¡Viva España!

Que sea un periódico británico como The Guardian quien asegure que España es un país -una Nación dirían ellos de sí mismos sin ningún complejo, claro-, en el que se vive bien, mejor que en la gran mayoría de países, nos puede alegrar un poco el fin de semana y, dado nuestro carácter apocado y alicaído, poco más. Hay datos que no se pueden discutir y que deberían servirnos para ayudarnos a conllevar los días con una cierta calma y no con la pesadumbre que nos acompaña cada vez que leemos un periódicos o escuchamos una tertulia en la radio. Ser buenos, e incluso los mejores, en esperanza de vida, restauración, alta velocidad ferroviaria, infraestructuras, donaciones de órganos y trasplantes… nos anima, incluso nos sorprende e insufla un cierto patriotismo bien fundamentado.

Así hasta que llega el espectáculo de la política patria tan minuciosamente recogido y empeorado por la generalidad de los medios de comunicación. Mantengo que hay que hacer muy poco desde los medios para que la imagen de la política y de quienes se dedican a ella termine por desestabilizar a un país que tiene todas sus constantes en un nivel de satisfacción alto. Basta con no confirmar noticias, con no llamar a los interesados; basta con dejarte llamar o que te llamen y comprar esa mercancía y repetirla aquí y allá y el círculo está cuadrado. Caña al mono hasta que hable inglés. Quite usted al mono y ponga a un político. Y ya está aquí el país flojo y deambulante dirigido por una partida de cabreros.

-¿Quiere usted decir que lo que pasa y lo que se escribe tienen poco que ver? Lo digo, lo mantengo, lo sufro y probablemente ayudo a ello.

Una parte de los españoles, que uno imagina huérfanos de radiaciones mediáticas, es la que se empeña a diario en que seamos eso que tanto nos cuesta creer

Vamos a ver. Cómo vamos a dar por bueno que estamos preocupados por los papeles de la Crida, por los papeles de Kitchen, las interioridades del avión del presidente que TVE iba a emitir pero ya no, o porque el ministro Ábalos anuncie un superdomingo electoral -con generales incluidas-, el 26 de mayo del año que viene. ¡Cómo no entender que la gente se dé a leer la vida del rey del cachopo ante semejante oferta informativa!

Pero con el reportaje en cuestión de The Guardian -que el domingo desde El País adjudicaron a The Economist-, hay quien, tras leerlo, deduce que en España no hay una derecha y una izquierda, que no hay dos Españas, sino que hay una de líderes nefastos y otra formada por ciudadanos talentosos dispuestos a cumplir con su deber. Y dos huevos duros, que diría Groucho Marx.

Los políticos no nacen aparte ni en lugar distinto al nuestro. Vienen del mismo sitio que nosotros. Han pasado por las mismas universidades, van a los mismos hoteles y se mueven por los mismos lugares. No se diferencian de nosotros porque ellos somos nosotros mismos. Por eso, uno puede comprar todos esos halagos que nos dedica el rotativo británico menos que nuestro nivel de democracia esté por encima de Bélgica, Italia y ¡Francia! Pero, ¿y si fuera verdad?

Una parte de la población española, que uno imagina huérfana de radiaciones mediáticas y nada concernida por la actualidad, es la que cada mañana se empeña en que a veces parezcamos eso que tanto nos cuesta creer y nos recuerdan ahora desde fuera: un país moderno que otros admiran más y mejor que nosotros. Joaquín Bartrina, poeta y dramaturgo catalán, lo puso así en verso: Oyendo hablar a un hombre, fácil es / acertar donde vio la luz del sol/ si os alaba Inglaterra será inglés/ si os habla mal de Prusia será un francés/ y si habla mal de España, es español.

Y aun así a mí esta mañana me apetece decir Viva España. Y desde luego que no me da la gana pedir perdón.