Lo que esconde el perro de Albert Rivera

Albert Rivera tiene varios problemas. El principal es estar mal aconsejado: no puedes utilizar un perro de raza, seguramente comprado, para enmarcarlo dentro de tu campaña electoral en la que promueves medidas de defensa animal.

El líder de Ciudadanos está haciendo el ridículo por culpa, en parte, de su propio equipo de Comunicación, en el que está Pablo Sarrión, dueño del ya famoso can Lucas. Me los imagino hiperexcitados con la idea de grabar el vídeo del "perro que huele a leche" y encantados con la viralidad del mismo. Además de no darse cuenta del error, se jactaron de su idea abriéndole una cuenta al caniche toy y paseando tanto al dueño como al animal por los platós.

¡Hola a todos! Soy Lucas. He visto que soy Trending Topic y he querido unirme a Twitter yo también. Bienvenidos y estad muy atentos a mis tuits perrunos 🐶Aquí os dejo el vídeo que he grabado hoy junto a @Albert_Rivera.¡Guau! pic.twitter.com/6aYd1DfOEB — Lucas En Marcha (@LucasEnMarcha) November 3, 2019

Lo más grave de esto no es ver a una persona que aspira a ser presidente de España hacer estas cosas, sino que su equipo lo vea bien. Ir presumiendo de defender los derechos de los animales y proponer leyes contra el maltrato de los mismos y utilizar un perro 'de diseño', que cuesta unos 300 euros en el mercado, para hacer campaña es lo más torpe que he visto en mi corta vida para ganarse el voto de los animalistas, pues solo perpetúa que los canes sigan viéndose como cosas que pueden ser compradas, abandonadas y maltratadas.

Los perros como el de Pablo no se adoptan: se compran como si fueran lavadoras o zapatos

Los que de verdad estamos concienciados con el abandono animal sabemos que los perros como el de Pablo no se adoptan: se suelen comprar como si fueran lavadoras o zapatos. Y mientras hay personas comprando animales 'bonitos' hay otras que viven del negocio de tener a perras criando toda su vida para lucrarse con la venta de sus bebés:

Utilizar un caniche toy en estas fechas, además, es una completa irresponsabilidad. En unas semanas comenzarán las protectoras y refugios con sus campañas de concienciación de cara a la Navidad, época en la que los niños piden mascotas de regalo y los 'reyes magos' van a buscarlas a una tienda. Y luego en verano, adiós perrito que no nos cabes en el bungalow.

Las páginas webs de las protectoras están repletas de anuncios de perros de raza adquiridos por capricho que buscan una nueva casa porque "su familia ya no les quiere". Cada año se abandonan en España 137.000 mascotas, 375 al día, mientras Albert cree que es guay utilizar un perro monísimo que se compra a golpe de clic en vez de aprovechar su posición para dar visibilidad a lo que ocurre realmente con las mascotas en nuestro país.

La parodia del perro Lucas no solo refleja que Ciudadanos tiene que hacer limpia en su formación, sino que Albert no es ni un poco animalista

Lo que esconde la parodia del perro Lucas no es solo que Ciudadanos debería hacer limpia en su formación, sino también que Albert no tiene ni idea de animalismo. Es brillante que incluyan en su campaña medidas para defender los derechos de los animales, pero no así. El fondo es bueno, pero les fallan las formas. Dicho esto, no creo que el problema esté en el partido naranja, sino en su líder y en algunos de su equipo.

Comprar perros y gatos está mal, no son cosas y solo perpetúa el maltrato; adoptar está bien, son seres vivos y merecen respeto. Es el curso cero de animalismo. Me pregunto qué pensará Malú, defensora real de los animales, de todo esto.