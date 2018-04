¿Quién le aplicó la eutanasia a Cristina Cifuentes?

Resistía. Mucho más de lo que pensaban sus afines y deseaban sus enemigos, que son tan numerosos como poderosos. Transcurrían los días y ella seguía allí, como el dinosaurio de Monterroso. Arreciaban los ataques, los documentos, la evidencia de las falsedades de su máster ficticio, y la alumna imaginaria soportaba la galerna atada al palo mayor de su despacho en la madrileña Puerta del Sol, en el exacto kilómetro cero de todas las Españas. Cristina CifuentesCuencas, haciéndose la rubia, opositaba a un máster auténtico en resiliencia y se resistía a morir políticamente, a darse por amortizada, como tantos deseaban. En algún momento alguien que podía hacerlo desplazó su pulgar hacia abajo y su suerte quedó echada. Quien pulsó el botón nuclear del vídeo de las cremas, ése enemigo que deseaba destruirla, sabía que la decisión era irreversible y resultaría absolutamente eficaz. Unas imágenes de supermercado dispuestas a actuar como sedación terminal política, una eutanasia planificada con día y hora para convertirla en la Wynona Ryder de la política.

Si Cristina no tiraba la toalla, los efectos colaterales de la moción de censura se anunciaban letales para el PP, empezando por el más utilitario: todos a la calle

En los últimos días, ahora se sabe, muchos de los que la animaban en privado y le ofrecían su apoyo, llamaban al headquarter popular en la calle Génova de Madrid para preguntar por los efectos colaterales de la moción de censura que preparaba el PSOE, y que podía ser apoyada por Ciudadanos, si Cristina no tiraba la toalla. Esos efectos resultaban letales: todos a la calle. Más de quinientas personas, es decir, quinientas familias, abocadas a la incertidumbre cuando no al desempleo vía listas del INEM. El precio de la resistencia numantina era demasiado alto y la susodicha no se iba ni a tiros, al revés, anunciaba presencias en cursos de verano como presidenta. Esa inquietud se unió a aquel, o aquellos, que deseaban su destrucción política y personal. Si no se iba, había que ayudarla a morir. Dicho y hecho, alguna fuerza oscura, que habita ese lado emponzoñado, cainita y terrible de la política, deslizó un vídeo de hace siete años, que según la ley de protección de datos tenía que haber sido destruido al mes de ser grabado, y Cifuentes fue ajusticiada al amanecer. Ahora la pregunta, el gran interrogante, es: ¿quién aplicó la eutanasia política a la ex presidenta? Tengan por seguro que algún día lo sabremos.

Las palabras de Rajoy fueron absolutamente claras: “Ha hecho lo que tenía que hacer”. “El presidente es muy buena persona”, dicen en su partido, “pero los personalismos no pueden estar por encima de las siglas ni tampoco hacerles daño”. Pura ética de situación; había que elegir el mal menor y así fue. Esa mañana, siguiendo instrucciones, la secretaria general del partido, la última valedora de Cifuentes, María Dolores de Cospedal, se presentó en su despacho de Sol y le transmitió el mensaje inequívoco del jefe: “Tienes que irte antes del mediodía”. A esa hora comenzaba el debate de los Presupuestos en el Congreso y Rajoy quería llegar al pleno libre de hipotecas. Alguien, desde las tinieblas, ayudó, pero la decisión estaba tomada y era irreversible. “Se abre una nueva etapa”. Ése es el mantra con el que se quiere borrar de un plumazo la ominosa última presencia de Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. Quemada, pero resistiendo; achicharrada, pero aguantando; clínicamente muerta en la política, pero boqueando como un pez fuera del agua; como la zombi en la que se había convertido por una concatenación de errores propios y una cacería personal contra ella ciertamente repugnante.

Su futuro como presidenta del PP madrileño también está decidido; los suyos no quieren que contamine las ya de por sí difíciles opciones electorales del partido

Pudo haber sido de otra manera, exhibió arrogancia y prepotencia a espuertas. Se echó de menos humildad, reconocimiento de errores y petición del perdón ante lo escandaloso de su máster. Es unánime la opinión de que debía de haberse ido en el minuto uno del mástergate. Además,había miedo en el PP a lo que pudiera contar el todopoderoso director del Instituto de Derecho Público -auténtico patio de Monipodio en la Universidad Rey Juan Carlos-, Enrique Álvarez Conde, ante el juez. Se temía que pudiera dejarla aún más en evidencia y desprestigiar, todavía más, su ya maltrecha imagen pública. La tenaz luchadora contra la corrupción en su partido, la guerrera contra Púnica, Lezo, la trama del Canal de Isabel II y la Ciudad de la Justicia, ha causado baja, y no resulta difícil imaginarse la reacción, perfectamente descriptible, de Ignacio González o Francisco Granados. Incluso de Esperanza Aguirre. Cifuentes quiso hacer una causa general de las etapas anteriores del PP en Madrid y ha salido trasquilada por sus propias actuaciones erráticas y un ataque despiadado que ha puesto fin para siempre a su actividad política.

Ahora pretende una última ensoñación, quedarse como presidenta de su partido en la Comunidad de Madrid. Me voy, pero me quedo, parece pensar, como en aquella canción de Camilo Sesto. Pero todo hace pensar que se trata de una pretensión vana, porque los hasta ahora fieles no quieren que su presencia les contamine y lastre, aún más, las difíciles opciones electorales del partido. Resulta especialmente gráfico un comentario cruel escuchado en su entorno: “Esto es como en la guillotina, que tras bajar la cuchilla, la cabeza de la víctima cae en el cesto y aún mueve los ojos unos cuantos segundos”. Todo parece indicar que, lamentablemente para ella, estamos ante ese tiempo de descuento. No es nada personal, Cristina, sólo política. Infecta y nauseabunda política.