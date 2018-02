Un aroma a fin de legislatura

Cataluña bloqueada, el Congreso paralizado sin mayoría el PP para sacar adelante ni su Presupuesto 2018 -no digamos 2019- ni un proyecto de ley que se precie, el Gobierno advirtiendo su disposición a legislar a golpe de Real decreto... y, sin embargo, Mariano Rajoy ha hecho saber a los suyos y al resto que queda legislatura para rato porque prorrogar dos veces un presupuesto (¡¡el de 2017 en 2019!!) no es problema... No lo será para él o para el PNV, para España sí.

Que se lo digan a los millones de asalariados pobres; a los científicos que creyeron en las becas del proyecto Ramón y Cajal, regresaron a su país y ahora vuelven a irse sin ninguna gana de volver; a los de mi generación, la del baby-boom, que, a medida que se acerca la jubilación, vemos que las pensiones eran molinos no gigantes; a...

Gobernar no es sobrevivir en La Moncloa, presidente. No es comulgar con ruedas de molino cuando, en cualquier democracia que se precie, las cuentas públicas son sinónimo de proyecto que goza de mayoría parlamentaria suficiente. De lo contrario, se disuelven las Cámaras para que los ciudadanos hablen en las urnas. Así lo entendió un Felipe González acosado por la corrupción en 1995; por algo señalaba hace días "si yo estuviera en la situación de Rajoy, cedería el paso".

No vaya a ser que tengan razón las encuestas que hablan de sorpasso... esta vez por el centro y no por la izquierda"

Se nos dice que no nos convienen elecciones en medio del desafío independentista. Y el PSOE calla ante tal argumento porque, en el fondo, tampoco quiere medirse ahora con un Ciudadanos que le está comiendo tanto voto por su lado derecho como Pedro Sánchez le está ganando a Pablo Iglesias por el izquierdo. No vaya a ser que tengan razón las encuestas que hablan de sorpasso... esta vez por el centro y no por la izquierda.

Pero, ¿qué conviene más a España en estas circunstancias? ¿Un ejecutivo sin pulso, apurando no ya los minutos basura sino el año y medio basura -literal, viendo cómo se las gastan PP y Ciudadanos entre sí- en que se va a convertir esto? ¿Un líder de la oposición calculando cómo desgastar a su adversario -Albert Rivera, no ya Rajoy-? ¿Podemos permitirnos dos años más así, es decir, sin presupuesto, al tran-tran, sin nuevos proyectos, sin reformas?