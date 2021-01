Los siete pecados capitales del alcalde maldito

Esta semana le han hecho cantares. En Twitter, la red que silenció a todo un presidente de los Estados Unidos sin que apenas alguien se conmoviera, José Luís Martínez-Almeida ha compartido protagonismo digital con Fernando Simón, ese vendedor de crecepelo que tienen contratado en el Ministerio de Sanidad para aventar pronósticos que jamás se cumplen. Desde lo alto de su 'expertitud', como lo definió Carmen Calvo, el vocero sanitario anunció que el impacto de la cepa británica en España "será marginal". Miles de espantados tuiteros volcaron su pánico en forma de comentarios bajo el lema #vamos a morir todos. Simón y pavor van de la mano. Simón y falsedad, también.

La otra estrella digital ha sido el alcalde de Madrid. Bajo la etiqueta #desastre Almeida semovilizó una marea descomunal de ataques personales desde las trincheras principalmente del progreso roji-morado. La nevada cuajó. El masivo troleo, pese a su intensidad, no tanto. La embestida tuitera no fue capaz de incendiar el estado de ánimo de los madrileños, lógicamente cabreados con el combinado de imprevisión on the rocks, pero, asimismo comprensivos dada la desmesura del meteoro. Al cabo, no resulta fácil hacer que funcionen los semáforos durante el apocalipsis.

¿Ha acabado Filomena con el jaleado perfil del 'primer alcalde' de España? Esta es la pregunta. Algunas señales avanzan la respuesta. Almeida se pasea con las quitanieves por las calles de Madrid, a pie firme, dando la cara, y nadie le apedrea, ni le agrede, ni la emprende con él a trompadas. Algunos vecinos se quejan. Otros hasta le invitan a café. La izquierda, que hasta ahora lo venía elogiando y lo usaba torpemente como ariete contra Ayuso, lo ha situado ya en la lista negra, en el pelotón de los malditos.

La gestión de la nieve no ha sido el problema. Ni la persistente helada. Eso le importa poco a los padres de la agitación. Almeida acaba de cometer un pecado capital intolerable. Pilló al Gobierno fuera de juego al anunciar que solicitaría que la ciudad fuera declarada 'zona catastrófica'apenas 24 horas después de la nevada. Sabía el alcalde que lo peor estaba por venir. El gélido bloqueo de una ciudad, condenada a la parálisis o al trastazo por el hundimiento drástico de las temperaturas. El anuncio de su demanda cabreó a las altas instancias del Gobierno. Así, Marlaska reaccionó como un hurón enfurecido, Ábalos, entre enojado y pasmado, emitió alguna coz y Sánchez apretó la quijada y esquivó la melé. El napoleoncito de Moncloa opta siempre por diferir la venganza.

En pleno drama de una ciudad aterida por los témpanos y angustiada por el miedo, el equipo del Gobierno evidenció, una vez más, que se pasea por el territorio de Babia. La humillación inferida por el alcalde se redondeó con la suma de ediles y presidentes regionales socialistas que exigen también su derecho al título de 'zona gravemente afectada'. Madrid abrió el camino. El Gobierno, en gayumbos y contra la pared. Ahí arranca la airada reacción en las redes, ahí las dentelladas de la jauría. Almeida acaba de ser desposeído del título de 'alcalde de todos', del arquetipo de la derecha guay, del sucesor del gallardonismo bienqueda.

1. Al rescate de Casado

La lista de sus pecados contra la izquierda comenzó en las elecciones locales y regionales de mayo de 2019. Almeida e Isabel Díaz Ayuso resucitaron a Pablo Casado, que salió malherido de las generales celebradas el mes anterior. El 'nuevo PP', emergido muy convaleciente de la era Rajoy, estuvo a punto de perecer antes de haber nacido. El doble triunfo en Madrid le salvó de la extinción. En Génova parece que sólo el balcón que acunó el festejo recuerda aquella proeza.

2. Váyase a su casa, Carmena

En aquella improbable noche, Almeida completó otra imperdonable maldad. Envió a su casa a Manuela Carmena, la fugaz alcaldesa que se pensaba eterna como Tierno y resultó un malhadado espejismo, un mero artificio con olor a magdalena. Un concejalillo ignoto, candidato de un partido en crisis, se había permitido el lujo de derrotar a uno de los iconos más venerados de la izquierda toda, desde el socialismo prudente hasta el radical chic, pasando por las hordas mugrientas de la okupación, el chiringuito identitario, la subvención y otras variantes del arte de vivir el erario.

