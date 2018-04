En el auto del 21 de marzo pasado el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo procesaba por el delito de rebelión a trece de los líderes independentistas catalanes investigados en la causa que instruye. Mucho se ha discutido y se va a discutir en nuestro país sobre la subsunción de los hechos investigados bajo el tipo penal de la rebelión. No son pocos los juristas y analistas políticos que han criticado el auto de procesamiento por entender que la conducta de los encausados no encaja en los requisitos que establece el artículo 472 del Código Penal para el delito de rebelión.

Según reza dicho artículo, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente” para cualquiera de los fines que se enuncian a continuación, de los cuales el primero y el quinto son obviamente relevantes: “1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”; y “5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Como caben pocas dudas de que los líderes del procés perseguían ambas cosas, toda la discusión gira en torno al adverbio “violenta(mente)” que se introdujo en la reforma del Código Penal de 1995. En otras palabras, la cuestión es si concurre el elemento típico de la violencia como condición necesaria de la rebelión en los hechos relatados en el auto.

El legislador utilizó el adverbio y eso permite al juez instructor trazar en el auto una distinción con el sustantivo ‘violencia’, que algunos comentaristas no terminan de ver clara. Sin embargo, en la literatura filosófica la distinción entre ‘actuar violentamente’ y ‘actuar con violencia’ es bien conocida y la señaló John Harris muchos años antes que Llarena. El adverbio designa el modo en que actuamos más que una clase específica de acciones y, como dice Harris, casi cualquier acto podría hacerse violentamente si se lleva a cabo con excesiva vehemencia, ímpetu, de manera airada o furiosa. Actuar con violencia, en cambio, se refiere a lo que el agente hace: usar la fuerza sobre (o contra) personas y cosas. En el lenguaje ordinario, como suele pasar, estos usos se solapan y confunden. Eso nos recuerda el notable embrollo conceptual que hay acerca de la violencia y que abarca sus conexiones con otras nociones como fuerza, coacción, agresión, intimidación, etc. Algo que conoce quien se asoma a la literatura al respecto en filosofía y ciencias sociales.

El Tribunal Supremo, además de dictar sentencia sobre el golpe del secesionismo, va a fijar por primera vez, desde un plano estrictamente jurídico, los márgenes de lo que puede considerarse o no violencia"

Si vamos al sustantivo, las discusiones giran en torno a sus criterios de aplicación. Uno tiene la impresión de realizar cortes a lo largo de un continuo, o barajar varios rasgos que pueden darse en grados diversos. Es obvio que no basta el uso de la fuerza para hablar de violencia, hace falta considerar para qué se usa. En la literatura especializada es bastante común definir la violencia por su propósito destructivo o dañino: serían aquellos actos de fuerza con los que se quiere causar un daño o infligir sufrimiento. Típicamente pensamos en lesiones o daños corporales, si se trata de personas, pero muchos autores no quieren dejar fuera daños de otra clase como los psicológicos.

Más importante aún, si nos centramos exclusivamente en las lesiones, podemos dejar fuera de foco otro aspecto significativo. Pues actuar con violencia está muy cerca de verbos como ‘forzar’ o ‘violentar’ en tanto que implican usar la fuerza para imponerse o vencer la resistencia que oponen personas y cosas. Éste me parece un punto crucial en cuanto al uso político de la violencia. El daño físico puede ser el fin de la acción violenta o el medio para reducir las defensas de la otra parte o limitar su capacidad de actuar, doblegando su voluntad y sometiéndola a la nuestra. Por aquí se ve mejor también la relación de la violencia con la intimidación, pues es un medio de infundir miedo afectando a la capacidad del otro para decidir; o con la coacción, por la que uno se impone mediante amenazas o la mera fuerza.

Muchos autores han criticado esta comprensión de la violencia, centrada en el uso intencional de la fuerza física, por demasiado estrecha y proponen concepciones más amplias, si no demasiado laxas. Uno de los más famosos, Johann Galtung, entiende que existe violencia allí donde las personas se ven privadas de recursos y oportunidades de cualquier clase, por ejemplo educativos, y acuñó la expresión “violencia estructural” para situaciones en las que el daño no es causado por nadie. Otros hablan de “violencia simbólica” o incluso “sistémica”, relativizando con ello la carga valorativa de la violencia física. El mismo Harris antes citado sostenía que actos de omisión, como no ayudar al necesitado, deberían ser vistos como ‘violencia no-violenta’ (¡valga el oxímoron!). Como se ve, en la literatura académica dista de haber acuerdo acerca de lo que cuenta como violencia.

Naturalmente, los términos en el lenguaje jurídico adquieren sentidos muy específicos que no guardan relación necesariamente con los usos corrientes o las discusiones en ciencias sociales. Pero el modo en que se entiende la violencia también varía en el Derecho y hasta encontramos el mismo deslizamiento hacia un significado más lato que vemos en los debates académicos, por ejemplo en aquellos artículos del Código Penal en los que se habla de “violencia psíquica”.

¿Cómo denominar a un levantamiento dirigido desde las propias instituciones autonómicas y que permitió sustraer un cuerpo armado de 17.000 agentes a la obediencia debida a la legalidad?"

Volviendo al auto, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, Llarena se ciñe a la concepción más estricta de violencia cuando destaca en el relato de los hechos el asedio a la comisión judicial ocurrido el 20 de septiembre, donde la multitud actúo violentamente y también con violencia: se destrozaron los vehículos policiales, se lanzaron objetos contras las personas y se impidió la libertad de acción de los asediados. Como dice el auto, no se trató sólo de intimidación, sino que encuentra en los hechos ‘el efecto inherente a la violencia’, a saber, la restricción real de la capacidad de actuación de los agentes de la autoridad como resultado del uso de la fuerza. Lo que da a entender que la violencia consiste en el uso de la fuerza para reducir la capacidad de actuación y vencer la resistencia del otro.

Aquí está la clave que Llarena extiende a los sucesos posteriores del 1 de octubre. El auto detalla los múltiples actos de violencia, con enfrentamientos físicos y agentes lesionados ese día. Eso no ha impresionado a los críticos que consideran que la violencia fue de baja intensidad. Con eso ponen el foco exclusivamente sobre las lesiones y daños personales; para que la violencia tuviera suficiente gravedad o intensidad requeriría muertos y numerosos heridos graves. O el uso de armas. Da la impresión de que en toda esta discusión muchos identifican sin más alzamiento violento con alzamiento armado. El auto, si lo interpreto bien, propone otra forma de verlo: la instrumentalización de las multitudes, el “poderío de la masa”, como fuerza de choque para vencer la resistencia de los cuerpos de seguridad y doblegar así la voluntad del Estado. Algo más propio de una sublevación o alzamiento civil. No olvidemos además que fue un levantamiento dirigido desde las propias instituciones autonómicas, lo que permitió sustraer un cuerpo armado de 17.000 agentes a la obediencia debida a la legalidad y usarlo para impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales.

¿Es ésta una interpretación adecuada del ‘alzarse violentamente’? Los jueces tendrán que decirlo. Los sucesos investigados fueron un ataque contra el orden constitucional, que es el bien protegido por el artículo 472. Por suerte, el delito de rebelión no es un delito habitual. Como recordaba Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello, desde que se reformó el Código Penal en 1995 no ha habido sentencia que aplique el tipo penal, así que corresponde al Tribunal Supremo fijar su interpretación en un caso difícil como éste. Por el momento, estamos ante la calificación provisional de unos hechos, a la espera de un juicio en el que los procesados contarán para su defensa con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho.