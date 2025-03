El alcalde Albiol, la okupa y el derecho a la vivienda

Una okupa profesional se mete en un piso de Badalona. Y el alcalde de dicha ciudad, Xavier García Albiol, se planta delante de la vivienda con sus equipo de gobierno – tiene mayoría absoluta, hecho insólito en Cataluña – y dice que no se moverán hasta que abandone la propiedad. Dicha individua sale al balcón, se pone chula, insulta a los vecinos, al alcalde, a los concejales. Pero Albiol sigue ahí y organiza turnos con su gente porque no se piensan ir. A todo esto, el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, al ver las imágenes de la okupa la reconoce como la persona que fue a apedrear la oficina anti okupa que los populares han abierto en Barcelona en el barrio del Besós para ayudar a quienes sufren esa lacra que supone que te roben tu piso y no puedas hacer nada.

Al final, la señora que salía en bata y pijama a insultar ha tenido que recoger cable y se ha marchado. Albiol lo dejaba claro: “Puede que las leyes los favorezcan, pero en Badalona los okupas no son bienvenidos y haremos lo que esté en nuestra mano para echarlos”. Esta es la realidad que a diario tienen que sufrir los ciudadanos de mi tierra, que tiene el porcentaje más alto de okupaciones de España y está entre los cinco lugares más altos de Europa en delitos de este tipo. También es, ahí sí que nadie nos disputa el primer lugar, en el que hay más mezquitas salafistas, es decir, yihadistas. Es el sitio en el que las organizaciones terroristas islámicas reclutan más. Es una de las regiones españolas donde las instituciones, desde la generalidad a los ayuntamientos, más le hacen la pelota a los inmigrantes musulmanes mientras reniegan de nuestras tradiciones cristianas. Acaso algún día Cataluña sea república independiente, que ojalá que no, pero llegado el caso sería república, sí, pero islámica. Cuando Albiol empezaba a despuntar como posible alcalde la campaña que organizaron en su contra fue tremenda. Xenófobo era lo más suave que desde la izquierda marxista-separatista le decían. Llegaron a ponerle una demanda por racismo, demanda que perdieron, claro. Lo tachaban casi de ser del Ku Klux Klan por un lema de campaña, “Limpiando Badalona”. Albiol, que siempre ha sido de patearse la calle, tenía claro que la inmigración ilegal debía ser frenada porque, caso de no hacerlo, el orden público se vería afectado. Y así ha sido. Ahora que todo el mundo habla de ese mismo problema por el que Xavi fue tachado de fascista estaría bien reflexionar acerca de las consignas que la izquierda lanza.

Cuando alcaldes de Junts, de Esquerra o de otras formaciones separatistas toman medidas respecto nivel de criminalidad combatiendo la ocupación, como el caso del Imán de Salt, ya han visto el resultado. Sus seguidores salen en tromba y asaltan la comisaría de los Mossos. Dicen que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Y la obligación de cumplir la ley, añado. La tolerancia suicida de zurdos y separatas con ese tipo de inmigración empieza a cobrarse su pizzu. Hay gente que planta cara como Albiol, Sirera o Alejandro Fernández, el líder popular en el parlamento catalán; en VOX con Garriga, Alicia Tomás y demás, también. Pero no hay ni uno del PSC, de los comunistas en todos sus matices e irisaciones ni de los estelados que se planten a cara perro delante de estos delincuentes que están aquí para arrogarse todos los derechos sin cumplir ninguna obligación.

Lo dije hace años a una persona entonces vinculada a mí cuando salió de estampida a la Basílica del Pi porque unos cuantos se habían encerrado bajo el lema “Papeles para todos”. “Esto acabará mal; no se puede dejar entrar a todo el mundo ni es justo para la gente de aquí que lo pasa fatal”. Ahora entre sus amistades yo soy un facha; en cambio, esa persona es un alto cargo de lageneralidad. Es lo que tiene la realidad. Unos la aceptamos para combatirla mientras otros la niegan para que los enchufen.