Se ha acabado la paz social

Que los Carrerborroka se enfrenten a los antidisturbios y promuevan desórdenes en la calle ni es nuevo ni sorprende. El carácter intimidatorio de estos comités, típico de los matones de las SA, se conoce, desgraciadamente, dese hace mucho tiempo. Intimidan a quienes retiran propaganda separatista ilegal en las calles, llegando a la agresión física, persiguen y amenazan a personalidades opuestas a la dictadura del lazo, campan a sus anchas entre las manifestaciones de los partidos que componen el actual Govern e incluso son jaleados por el mismísimo President Torra, que les alaba que aprieten.

Son un absceso que nace del cáncer que corroe todo lo que afecta a la vida pública del país. La violencia que contiene el discurso independentista, y que intentan ocultar por todos los métodos, siendo el principal el de acusar a los demás de serlo, ya empapa todos los órdenes llegando incluso al Parlament. El para nada sospechoso de la menor connivencia con el constitucionalismo Roger Torrent, presidente del mismo, tuvo que llamar al orden más que seriamente a los miembros de la cámara a raíz de un incidente sucedido esta semana. El diputado Wagensberg, de Esquerra, llegó a calificar de fascista al grupo de ciudadanos, según la peregrina tesis de que, si los naranjas tildaban de supremacistas al separatismo, bien podían ellos referirse al diputado Carrizosa o a la diputada Arrimadas como tales. La dictadura de lo ridículamente correcto en política, vamos, que no es más que callar la boca a quienes discrepan de nuestras ideas.

Eso motivó la réplica contundente de Carrizosa, lógicamente, aunque mucho nos tememos que el separatismo filo nazi y filo etarra continuará con su sonsonete, ya saben: todos quienes no comulguen con nosotros, son fascistas. Lo mismo decían las leyes de Nuremberg dictadas por el Tercer Reich, hay personas que no pueden ser alemanas por su origen judío.

Carrizosa insistía en la gravedad de la tesis que quiere presentar a los constitucionalistas poco menos que como bestias inhumanas. Esa deshumanización, añadimos nosotros, la usaron los nazis, que reducían al judío poco menos que al nivel de las ratas, esos Untermenschen, sub hombres, que nada tenían que ver con la humanidad del ario. No acabó ahí la cosa. Estos personajes separatistas, cachorrillos con ansias de poder, buscan la bronca cada día más. Wagensberg adujo que el diputado ciudadano le había dicho, al subir dirigiéndose a su escaño, “Nos vemos fuera” en tono amenazante, a lo que Carrizosa respondió negando haber dicho tal frase, rematando ingeniosamente sus palabras con un “No se me ocurriría quedar con usted en la calle para discutir nada, porque es sabido que las calles son suyas”. Lógicamente, los más escandalizados fueron los de las CUP, cumpliendo el viejo adagio de que gritan los pastores y esconden así los hurtos.

No hay día en el que no machaquen con el sonsonete, demonizando al adversario político en aras de la suma bondad y benevolencia de los que detentan el poder en Cataluña desde hace décadas

Es grave todo esto, por descontado, pero lo es mucho más que la crispación haya llegado hasta tales extremos. Desde los medios separatistas no cejan en el bombardeo constante acerca de que PP, C’s y VOX son fascistas, son extrema derecha, son franquistas, golpistas, anti demócratas, peligrosos y violentos, incluyendo al PSC o no, dependiendo de la consigna del día emanada de Palau. En suma, no hay día en el que no machaquen con el sonsonete, demonizando al adversario político en aras de la suma bondad y benevolencia de los que detentan el poder en Cataluña desde hace décadas.

En este sucio y artero complot son cómplices necesarios, claro está, los comunistas, que se apuntan a un bombardeo con tal de destrozar un sistema del que, cínicamente, viven muy bien. Véase el casoplón de Pablo Iglesias, por vía de ejemplo del leninismo bien entendido, o la suculenta canonjía que el ex dirigente del PSUC Rafel Ribó se ha montado ad vitam desde el cargo de Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.

Los peseceros, tan tontos como aprovechateguis, están más o menos en lo mismo. Son lo que se definía antes como situacionistas, esperando a ver de donde sopla el viento para inclinarse siempre en su favor. Ellos también tienen parte de culpa – y no es la menor – cuando se dice que la derecha es poco menos que una panda de come niños. Su perversa tendenciosidad, fruto de las obsesiones personales de sus dirigentes, cuando no de su complejo de inferioridad ante el nacionalismo, ha sido la muleta imprescindible en la que se ha apoyado el colosal proyecto de ingeniería social que construyó Jordi Pujol y que nos ha llevado al día de hoy.

Así las cosas, hay un crescendo de violencia cada vez mayor en la vida catalana, tanto en la política como en la cotidiana, y eso no presagia nada bueno. El espacio de diálogo está roto y no se vislumbra nada que permita presagiar que pueda rehacerse en algún tiempo. Dios quiera que para entonces no sea demasiado tarde, porque lo mismo está sucediendo en toda España y ya no digamos en Europa o en los Estados Unidos. Alguien ha tocado la trompeta del apocalipsis y todo se mueve en dirección a nadie sabe muy bien qué oscuro futuro.

No quiero ser cenizo, pero pintan bastos para este occidente ahogado entre ninis apáticos y adultos consumistas, integrantes de sociedades sumidas en un hedonismo narcisista y carentes de valores sólidos. Déjenme que les diga una cosa: la familia Rothschild se vende con carácter de urgencia todos sus fideicomisos. Insisto, de urgencia. ¿Saben ellos algo que los demás ignoramos? Mientras tanto, la paz social se acabó. Estamos a principios de un drama al que le queda todavía mucha obra por representar.

Miquel Giménez