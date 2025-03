Algunas ideas que baraja Sánchez

Muchos pensarán que el presidente, caso de tener ideas, las tiene nefastas. Qué mala es la envidia y cuánta cizaña esparce. Sánchez se pasa el día pensando cosas buenas, pergeñando amables hipótesis, plasmando leyes seráficas y, ocasionalmente, haciendo el crucigrama de La Vanguardia – el español, porque el catalán no lo controla –, cosa que le recomiendan Enric Juliana, el Conde de Godó y Puigdemont. Así, al menos, el diario del Conde vende un ejemplar en los quioscos.

Y como sea que los enanitos infiltrados en La Moncloa nos han proporcionado material, fruto de esas cavilaciones intelectuales hijas del torrente ideológico de Su Persona, creemos oportuno hacerles llegar algunas después del artículo de ayer, que si bien era realista no por ello dejaba de ser amargo. Vean Vuesas Mercedes algunas ocurrencias del Monclovita Irredento. La primera: reinstaurar la Santa Inquisición y los Autos de Fe. Todo en clave sanchista, por supuesto. Para el cargo de Gran Inquisidor, Sánchez preferiría a una mujer. Candidatas no faltan: la Hincha a Urrondo, la plastificada, la singularmente plural, la Villa donde están todos en estado Castín, en fin, muchas, pero hay donde revolver y escoger. Y conste que me dejo a las políticas como Monterini de Irenia, Pim Pam Pum, Yoli Farmatin y toda la banda del Mirlitón que viven de gritar, agitarse, pasarse el día hablando de tetas, vaginas, menstruación y merendar mucho.

Resuelto este importante apartado, lo de los Autos de Fe es más complicado porque, como ha advertido sabiamente esa lumbrera de la política española, Boloñesa Bolaños, quemar gente contamina muchísimo y los de Greenpeace, Greta la cateta y la Asamblea Nacional Docente Reivindicativa Autónoma Jienense Organizativa, ANDRAJO, podrían enfadarse. Por tanto, en lugar de Autos de Fe, Sánchez organizará Autos de Choque con un método tan simple como él: se ata a la parte delantera del vehículo al condenado y, ¡hala!, a chocar unos coches contra los otros con las consiguientes crujías, duelos y quebrantos por parte de quien padece el suplicio.

Sánchez ha decidido reinstaurar el castigo de la condena a galeras a los contumaces en el error, sólo que en este caso lo que deberán impulsar esos galeotes sufridos será el Falcon

Después de estas felicísimas ideas, Sánchez ha decidido reinstaurar el castigo de la condena a galeras a los contumaces en el error, sólo que en este caso lo que deberán impulsar esos galeotes sufridos será el Falcon. Un ingenioso dispositivo que proveerá de pedales a los referidos hará que el avión pueda desplazarse sin necesidad de gastar ni una gota de combustible. “¡Y que mejore eso Ayuso!”, ha gritado el nuevo Emperador de Ferraz. Es evidente que hemos llegado al punto crucial: la presidenta Ayuso. Reconocemos el enorme esfuerzo que Sánchez ha hecho para amargarle la vida a la dirigente popular madrileña, pero le parece poco y, por tanto, lo último que ha ideado es terrible.

Trátase de condenarla en consejo de guerra sumarísimo a puerta cerrada y bolsillos abiertos a veinte años de servicio en el pelotón de castigo de la Legión, la temida pelota, donde deberá ir a paso ligero durante todo el día y llevar encima la ametralladora con el trípode, el mortero de montaña, la munición de toda la compañía, el telémetro, la radio, el botiquín, dos cajas de granadas, el dron detector de minas y a María Jesús Montero recitándole versos de Gabriel y Galán sin solución de continuidad. Se especuló con que a su lado fuera Broncano con el bombo pero alguien dijo que, incluso con Ayuso, debía guardarse, al menos en apariencia, cierta piedad. “¿No quiere desfile el Dos de Mayo? ¡Pues que desfile ella!”, gritaba como una posesa la ministra de defensa personal y karate kid.

Son castigos muy bien pensados porque, en primer lugar, nacen de un cerebro fértil y prodigioso y, segundo, nadie puede negar la justicia ejemplar que emana de ellos. Nos quejamos de vicio.