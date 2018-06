Lo primero que ha hecho Torra es colgar un lazo amarillo

Constitucionalistas, abandonad toda esperanza

Algo así debería escribirse como proemio a la época que nos espera en Cataluña. El afán por volver a pisar moqueta por parte del PSOE y su anuencia con el separatismo catalán le ha dado nuevas alas a éste, que ya se ve otra vez influyendo en las grandes decisiones de Estado. Como en tiempos de Pujol,que los de la estelada añoran enormemente. Desde la ex convergencia no podía tolerarse que una manifestación en favor de la constitución consiguiera retirar del Ayuntamiento de Barcelona el lazo amarillo que Ada Colau tenía colgadito, por aquello de jugar a todos los palos. Pues bien, ése y no otro es el futuro que les espera a todos quienes creen, creemos, que el independentismo ha de dejar de oprimir a más de la mitad de catalanes. Catalanes que, por unos motivos u otros, ven con preocupación como el mensaje uniforme y totalitario sale reforzado con la presidencia de Pedro Sánchez.

Torra no ha movido ni un músculo al ordenar la colgadura de semejante pancarta que, automáticamente y por si alguien tuviera aún alguna duda, lo inhabilita automáticamente como presidente de todos los catalanes. Los edificios públicos, y más aquellos que representan el gobierno, han de ser lugares al servicio de todos y no tan solo de una parte. Si quieren colgar banderitas que lo hagan en las sedes de sus partidos. Pero de nuevo – si es que algún día dejo de serlo – toda la potente infraestructura autonómica está al servicio del proyecto separatista o, lo que es lo mismo, del egoísmo de los que se creen diferentes o incluso superiores al resto de sus vecinos.

Lo hemos visto éstos días en Berga, con motivo de la celebración de su famosísima fiesta de La Patum. Ha sido una impúdica exhibición de apología separatista que provocaba miedo en las personas que habían acudido allí simplemente por el enorme interés histórico y antropológico que posee dicha festividad. Lo hemos visto también en la chulería de Vicent Sanchís, director de TV3, en su comparecencia ante el Parlament, cuando al ser preguntado por Ciudadanos acerca de su participación en numerosos mítines independentistas ha respondido “Invítenme también ustedes y allí me tendrán”. Sin salir de esa televisión propagandista, lo hemos visto al contabilizar hasta veintiuna apariciones en todo tipo de programas del abogado de Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas. Lo hemos visto en Mataró, pintada de amarillo vandálicamente, con lemas separatistas y abertzales. Lo hemos visto, por no hacer la lista interminable, en la forma de aceptar el cargo por parte de Consellers y Conselleres, prometiendo cumplir fielmente de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo y con lealtad al presidente de la Generalitat de Cataluña. Ni Constitución ni Rey ni hostias. Eso sí, Torra ha hablado de diálogo y de que Sánchez debe sentarse con él de igual a igual, “de gobierno a gobierno”. Todo eso vemos y padecemos hoy en Cataluña. Nada importante, sin embargo, comparado con lo que se nos viene encima.

Restituciones y más restituciones

Torra ya ha dicho que piensa restituir a todos los cargos cesados mediante el 155. Asimismo, aparte de querellarse contra Rajoy y Sáezde Santamaría, piensa también restituir las leyes que se cargó el Tribunal Constitucional. Otrosí: va a abrir de nuevo todas las “embajadas” que cerró el Estado, los organismos que se clausuraron, todo el aparato de inteligencia del que disponían los Mossos. Es decir, va a volver a septiembre del 2017 como si aquí no hubiese pasado nada.

Lo peor es que tiene razón, porque pasar, lo que se dice pasar, nada ha sucedido en Cataluña. Con Sánchez será peor, porque ahora pasarán muchas cosas, cosas que hasta ahora no habíamos visto, y ojo que aquí no hay día en el que no suceda algo novedoso. El nuevo ejecutivo catalán tiene prevista una batería de leyes para reforzar la escuela catalana – la suya, vamos -, la policía autonómica y, oh, pasmo de los pasmos, TV3. Está ya lista una provisión de fondos de más de doscientos millones de euros para que puedan ir tirandillo unos meses.

Ante sí, Torra solo va a tener en el Parlament la oposición de Ciudadanos. Los Comuns están deshojando la margarita acerca de cómo sacarle el jugo a la planta secesionista y, a poco que sean espabilados, lo harán; las CUP harán de enfants terribles, pero siempre a punto para echar una manita con sus CDR; el PSC hará lo que le digan desde Moncloa, que será no estorbar e intentar mantener a toda costa la reedición del nuevo Pacte del Tinell, solo que en esta ocasión no será contra el PP, sino contra el partido de Inés Arrimadas. Se trata de formar un sólido “cordón sanitario” que deje a los naranjas completamente aislados, quitándoles todo tipo de protagonismo, incluso parlamentario, para intentar que se diluya su proyección pública y mediática de cara a las elecciones municipales del año que viene.

Porque, además de colgar pancartas y dar discursos vagamente retóricos, a Torra lo que le interesa es consolidarse en el cargo. Eso solo lo puede hacer si es el único actor desde Cataluña – y ahí Sánchez es básico -, si empieza a gestionar algunas cosas sencillas y que le den buena imagen como recuperar la ley de pobreza energética o la de renta social mínima garantizada y, ese es el gran objetivo compartido con el PSOE, lograr minimizar a Ciudadanos. Contra los de Rivera van a cebarse todos, desde socialistas a separatistas. Se equivocó el PP arremetiendo contra los de la formación naranja, porque ahora lo único que le queda al constitucionalismo en Cataluña – los populares, a pesar de contar con Albiol, al que deberían haberle hecho caso en lugar de ningunearlo, no tienen ningún peso en la cámara catalana – son Arrimadas y sus parlamentarios.

Todos, separatistas y socialistas, tienen preparado el argumentario: Ciudadanos es la extrema derecha – se nota que no conocen la extrema derecha de verdad, la de Sánchez Covisa y los Guerrilleros de Cristo Rey que, cadena y cóctel Molotov en mano, incendiaban librerías y apalizaban gentes -, Albert es fascista, Inés una señoritinga, Girauta un resentido – perdónalos, Juan Carlos, porque son unos ignorantes iletrados - y los que podemos verlos con mayor o menos simpatía unos tahúres, unos vendidos, unos pérfidos traidores o incluso temibles agentes secretos de Rusia, China o Mindanao, por decir algo.

Hemos comprobado lo primero que ha hecho Torra; lo que piensa seguir haciendo ya lo hemos dicho. Ahora, la pregunta que surge no es lo que hará Sánchez, porque también está claro. La duda es ¿qué hará Ciudadanos? ¿Qué hará la gente que ha salido masivamente a la calle a defender la constitución? ¿Qué harán Valls, Corbacho y tantos otros que podrían muy bien dar un impulso democrático a tanta banalidad y chantaje? Y, no menos importante, ¿qué harán los separatistas honestos, los que creyeron que lo de la independencia iba en serio, los que trabajan de sol a sol sin que nadie les regale ni un duro? ¿Reaccionarán con un “no és això, companys, no és això” o se quedarán en sus casas?

La respuesta, en próximos capítulos.

Miquel Giménez