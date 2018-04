Usted no sabe con quién está hablando, señoría

A algunos les ha extrañado el tono subidito y altanero de los separatistas que han declarado ante el juez Llarena. Hasta hace nada todo eran excusas, retractaciones, humildad y acatamiento a la constitución. ¿Qué les ha pasado a todos estos para que ahora declaren con más orgullo que Don Rodrigo en la horca?

La mano que mece la cuna separatista

Como es público y notorio, Carles Puigdemont solo desea dos cosas: no ir a la cárcel y seguir siendo quien maneje los hilos de la política catalana. Por mucho que los suyos hayan intentado que eche el freno y ceda el paso a otros posibles candidatos a la presidencia que sean factibles, no quiere ni oír hablar de ello. En las filas del PDeCAT lo ponen a caer de un guindo en privado, pero a la hora de salir a la palestra y decirle a la cara que es un cantamañanas, un estorbo, un obstáculo no tan solo para el independentismo sino para el conjunto de toda Cataluña, no hay pelendengues. Saben que si hacen caer a Puigdemont se van a encontrar con que el suflé separata se deshinchará del todo. Viven de esto, claro.

Los neo convergentes asisten con una impotencia propia de quien no tiene fuerza ni convicción al anuncio de unas próximas elecciones de cara a julio. La fecha tope para formar gobierno es la del veintidós de mayo, es decir, estamos escasamente a un mes de ella, y aquí no parece que ni Puigdemont ni su núcleo duro tengan la menor intención de rectificar. La tesis puigdemontista es que esos nuevos comicios reforzarán electoralmente la figura del expresident. Exigen al PDeCAT que se haga a un lado para poder confeccionar así una lista exclusiva del fugado, con gente independiente y, si acaso, algunas incrustaciones de la ex convergencia, pero poco más. “Abriguitos caros”Artadi y Pujol, el del patinete, ya han comenzado a elaborar una propuesta de formación política propia, la de Junts per Catalunya, que no tenga nada que ver con sus antiguos socios.

Eso es lo que se dijo en la pasada reunión en Berlín del ex con sus gentes. El mensaje fue claro: o estáis conmigo, es decir, con Cataluña, la república, la independencia y mis tesis, u os haremos una campaña brutal en contra vuestra, tanto más dura que la que haremos contra los partidos que defienden la constitución. Una persona muy cercana a Puigdemont llegó a hablar de que podría darse el mismo tratamiento a PP y a Ciudadanos que al PDeCAT si éstos no se plegaban a los deseos del de Bruselas. “Estáis completamente fuera de la realidad”, espetó un dirigente anteriormente muy cercano al expresident. Según nos dicen, éste musitó a la oreja de un colaborador suyo “A Fulano no quiero volverlo a ver y mucho menos que vaya en la lista, táchalo”.

Así andan las cosas entre los adalides de la democracia. Navaja pura. Esquerra está en ese juego tan cobarde de querer mojar pan en todos los platos, pero parece que eso va a terminarse pronto. Los intentos a la desesperada de Puigdemont para internacionalizar su causa, que no el proceso, pretendiendo implicar a la justicia alemana, belga, suiza y británica, tampoco son del agrado de los de Junqueras. “Están muy satisfechos con la decisión del tribunal alemán, pero no saben que ni es en firme ni va a ser igual en todos los lugares. Es un partido demasiado complejo y sutil para que lo jueguen unos aprendices de brujo como estos”, nos comentaba un alto dirigente de Esquerra que, por razones obvias, pide guardar el anonimato. “Unas nuevas elecciones podrían mejorar, o no, los resultados que Puigdemont obtuvo en diciembre, pero no calculan que Ciudadanos también puede sacar más diputados. Solo saben ver por el agujero que han creado y así no vamos a ninguna parte”, añadió. Que en Esquerra no van a aceptar si pueden evitarlo unos comicios autonómicos repetidos es evidente, pero en política catalana todo es posible. Los dossiers, los chantajes, las amenazas y, por qué no decirlo, los sobrecitos abultados con billetes van que vuelan. Nos consta.

