¿Vuelve la burbuja del oro?

Los mercados financieros están ávidos de burbujas y, tras el reciente crash de Bitcoin y la corrección en los mercados de acciones y bonos, el dinero caliente anda en busca de una nueva presa a la que darle un buen zarpazo especulativo. Pensando en esto, he creído conveniente explorar un viejo conocido al que hoy daremos un repaso; empezaremos por los mitos establecidos, pasando luego a estudiar la demanda y concluyendo con la oportunidad "técnica" que tal vez se abra para el oro en este 2018.

Mitos y realidad

Cuando alertamos de la burbuja del oro, allá por 2011, momento en que nadie creía en eso y recomendamos salir de semejante despropósito, nos cayó la del pulpo y los troles vendedores de oro me hicieron una dura campaña de difamación, desde el anonimato, claro; de entonces también recuerdo a un conocido comunicador, que me volvía a copiar sin citarme, y a los académicos vende oro, que en esto, como en casi todo, no se hacen un número. Tres ejemplos más del mal ambiente que rodea a los ahorradores.

El caso es que dos artículos de entonces: “La burbuja del oro” y “Las gráficas del oro” (algunas gráficas se perdieron pero se publicó una versión en inglés), sentaron escuela contra malos plagiadores, analistas, negociantes y académicos que terminan destrozando el patrimonio duramente construido por las familias. De aquellos estudios aún no superados surgieron unas conclusiones irrefutables, que pueden comprobar con los datos de los enlaces y que son las siguientes:

- La oferta de oro satisface a la demanda sin mayores problemas ; además, por estar en la última fase del ciclo largo, los plazos de adaptación de la oferta se acortan; la revisión de los últimos datos vuelve a confirmarlo. Hacer análisis de precios sin ver el estado de la oferta y la demanda es uno de los errores de bulto más frecuentes, incluso entre académicos.

; además, por estar en la última fase del ciclo largo, los plazos de adaptación de la oferta se acortan; la revisión de los últimos datos vuelve a confirmarlo. Hacer análisis de precios sin ver el estado de la oferta y la demanda es uno de los errores de bulto más frecuentes, incluso entre académicos. - El precio del oro no protege ni de la deflación ni de la inflación, depende . Introducir expectativas de IPC en el precio del mismo es absurdo. Lógicamente, como toda commodity, sufrirá la deflación, ese fenómeno intermitente que vino para quedarse una temporada.

. Introducir expectativas de IPC en el precio del mismo es absurdo. Lógicamente, como toda commodity, sufrirá la deflación, ese fenómeno intermitente que vino para quedarse una temporada. - La verdadera utilidad del oro está en su función como activo para el atesoramiento, función de la que soy un entusiasta. Lamentablemente, se ha conseguido, interesadamente, que el debate esté dominado por una suerte de maniqueísmo, dando la impresión de que estuviera contra el oro, cuando es lo contrario; de lo que si estoy en contra es de las burbujas, la mayoría de las cuales las paga el ahorrador modesto. Además, el atesoramiento implica el desarrollo de una cultura propicia a las virtudes económicas, dando libertad a quien las consigue; a mayor perjuicio, como nuestros políticos son contrarios al atesoramiento tienen a medio gas una de las casas de acuñación más prestigiosas del mundo.

La demanda de oro

Como la oferta de oro no tiene ningún problema en satisfacer la demanda a unos precios determinados, toca entonces estudiar la demanda, pudiendo así ver, además, el subyacente sobre el que se montaría esa supuesta burbuja. Lo que nos dice la estadística es que en los principales mercados (India, Europa, Medio Oriente, etc.; eje izquierdo, siguiente gráfica) la demanda va a menos, salvo en China donde, tras dar un buen salto, con su momento ludopático local y general en plena burbuja, ha pasado a estancarse tal como lo hace la demanda total de los mercados mencionados (línea negra, eje derecho).

En cuanto a la demanda según sus fines, que es un indicador clave de la fuerza del subyacente, la situación es peor, ya que desde el 2000 la demanda para joyería, principal uso, ha caído casi un 30% (siguiente tabla), un uso que, salvo crisis muy duras (caso español), tarda más en convertirse en oferta (el odontológico va camino de desaparecer). De hecho, si quitamos las compras de los bancos centrales,la demanda mundial prácticamente no ha aumentado desde el 2000, período en el que China se integró plenamente al mercado.

Cambios en la demanda

Así las cosas, la joyería paso de ser el 82% de la demanda total al 52% en 2017, aumentando de forma importante la demanda para "inversión", que pasa del 8% al 25% del total, en la que destaca las de ETF's y similares, rubro que es un indicador útil de la parte más especulativa del mercado.

Hay un aspecto muy interesante a destacar sobre el mercado de monedas y lingotes (que hay para casi todos los bolsillos), donde se ha desarrollado una industria de custodia (por la que cobran, obviamente) de oro físico, muy útil para el atesoramiento (aunque también permite especular), por la que mediante plataformas informáticas se pueden hacer las adquisiciones y ventas, pudiendo también cambiarse incluso el país de custodia. En este blog no recomendamos empresas concretas, salvo Bayliss Boatworks, por la que tengo una particular debilidad y que no tiene nada que ver con el oro, ni con España, ni conmigo, así que la evaluación de dichas plataformas, de las empresas que las gestionan, de sus certificaciones, etc. tendrán que hacerlas Ustedes, si es que están interesados en esos instrumentos tan útiles para el atesoramiento.

¿Oportunidad "técnica"?

Como decíamos en uno de los artículos citados, el precio hizo durante 25 años de pérdida real (1981-2006) una formación de copa (o taza), tras la cual suelen producirse alzas explosivas, como así ocurrió, aunque no superó en términos reales el máximo anterior (óvalo rojo, siguiente gráfica); luego vino la formación de bandera, de la que alertamos, y explotó la burbuja. Pienso que ahora está construyendo otra copa, en la que igual está veinte años, lo cual no quita, dado el ambiente reinante, que se produzca una burbuja corta.

La conclusión última la digo porque se ha hecho una formación triangular en la que, al llegar a los 1.350$ por onza, se producen ventas (flecha marrón, siguiente gráfica) que hacen caer la cotización pero se recupera (o rebota) cada vez a valores más altos (flecha negra); es un ejemplo bonito de lucha entre bajistas (osos) y alcistas (toros) y, dependiendo del que gane puede producir una salida con recorrido. Ante esto y la duda hay quien incluso abre una posición corta y otra larga para, aclarada la pelea, entrar fuerte.

Mi evaluación es atesorar en valores entre 1.100 y 1.300, rango del que se salió varias veces, la última al final de 2017. A partir de ahí, a especular, recomendación que hago, como todas las anteriores, con la debida reserva legal y siempre deseándoles el mayor de los éxitos en sus operaciones. Veremos pues qué ocurre en 2018 con este mercado al que había que hacerle un repaso que espero les sea útil.