¡Viva el munícipe por antonomasia!

“¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario!”, le gritaban sus vecinos a Rafael Alonso interpretando el papel de alcalde en la mítica película Amanece, que no es poco. Pues bien, todo indica que en esa extraña sopa de letras que es el espacio neoconver hay más contingentes que necesarios, porque no hay manera de que presenten una candidatura a la capital catalana. El chico de Waterloo no acaba de parir y están todos comiéndose las uñas, dado que las elecciones son esta primavera. Como el fugadísimo está ocupado en su laboratorio de Quimi CEFA para separatas, trabajando en su último invento de física recreativa, eso de la Crida, anda despistado respecto a todo lo demás.

Lo de sopa de letras no es una simple figura literaria. Vean ustedes: en lo de elegir candidato, candidata o candidito está clarinete que Puigdemont tiene mucho que decir, pero, además, ahí tiene voz y voto el PDECAT, la Crida Nacional ésa, Junts per Catalunya, la ANC, Demócratas per Catalunya y, aunque sea irrisoria su opinión, el grupo municipal convergente.

No será porque no haya gente que se ha estado postulando para afrontar el reto de batirse con Manuel Valls o Ada Colau, que lo de Ernest Maragall es pura capea, lo del PP será anecdótico y el resto simple utilería teatral. Ahí se ha movido la exconsellera Neus Munté, Jordi Graupera, que va de independiente independentista independizado, pero con la ANC detrás suyo, el actualmente encarcelado exconseller de interior Joaquim Forn y el sempiterno aspirante a lo que sea Ferrán Mascarell. Queda la figura omnipotente y omnipresente de Pilar Rahola, que sonó muchísimo en su día –ella misma reconoció públicamente que algo le habían dicho en el sentido de que se presentara como candidata de la derechona separatista– pero que, al menos hasta ahora, ha declinado de manera enérgica el encargo. También les diré que aducir como argumento supremo que la señora mamá de Rahola se lo haya más que prohibido no parece una razón de mucho peso, pero miren, igual que ha existido la figura clásica de madre de la folclórica, bien pudiera ser que en esta tierra tan innovadora inventásemos la de madre de musa del separatismo.

Ni los convergentes de antes ni sus discípulos de ahora han tenido nunca ni puñetera idea de lo que es gobernar una capital como la Ciudad Condal

Sea como sea, lo único perceptible entre los herederos de la razón social Pujol y Asociados es un exceso de contingentes, quizás demasiados para lo que van a sacar según todas las encuestas. Que, si en el Parlamento la cosa amarilla está entre Esquerra y el PDECAT o como diablos vayan a llamarse en el futuro, en las municipales barcelonesas su rol puede ser más bien parecido al de aquellas decimonónicas damas de compañía, a la que se daba esquinazo a la primera.

Y es que los convergentes antes y sus discípulos ahora no han tenido nunca ni puñetera idea de lo que es gobernar una capital como la Ciudad Condal. De hecho, Pujol enviaba al ayuntamiento de Barcelona a quienes les estorbaban, como un destierro dorado, o, en el mejor de los casos, a algunos a los que creía que debía darles un premio de consolación. Sabía que Maragall era imbatible. Por allí pasaron Ramón Trías Fargas, Miquel Roca, Josep María Cullell, Joaquim Molins, el mismo Artur Mas, Xavier Trías, en fin, la de Dios. Lo he dicho en más de una ocasión: la derecha nacional separatista solo sabe gobernar municipios donde, por su extensión y poca complejidad, se pueda seguir el modelo caciquil-carlistón de toda la vida, cayéndole lejos, lejísimos, las sutilezas y complicaciones de las grandes urbes. Los sacas de la barretina calada, los castellers, los juegos florales o la Diada y van más perdidos que Mariano Rajoy haciendo la prueba de esfuerzo.

De todos los citados, solo Trías consiguió arrebatarle el sillón de alcalde a los sociatas, que llevaban mandando desde que Narcís Serra llegó al cargo en las primeras municipales de la democracia. Sin desmerecer a Trías, que a mi juicio fue un buen alcalde dejando independentismos aparte – jamás la ideología debe cegarnos ante los hechos, jamás -, lo cierto es que ganar a aquel candidato pesecero, el ínclito Jordi Hereu sudoroso, autocrático, despeinado y con menos programa que el manual de instrucciones de un supositorio, tampoco era empresa imposible. Así que, entre que no existe una tradición municipal sólida por parte de los nacionalistas y que no hay un candidato claro, ni una política clara ni, ya puestos, un futuro judicial claro, están sin saber a qué carta quedarse.

Algunos dirigentes viejos, de esos que saben de qué va el paño, nos comentan que da igual a quien presenten porque esta campaña será un partido de ping-pong entre Colau y Valls. “El resto no tiene el menor interés”, nos decían con gesto de resignación franciscana porque saben lo bien que les iría poder mandar en los dos lados de la plaza de Sant Jaume. Yo se lo hago ver y uno de los presentes, hombre socarrón y de esos que no da puntada sin hilo, me replica rápidamente “¿Y a ti quien te dice que vamos a seguir mucho tiempo en el otro?”, en alusión al rumor cada vez más intenso de una previsible convocatoria de elecciones catalanas que coincidiera con la celebración de los juicios a los políticos separatistas. “Perdrem bous i esquelles, al pas que anem!” suspira otro de los presentes, frase que viene a decir que van a perder hasta la camisa, tal como están las cosas. Por lo pronto, están perdiendo tiempo, porque estamos a menos de medio año de los comicios y aquí no se mueve nada. Bueno, tampoco es que Valls se mueva como para producir un tremendo vértigo en el espectador de la política, pero esa ya es, como dijo en su día Kypling, otra historia.