Hay presión entre independentistas. Los que no siguen las consignas de Puigdemont saben que, a corto plazo, pueden salir muy perjudicados. De ahí la chulería exhibida por no pocos de los presos que declararon el otro día. Tienen la consigna de provocar, de incluso sacrificarse si fuera menester. Mientras ellos están en la cárcel, empero, Puigdemont se desplaza en suntuosos vehículos con escoltas provenientes de los Mossos, gasta a todo trapo, come en los mejores restaurantes y vive, en suma, como un pachá. Ese es quien les dice que se muestren incluso insultantes con Llarena. La mano que mece la cuna separatista tendrá eso, mucha mano, pero carece de corazón.

“En TV3 no han de cesar en resaltar el heroísmo de Sánchez, Rull y Turull”

Para Puigdemont son tres ases que está empleando sin el menor escrúpulo. Que la imagen que reciba la masa independentista de estos tres sea poco menos que la de los héroes de Cavite es fundamental para su estrategia. Fíjense que se habla poco, poquísimo, en TV3 de Junqueras. A Puigdemont no le interesa ensalzar a su rival. Lo que le conviene son Sánchez, Rull, Turull, sus fieles. Sabía que la candidatura de Turull a la presidencia iba a terminar nuevamente con el ingreso de éste en la cárcel; sabía que el juez iba a ingresar, asimismo, a Rull, Romeva, Forcadell y demás. “Es excelente, eso nos da más razones para presentar nuestro caso ante la opinión europea apareciendo como víctimas del estado español”, aseguran que dijo al producirse los ingresos en presidio. No quiere que se continúe argumentando que la independencia era simbólica, que se comportaron acatando la legalidad, que están dispuestos a renunciar a su carrera política. Lo que toca es dar palo, palo y palo al juez, llamándolo fascista si conviene, injuriándolo, vituperándolo. Que eso conlleve un agravamiento de la situación penal de todos sus ex colaboradores a Puigdemont le da exactamente igual. Quiere que el pollo, como lo llama, continúe al precio que sea. Con los CDR en las calles cometiendo actos de kale borroka, con TV3 y Catalunya Ràdio dando la brasa todo el día, con los restos que le quedan de la ANC y Ómnium manifestándose, con los presos creando épica vacía.

Esa estrategia, que los mismos compañeros de bancada de Junts per Catalunya tachan poco menos que de suicida, es la que indica la más que probable convocatoria de nuevas elecciones. Puigdemont sabe que, cuanto peor, mejor. Mejor para él, claro. Sigue instalado en la quimera de que un nuevo triunfo electoral le permitirá poderse sentar a pactar con el gobierno. Su idea es desestabilizar al máximo la política española con la prórroga del 155, lo que haría que el PNV no diera su apoyo a los presupuestos, y esperar unas elecciones generales que desearía adelantadas, para poder tener al PSOE, Podemos y los separatistas instalados en el gobierno de la nación. Un nuevo Frente Popular. Sabe por sus contactos con algún dirigente del PSC que Sánchez estaría más dispuesto a acordar una salida al conflicto que Rajoy. En esas están los separatistas, de ahí sus exabruptos verbales ante el tribunal supremo. Piensan exprimir al máximo cualquier contratiempo que la justicia española pueda tener con respecto a sus extradiciones, piensan darle la vuelta a cualquier declaración que se haga pública por parte de organismos internacionales como han hecho con el asunto de la ONU, que es menos que nada. Todo vale, todo se aprovecha, todo puede ser objeto de manipulación.

Imbuidos de cuatro décadas de supremacismo pujolista, creen estar por encima de cualquier ley. A lo mejor es debido a eso que no les ha costado mucho exhibir ese talante ante la justicia española. Sus ideas son terriblemente racistas, porque no de otro modo puede llamarse a quienes separan a la sociedad entre unos cuantos y el resto. Untermenschen, decían los nazis. Botiflers, dicen ellos. Es lo mismo. El envite que han hecho es de órdago, pero, parafraseando sus tesis, los españoles no somos los únicos afectados. Es Europa quien se ve amenazada por un grupo de golpistas. No es la primera. A un inculpado por su intento de golpe de estado, la cosa le salió baratita: poco menos de año y medio en la prisión de Landberg viviendo como un buen burgués con todo tipo de comodidades. A su salida, instauró la dictadura más atroz que ha padecido la humanidad, a excepción hecha de la que padecieron los rusos con Stalin. Se llamaba Hitler.