A un año de nada

Este sábado se cumple un año de la DUI, un año en el que ha pasado de todo, sin haber sucedido nada. Lampedusa era catalán, y nosotros sin saberlo.

Aquella fecha ha quedado como ejemplo de la improvisación, el canguelo, la medianía y la incompetencia tanto de separatistas como del Estado. Recuerden: Puigdemont convocaba y desconvocaba hipotéticas ruedas de prensa mientras Urkullu le apremiaba para que se dejase de pavadas y convocase elecciones. En paralelo, Junqueras, Rovira y toda Esquerra lo apretaban para que proclamase la independencia. Iceta, ejerciendo de un primus inter pares que nadie había pedido, intentaba tener protagonismo. Rajoy y su gobierno sesteaban, instalados en que la constitución debía cumplirse, entre bostezo y bostezo.

Luego pasó lo que tenía que pasar. Empujado hacia el abismo por los suyos y, hay que decirlo, por su propia vanidad estulta, Carles Puigdemont acudía al Parlament para proclamar la república catalana en función de un falso referéndum ilegal, efectuado sin la menor garantía, para, al momento, dejarla en suspenso. Tamaña idiotez no tiene parangón en la historia política europea de los últimos setenta años. Esperando, como viene haciendo la neoconvergencia desde hace tiempo, un milagro, el por entonces presiente de la Generalitat exhortaba al gobierno de España para que abriese un diálogo imposible. Peor, sabían que lo era, más no por ello cejaron en su empeño. Todo valía con tal de no decir que aquello no tenía el menor recorrido.

A un año, decimos, de aquella acción insensata, los protagonistas de la farsa separatista están o en la cárcel o fugados en el extranjero o procesados. El separatismo se ha roto, porque Esquerra se ha distanciado de su ex socio el PDeCAT, este se ve fracturado entre los partidarios del fugado de Waterloo y los que se oponen a su estrategia suicida y, finalmente, las CUP se han desentendido del sainete.

No se ha avanzado, según la óptica separatista, ni un milímetro hacia esa supuesta república, antes al contrario, se aplicó el 155 – débil, pero se aplicó -, se convocaron elecciones autonómicas que ganó Ciudadanos, si bien no con mayoría para gobernar, las encuestas muestran a los partidarios de la independencia en franco retroceso, las empresas – cuatro mil y pico – se marcharon y los CDR han adquirido un triste protagonismo en lo que a incidentes violentos en la calle se refiere.

Torra ha sido presidente en este intervalo nebuloso en el que, aparte de gesticulación hiperventilada, poco o nada ha hecho sustancialmente hablando para que la independencia llegase. La justicia, lenta pero implacable, ha seguido su curso y estamos a las puertas del proceso contra los separatistas implicados en todo lo que sucedió, repetimos una vez más, hace un año. ¿Qué hemos ganado los catalanes? Nada. ¿Qué hemos perdido? Mucho. ¿La división social ha crecido? Astronómicamente. ¿Continúan los políticos en su Babia particular? Por descontado, y aquí me refiero a todos, los unos y los otros.

A lo largo de esto doce meses hemos visto caer al gobierno popular y alzarse uno socialista, a Sánchez hacer concesiones a los presos que todavía no sabemos a donde pueden llevarnos, a Esquerra mudar de estrategia para convertirse en elemento moderador, a Puigdemont quedarse cada vez más y más solo, cierto, pero lo que no hemos visto ha sido política de verdad. Entendemos por ese término afrontar con la ley en la mano y coraje en el espíritu este torpe intento de asalto al poder, de baladronada supremacista.

Ni populares ni socialistas están calificados, como ya se ha visto, para detener la hemorragia que los separatistas han causado en el régimen constitucional. Ciudadanos, por su parte, parece haberse quedado en estado de shock tras el advenimiento de Sánchez. Solo los comunistas podemitas parecen hallarse a gusto en este batiburrillo de inestabilidad. Alguien con facultades adivinatorias debería habérselo dicho a la burguesía catalana, que ha apoyado por acción u omisión – lean al gran Don Manuel Millán Mestre a propósito de esto y a su imprescindible trabajo sobre el Fomento del Trabajo – todo este guignol urdido entre mentiras y egoísmos.

Algo importante ha sucedido, sin embargo, en este año. Manuel Valls se ha presentado como candidato a la alcaldía de Barcelona. Pero también ha sido algo momentáneo, como la proclamación separatista. No lo vemos prodigarse opinando acerca de lo que sucede actualmente. Es lamentable, porque los que deberían callar no dejan de aturdirnos con su parloteo, mientras que quienes deberían poner los puntos sobre las íes mantienen un curioso silencio.

Y VOX crece cada vez más. Como diría el gran José María García, ojo al dato.