las cambiantes necesidades del poder. Y pudo haber sido de otra manera.

Todas las indagaciones que voy haciendo sobre la hipótesis de que en los años 60 comenzó un giro nihilista me llevan a corroborar lo siguiente: entonces hubo fuertes tensiones culturales dentro de Occidente. Frente a opciones académicamente lúcidas, de las que ahora hablaré, se ofrecieron, por la vía de las industrias culturales de masas, derivas -tendencias- que estetizaban el vaciamiento de sentido. Ese vaciamiento de sentido fue la condicion de posibilidad para la gran manipulación, a partir de los 80, según la cual conviene eliminar humanos.

En los 60 todavía había lucidez, incluso en los 70-80, con Deleuze criticando, entre otras cosas, la majadería de suponer que el cine es un lenguaje o con Baudrillard advirtiendo de que se avecinaban tiempos extraños en nuestra relación mediática con la realidad. Volvamos a los 60. Europa ofreció entonces sus últimos destellos de creatividad a la vez que iniciaba su autodestrucción con “Mayo del 68” como epítome del goce suicida.

Williams promovió la nueva izquierda y se daba cuenta de que una cosa son las intenciones ideológicas de los productores de contenidos mediáticos y otra, bastante distinta, es lo que la gente hace con esos contenidos

El profesor Richard Hoggart fundó en 1964 en la Universidad de Birmingham el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Raymond Henry Williams, un socialista culto - ¡qué tiempos! -, se sumó al proyecto y planteó valiosas reflexiones críticas frente a ciertos dogmas de la visión marxista de la cultura. Él enfatizó algo que el propio Marx ya sabía, aunque este lo escondió y no quiso que ello enturbiara su esquematismo sobre la determinación de la cultura a partir de las condiciones de producción. Williams promovió la nueva izquierda y se daba cuenta de que una cosa son las intenciones ideológicas de los productores de contenidos mediáticos y otra, bastante distinta, es lo que la gente hace con esos contenidos. Acuñó una sugestiva definición: “La cultura es ese proceso global a través del cual las significaciones se construyen social e históricamente; la literatura y el arte no son más que una parte de la comunicación social “. Y añadia dos premisas dificilmente rebatibles: el mundo es más complejo de lo que pensamos (conocida como la máxima de la complejidad) y que estamos dentro de él (máxima de la inmanencia).

El objetivo de Williams era la revolución socialista pero no creía que la implantación desde el poder de una cultura de izquierdas tuviera influencia en los hábitos cotidianos de la gente. Él no se podia desprender de sus inclinaciones ideológicas y, sin embargo, estaba poniendo las bases teóricas para una nueva forma de hacer investigaciones académicas sobre medios de comunicación, cultura, subjetividad, creatividad popular, etc. reubicando los propios condicionamientos ideológicos del investigador como un factor más a tener en cuenta. La derecha académica no supo o no quiso aprovechar estas ideas que ofrecían una oportunidad de desideologizar los estudios de ciencias sociales y humanidades. Con el paso del tiempo, los estudios culturales fueron sepultados por la teoría crítica y, aunque hay congresos y publicaciones que se llaman “de estudios culturales“, lo que ofrecen son simplezas para perpetuar la leyenda negra, o para la bendicion anticientífica del multiculturalismo, por ejemplo.

Diríase que quienes mejor entendieron lo que decía Williams fueron, ya en los 80, las élites perversas antihumanas. Para estos enloquecidos es esencial destruir todo rastro de cultura popular. De ahí que se estén ensañando de forma tan cruel con España pues disponía de una sabiduría del común a prueba de bombas. Hipótesis secundaria anidada en la primera: la alfabetización mediática y las leyes antihumanas sirven para normalizar que las grandes lagunas informativas que dejan los medios convencionales, aulas incluidas, produciendo ignorancia masiva, puedan ser suplidas por la producción de ficciones audiovisuales y periodísticas. Así crean una cotidianeidad cultural ya desprovista de todo sustrato histórico cristiano. Ejemplo probatorio: el feminismo consigue crear mujeres alienadas y manipulables que podrán encontrar sentido a sus vidas bajo el islam.

Starmer, en el Reino Unido, ha puesto en marcha normas para que no haya igualdad ante la ley, lo cual vulnera gravemente los derechos de los hombres blancos. Este abanderado de la islamización en países europeos pretende liderar una guerra contra Rusia. Ojo, porque esto puede convertir a Putin en un aliado de mayorías de europeos represaliados por estos que destruyen nuestros derechos y libertades. Siempre ha sido así: el enemigo de tu enemigo…Pues eso. Nuestros dirigentes energúmenos la están liando muy gorda. También hay ahora cancelación judicial de la democracia en Francia. En España sabemos lo que es tener leyes discriminatorias contra los varones. El PSOE empezó en 2004, al poco de la matanza de Atocha, sus programas de devastación social con la excusa de la violencia contra la mujer. Han pasado 21 años y el PP no nos libró de tal losa; se dice pronto. Y, casi a la vez que Starmer, la ministra M. J. Montero promovía la supresión de toda ley cuando una mujer dijera lo que se le ocurriera contra un hombre. Así se avanza hacia la catástrofe que desean imponer.

Sirvan estos apuntes para la introducción de un curso de urgencia sobre artes de supervivencia.