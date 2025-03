Ante las tensiones arancelarias, ¿toca mirar a Marruecos?

Los recientes incrementos arancelarios decretados por el presidente de Estados Unidos suponen un serio motivo de preocupación para las empresas exportadoras a dicho país, en particular para las ubicadas en la Unión Europea dado que las mismas han sido puestas en el foco. Asimismo, no cabe descartar que la imposición de condiciones más gravosas a dichas empresas pueda conllevar un aumento defensivo de aranceles a los productos estadounidenses en su entrada a Europa. Si bien todavía es pronto y es posible que las medidas anunciadas no acaben materializándose, a cambio de la concesión de determinadas contrapartidas (al fin y al cabo, los aranceles a México y a Canadá han sido suspendidos de forma casi inmediata), la prudencia invita a las empresas exportadoras afectadas a analizar posibles vías para tratar de mitigar los efectos negativos que la implantación de dichas medidas podría suponer para su cuenta de resultados.

En ese contexto, podría ser conveniente dirigir la mirada hacia Marruecos. En efecto, por un lado, dicho país ha tenido históricamente una relación muy estrecha con Estados Unidos, lo cual se ha visto refrendado durante la primera presidencia de Donald Trump con, entre otros, la firma de los Acuerdos de Abraham. A su vez, Marruecos es un socio estratégico de la Unión Europea, con fuertes vínculos comerciales, de cooperación en materia de seguridad o de control de la inmigración. En lo económico, dicha relación especial de Marruecos con la Unión Europea y Estados Unidos se traduce principalmente en dos acuerdos, (i) el Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, firmado en febrero de 1996 y que entró en vigor en marzo de 2000 (Acuerdo de Asociación), y (ii) el Acuerdo de libre comercio entre los EEUU y Marruecos firmado en junio de 2004 y que entró en vigor en enero de 2006 (TLC).

Si bien ambos acuerdos están implantados desde hace varios años, e incluso se han agotado los períodos transitorios previstos en los mismos, la coyuntura actual invita a revisitarlos. En efecto, en virtud de dichos acuerdos se establece con carácter general (y con algunas excepciones) sendas zonas de libre cambio de mercancías entre Marruecos y la Unión Europea, por un lado, y Marruecos y Estados Unidos por otro lado, con las correspondientes exoneración arancelaria y simplificación de formalidades en relación con una muy gran variedad de mercancías.

Para beneficiarse de dicho trato favorable, dichas mercancías deben ser originarias de uno de los Estados contratantes, y precisamente la cuestión del "origen" es uno de los puntos clave. En ese sentido, las correspondientes reglas de origen se encuentran establecidas principalmente en el Protocolo 4 por lo que se refiere al Acuerdo de Asociación, y en los capítulos 4 y 5 por lo que se refiere al TLC. Dichas reglas son especialmente complejas y requieren un análisis detallado, si bien podemos definir con carácter muy general como mercancías originarias a (i) aquellas íntegramente producidas, fabricadas u obtenidas en un Estado parte, o en su defecto (ii) aquellas que han sufrido un proceso de transformación sustancial suficiente en el mismo.

Por tanto, las mercancías producidas o transformadas por una filial marroquí de una empresa europea, española por ejemplo, se beneficiarían de las exenciones arancelarias previstas en el TLC en su acceso al mercado norteamericano, y viceversa las empresas norteamericanas podrían asimismo gozar de un acceso privilegiado al mercado europeo mediante su establecimiento en Marruecos. De esta forma, la triangulación a través de Marruecos podría permitir un mejor acceso a los mercados europeo y estadounidense que la exportación directa desde el punto de vista arancelario. .

Análisis económico

Cabe apuntar que no es una cuestión sencilla, ya que al margen del análisis de los beneficios derivados de dicha triangulación, lo cual requiere un estudio pausado de las estrictas normas de origen, hay que tener en cuenta asimismo los costes de establecimiento y de operación desde Marruecos, entre otros condicionantes que puedan afectar, tales como la posibilidad para los Estados contratantes de adoptar medidas de salvaguarda que les permitan, por ejemplo, suspender la aplicación de los Tratados respecto de determinadas mercancías en caso de que tenga lugar un aumento considerable de las importaciones que pueda poner en peligro a la industria nacional

En cualquier caso, y si bien como se ha indicado dicho trato más beneficioso no es nuevo, es una vía que merece ser estudiada, especialmente por las empresas europeas con un gran volumen de exportación a los Estados Unidos (y viceversa para las empresas estadounidenses con un gran volumen de exportación a la Unión Europea).

Al final, se trata de un análisis puramente económico y tal vez sea este el mejor momento para plantearlo. Y existen factores que pueden tender a facilitar dicha triangulación a través de Marruecos, como pueden ser su proximidad geográfica, su fuerte infraestructura portuaria, en particular Tanger Med (conviene recordar la reciente decisión de la naviera Maersk de trasladar su parada del Estrecho de la ruta Oriente Medio–India/Estados Unidos al puerto marroquí) o la apuesta del Gobierno marroquí para fomentar la inversión extranjera (incentivos fiscales, libre repatriación de dividendos siempre y cuando la inversión de realice a través de la Oficina de Cambios u Office des Changes, existencia de organismos y de medidas de acompañamiento a la inversión, entre otros).

Es cierto que la inversión en un país extracomunitario con un entorno legal diferente (aunque no tanto desde la perspectiva mercantil dada la influencia del Derecho francés en la materia) no está exenta de riesgos, no obstante una adecuada planificación permitiría mitigarlos, la clave será determinar si la estrategia de triangulación redundará en una mayor competitividad de la empresa exportadora mediante el correspondiente análisis coste/beneficio, teniendo en cuenta tanto la situación actual como los escenarios ligados a un posible aumento de los aranceles entre Europea y Estados Unidos en el corto/medio plazo.

Daniel Paes es director en el Área de Mercantil de Andersen en Barcelona