3. Estandarte de la derecha

La inesperada proeza en las urnas catapultó a Almeida y Ayuso a la categoría de referentes, no ya del PP, cuestión complicada en una formación retorcida y sinuosa como los pasadizos secretos del Kremlim, sino de la derecha nacional. Tras el trompazo de las generales del 28-A, Génova se encogió, el PP se achicó y Casado casi se esfumó. Almeida y Ayuso, fieles a su presidente y apóstoles del sincomplejismo, ese movimiento impulsado por Esperanza Aguirre que aún colea, enarbolaron la tradicional bandera del PP de siempre -en plena tormenta del retrocentrismo interno- y se convirtieron en los héroes de una película inesperada: "La derecha ha vuelto". O lo que es lo mismo, la noticia de la muerte del PP era prematura.

4. El héroe de la pandemia

Durante los largos meses del terrible confinamiento, Almeida se convirtió en una especie de paladín restallante de una ciudad atemorizada y muda. Transmitía esperanza, estimulaba el ánimo, fecundaba la ilusión. Sin apenas responsabilidades ni mando alguno en el escenario de crisis, el alcalde desplegó una actividad incesante. A base de abrazar a los golpeados, consolar a los enfermos, visitar familiares dolientes, descargar camiones de comida, cinceló la imagen de ese político 'cercano', como dicen los politólogos, imprescindible en tiempos de zozobra. Consensuó también un muy aplaudido acuerdo entre todas las fuerzas del Consistorio. Ahí se granjeó la general simpatía. Ahí se hizo grande. Ahí empezó a levantar sospechas.

5. La voz necesaria

Necesitaba Casado, tras la defenestración de Cayetana Sáenz de Santamaría, una voz referencial del partido, un emisor de sentimientos, criterios, opiniones, maldiciones, exabruptos y consignas. En contra de sus intereses políticos, Almeida no se amilanó y aceptó la portavocía nacional de su formación. La encomienda estaba rebosante de dudas y peligros. El alcalde de toda España se convertiría en el mastín del PP, el perro de presa que había de guardar tan maltrechas siglas. Desde las filas socialistas se utilizó el 'ascenso' como arma arrojadiza, como eje de agravios. Con escaso éxito. Almeida, tras leves despistes iniciales, se ha adaptado con habilidad al cargo, ajeno ya a los embustes y las polémicas. La función crea el órgano, y éste suena ya muy bien.

6. Nevados y congelados

Y llegó la nevada. Rápido de reflejos, el alcalde jugó su principal y única baza antes de que Sánchez lograra ponerse el atildado chalequillo para ir de visita a la UME (Unidad Militar de Emergencias). Contraatacó al "desastre Almeida" con la bandera de la 'zona catastrófica', hábil regate de ardilla del área que utilizó como escudo protector, como atinado recurso frente a la embestida. El Gobierno entró al trapo y picó. Cierto, la gente estaba muy mosqueada por tanta imprevisión, improvisación, insolvencia, impericia. No atendía a las explicaciones oficiales. No fue una nevada, fue un tsunami de nieve y hielo, repetían desde el Consistorio. La cara norte del Everest esquina a Ortega y Gasset. Se reaccionó como se pudo, entre la paciencia y la ira de un vecindario que jamás se había visto en otra. Eso sí, nadie añoró a Carmena. Nevados y congelados, irritados y desfondados, los madrileños no escupen cuando pasan frente al Palacio de la Cibeles. Quizás porque piensen que ningún edil habría sido capaz de salir con bien de semejante cataclismo. Almeida está a punto de ganar su batalla catastrófica.

7. La última jugada

Cuandose desaparezca la nieve, el hielo se derrita y reaparezca la bendita monotonía de una ciudad que ha sufrido por encima de sus posibilidades, entonces el alcalde, zaherido y magullado, necesitará una jugada maestra para recomponer su estampa y mantenerse en el frontispicio de los políticos incuestionables de la derecha. Deberá idear su propio Zendal, el hospital milagro de Ayuso, esa ocurrencia perfecta, ese hallazgo colosal. Seguramente en ello está, pergeñando su golpe de efecto, el del relanzamiento y la reconstrucción, que será sin duda el séptimo de sus pecados capitales del que la izquierda jamás le absolverá. ¡Gritad, gritad malditos!