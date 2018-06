Zidane, cuando dimite quien no debe

La noticia saltó a la palestra a las doce de la mañana: Zinedine Zidane anunciaba su dimisión como técnico del Real Madrid, apenas cinco días después de conquistar su tercera copa de Champions consecutiva, una proeza que lo colocaba a la altura de Ajax de Cruyff y el Bayern de Beckenbauer. A la misma hora, en la carrera de San Jerónimo, el presidente de Gobierno Mariano Rajoy afrontaba su segunda moción de censura en un año y se negaba a abandonar su cargo. Decía sentirse apoyado. Y con las maletas en la puerta.

Dos años y medio después de su llegada al club blanco, Zidane deja al Madrid una liga, tres Champions League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. También el sentimiento de reparación de las profundas heridas que Mourinho había infringido en el espíritu merengue con su palique cenizo y pendenciero y que Ancelotti no llegó todavía a reparar. A diferencia del francés, en menos de un mes, Rajoy acumula una colección de calamidades políticas y morales: la dimisión de Cifuentes, el estallido del PP madrileño y la sentencia de Gürtel. A pesar de eso, Rajoy optó por el desalojo y el hundimiento. Del hombre menguante pasó a ser aquel que se convirtió en un bolso de mano. Esconderse ocho horas en un restaurante para no acudir a su propio funeral.

El míster se marcha porque sabe que no podrá lidiar con el vestuario que viene, porque lo mejor es saber retirarse a tiempo -antes de que te pillen con las cremas en las manos-. Rajoy quería permanecer en Moncloa pensando que podía seguir tirando del hilo de su propia desgana y de la erótica de la postergación. Pero no. En su caso, de nada sirve la incomparecencia como alineación moral; ya no. Y aunque al míster lo que es del míster y a los asuntos de Moncloa lo que es de Moncloa, hay una avería política en la coincidencia de ambas decisiones.

Se marcha, aguijoneado por el hartazgo e incluso la autocrítica, quien ha cumplido con su deber frente al que, ahogado por su lentitud, Rajoy, optó por el hundimiento. En el campo de fútbol es posible retratar a un hombre que está a la vez solo y rodeado (Juan Villoro dixit). Hay en su aislamiento algo esencialmente político. Albert Camus, quien como Zidane tenía ascendencia argelina, creó una patria en el fútbol. El campo es el lugar de las representaciones simultáneas. Ahí ocurre todo a la vez, la victoria, la derrota, e incluso la propia e íntima soledad de quien convierte la patada a un balón en un afecto y un territorio.

Hubo quienes pensamos que después del gol en Glasgow en 2002 ante el Bayer Leverkusen nada más podíamos pedir al francés. Nos equivocamos. A aquella novena merengue sobrevino luego la imagen de su retiro, aquel áspero cabezazo contra Materazzi, el arrebato de a quienes se les calienta la sangre, de los que están vivos. Rajoy, ya ve lector, apenas parpadea. Está incapacitado para despertar en otros la belleza o la ira. Está desprovisto de empatía, podado de política, castrado de la ciudadanía que otros sí identifican en Zizou.

Como Camus, el ex medio centro francés creció en un hogar pobre. Ese sitio donde la vida se libra a patadas; dándolas o esquivándolas. Zizou eligió la primera opción para ganarse la vida. A los 14 años se marchó al Club AS Cannes y a los 17, en 1989, debutó como profesional. Mesut Özil tenía entonces un año. Los años de Zizou en los campos de juego convirtieron la soledad y el genio en una coreografía, en la ejecución perfecta que empuja a miles de hombres y mujeres a gritar porque una pelota ha entrado entre los tres palos. Esa operación ciudadana que transforma en iglesias laicas los campos de fútbol. Esa tragedia que encierran las derrotas cuando incumben. Cuando retrataran. Los que caen antes y los que de desploman.