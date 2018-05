Torra nunca caminará solo

El nacionalismo catalán ha hecho de la disculpa un género discursivo. Por lo común, a la ofensa sigue un lamento genérico, perifrástico y autoexculpatorio: 'por si alguien se ha ofendido', 'a quien haya podido ofender'... Y es que susceptibles los hay en todas partes, incluso en un país de cabreros como España. En un grado superior, en el que ni siquiera se tiene en cuenta al damnificado ni su piel fina, figura el arrepentimiento por 'haber-generado-una-polémica-innecesaria'. Al punto, y con el sosiego que procura el santiguamiento, viene la invocación de un contexto particularmente propicio (un programa humorístico, una entrevista desenfadada) y, por último, el rescate del barro de la causa profunda, legítima, que motivó el insulto. La secuencia admite variaciones, claro. Lo que no está en discusión es la presencia, en todas las, del mismo denominador común: a poco que afinemos la mirada, en efecto, repararemos en que perdón, lo que se dice perdón, no pide nadie. Salvo Pujol. Pero vean por qué y, sobre todo, a quién.

Marta Ferrusola: “[Me molesta] mucho [que el presidente de la Generalitat] sea un andaluz que tiene el nombre en castellano. Y, además, pienso que el presidente de la Generalitat ha de hablar bien el catalán”. (Jordi Pujol: “Siempre he dicho que habla positivamente de Cataluña y del presidente Montilla [que haya alcanzado la Generalitat un político de origen andaluz]. De Cataluña, porque es una prueba de su actitud integradora [...]. Y de Montilla, porque su biografía es una importante contribución a estas características positivas de nuestra sociedad.”) Marzo de 2008

Felip Puig: “En primer lugar, presento mis disculpas por haber generado una polémica no deseada en un momento inoportuno. Lo lamento. Si alguna lección he aprendido (o refrescado) es que ni en un programa de humor puedes bajar la guardia y dejarte ir sin calcular las consecuencias: siempre nos interpretan seriamente aunque el contexto sea de coña”. (“El presidente de mi país destroza nuestra lengua.” […] “Ni leyendo llega ni a la dicción ni a la pronunciación correcta.” […] “No pienso seguir callando. No pasa en ningún lugar del mundo que el presidente del país no sea capaz de usar la lengua propia con propiedad.”) Julio de 2008

Lluís Suñé (número uno de la coalición ICV-EUiA por la provincia de Tarragona en las últimas elecciones generales de 2008; concejal del Ayuntamiento de Torredembarra): “En ningún caso he querido herir la sensibillidad de nadie, y publicarel cartel (Sos. Extremadura needs you'. Un 8,7% del PIB catalán no es suficiente. Apadrina un niño extremeño por 1.000 euros al mes) no ha estado acertado, pido disculpas al pueblo de Extremadura.” (“Aunque las balanzas fiscales hechas públicas estos días dicen que los territorios catalanes aportamos, y mucho, a la riqueza del conjunto del Estado, las voces anticatalanas continúan acusándonos de insolidarios. En fin, quizás nos tendremos que unir a la campaña que nos propone este cartel.”) Julio de 2008

Joan Puigcercós: “No quería ofender a nadie, pero una frase fuera de contexto no puede ocultar lo que hay detrás: Cataluña contribuye como el que más, pero paradójicamente tiene más inspecciones que nadie." (“Tenemos la Agencia Tributaria instalada en Cataluña. Y mientras tanto, Madrid es una fiesta fiscal y en Andalucía no paga ni Dios.”) Noviembre de 2010

Joaquim Torra: “Lamento que unos tuits sacados de contexto dirigidos al Gobierno del Estado hayan podido ofender a alguien. También lo siento si, fruto de la intensidad que pide el periodismo, he podido utilizar una palabra inconveniente. Me arrepiento y no volverá a pasar”. (“Los españoles en Cataluña son como la energía: no desaparecen, se transforman; vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario”; “Sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia. Horrible”; “Oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír a los españoles hablar de democracia.”) Entre 2011 y 2014, aproximadamente.

Xavier Trias: “Si las imágenes han podido ofender, pido disculpas públicamente, no se repetirán.” (“Lo que es jodido es que te venga algún yerno o alguien que sea perico o del Madrid.” […] “Hombre, no, no, eso no me ha pasado; si te pasa esto es una desgracia inmensa.”) Julio de 2011.

Artur Mas: “Se ha magnificado y sacado de contexto de forma desproporcionada lo que no era más que un comentario inocuo e inocente. En todo caso, no tengo inconveniente en pedir disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas.” (“Mira por dónde: los niños y niñas, sacrificados bajo la durísima hacha de la inmersión lingüística en catalán, sacan las mismas notas de castellano que los niños y niñas de Salamanca, Valladolid, Burgos y Soria. Y ya no le hablo de Sevilla, Málaga, A Coruña... etcétera porque allí hablan castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende. A veces, no se les acaba de entender todo pero hablan castellano, efectivamente.”) Septiembre de 2011

Josep Antoni Duran i Lleida: “No es la primera vez ni será la última que critique el sistema de prestaciones existentes en el mundo rural andaluz y extremeño. Lo hago, y lo seguiré haciendo, no como desprecio, insulto, ni tan siquiera crítica al pueblo andaluz o extremeño.” […] “A quien sí critico sin insultar, educadamente y con el respeto que me caracteriza, pero con fuerza y firmeza, es a los gobernantes que Andalucía y Extremadura han tenido en los últimos años.” (“Mientras los payeses catalanes no pueden recoger la fruta por los bajos precios, en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo.”) Octubre de 2011

José Montilla: “Mis disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla. Mi desafortunada comparación en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni su importancia, me refería al peso económico de las comunidades autónomas”. (“España sin Cataluña sería otra cosa. No hablamos de Ceuta y Melilla.”) Noviembre de 2017

Núria de Gispert: "Lamento lo que le he dicho a la Sra. Arrimadas. A veces, tendré que contar hasta diez”. (“¿Por qué no te vuelves a Cádiz?”) Noviembre de 2017