Toni Comín se carga él solito la mayoría separatista

Mientras ese viejo edificio que conocemos como Europa se desploma, caen las bolsas, Italia se retuerce agónica y en España se juega a los despropósitos, el cesado conseller de sanidad Toni Comín ha decidido contribuir al caos: deja al separatismo sin mayoría en el Parlament.

La nave de los locos

Lástima que El Bosco no viva en la actualidad, porque podría pintar cuadros realmente dantescos en los que reflejaría la locura de nuestros políticos. El bueno de Hyeronimus estaría encantado de retratar los fabulosos orates que pululan por moquetas y despachos oficiales. Una Nave de los Locos a la catalana, vamos.

Comprueben hasta qué punto reina el sinsentido – bien, seamos rigurosos, y el tremendo egoísmo narcisista – en la política catalana: Toni Comín ha retirado su delegación de voto. Debido a esa bola con efecto, Junts per Catalunya y ERC han perdido la mayoría simple que tenían en el Parlament, pasando a depender, una vez más, de los alegres chicos y chicas de las CUP.

Dicho en román paladino: están hasta los cojones de Comín

No se empeñen en buscar ocultas estrategias, porque no existen. Más allá de que este señor no quiere dejar de vivir de esto, es decir, la eterna cuestión de las mamandurrias no existe idea ni conspiración ni subterfugio. Es la pura nada, el vacío, la rabieta de un criatura malcriada. En Esquerra hacía días que le instaban a no participar en ese gobierno fantasma de Torra y a que dejase de hacer el pavo, cito textualmente a una fuente del partido separatista. De hecho, la semana pasada, Esquerra se negó a utilizar el voto delegado del fugado. Dicho en román paladino: están hasta los cojones de Comín.

Ya ven, tan ufanos que andaban los de la estelada con los maricomplejines leguleyos belgas, que se negaron a entregar a Comín a la justicia española, y es ese el origen de la pérdida de su mayoría. Dicen los que saben de estos menesteres que, al proceder de tal forma los hijos de Bruselas, se retiraban automáticamente las medidas cautelares que amparaban a la Mesa del Parlament y a su decisión de permitirle votar a distancia. Como el TelePizza, tu votas cómodamente desde tu sofá de pobrecito exiliado político y nosotros te llevamos el candidato calentito a tu casa en menos de media hora. Y, si no, te pagamos otro con doble de queso y república.

Si vamos al fondo de la cosa, tampoco es que carecer de esa mayoría que les daba Comín vaya a apurar a los separatistas. Total, para lo que van al Parlament y las cosas que allí suceden, no les hace falta, que ya les echarán un cable los revolucionarios cupaires, siempre prestos a salir en auxilio de la derecha supremacista. Qui paga, mana, quien paga, manda que decimos en mi tierra. Y añadimos, i els collons a la butxaca, por si las dudas.

Que semejante piernas sea el epicentro de la política catalana retrata de cuerpo entero a los que vivimos aquí. Ya sé que muchos analistas de hilo negro y aguja roma apuntan que si los alemanes hacen lo propio con Puigdemont y, debido a eso, también se va o carallo su delegación de voto, la cosa separata quedaría solamente en 64 escaños. Vale, aceptamos voto delegado como animal de compañía. Ahora bien, la pregunta es ¿y qué? Todo este lío de te delego el voto pero no puedo estar presente porque, o bien me las he pirado con el rabo entre las piernas, o bien la justicia me ha entrullado por delitos comunes, ¿a la gente de a pie que le importa? Ya se lo digo, nada, menos que nada. Un comino, palabra que, por cierto, se parece mucho a Comín.

¿A usted le pagan igual si no va a trabajar? A estos, sí

Ahora dice la señora Eva Granados, tan socialista ella y tan políticamente correcta, que Comín tiene que dejar el escaño porque no va al Parlament. Fíjense que cosas. Los del PSC ahora caen en eso que sabemos todos los currantes, a saber, que, si no vas al trabajo, mejor que lo dejes. Porque todos los que no van a la cámara cobran igual, aunque muchos pensemos que, total, para lo que hacen da lo mismo estar presente que ausente.

¿Nos saldría más a cuenta costearles su jubileo a cambio de que dejen de enredar con sus chorradas?

Esto nos lleva al meollo del asunto. ¿Sería mejor continuar pagando a toda esta tropa bajo el firme compromiso de que nunca jamás vuelvan a pisar un hemiciclo? ¿Nos saldría más a cuenta costearles su jubileo a cambio de que dejen de enredar con sus chorradas? No se apresuren a responder, porque igual aquí tenemos la solución al problema que padece España. Imaginen. Todos los políticos cobrando las millonadas que se llevan, ¡ah!, pero desde sus casitas, sin derecho a proponer leyes absurdas, sin tener la menor oportunidad de liarla parda a la que pueden. Nada de excusas para tontos acerca de la corrupción tipo “pago en diferido”, nada de mociones de censura más fantasmas que Casper, nada de repúblicas de diez segundos, nada de declaraciones tan vacías como peligrosas.

Merece la pena meditarlo. De hecho, que los separatistas carezcan de mayoría en Cataluña sería lo de menos, porque si cobran igual solo por dedicarse a ver “El secreto de Puente Viejo” no tendrían tiempo para colgar lacitos amarillos. Claro que, a lo mejor, sus seguidores también querrían llevarse algo a final de mes. Ante tal posibilidad se me ocurre una renta mínima garantizada para los que sientan el gusanillo de la política. Se les ofrece un estipendio mensual y, con lo que nos ahorramos en parlamentos, consistorios y administraciones superfluas da para pagarles y aún sobraría para las pensiones, digo yo.

Ven ustedes si lo de Comín abre expectativas de cara al futuro de la nación. Retiremos a toda esta panda, la de aquí y la de allí, les damos dinero a cambio de no pegar sello, que es lo que desean, y nosotros, los que vamos manteniendo este tinglado, al menos viviríamos más felices. Realmente, cuanto más lo pienso, más me gusta la idea. La clase política en su casa, tan ricamente, cobrando pero sin molestar.

En Cataluña llevamos meses sin gobierno y lo único que ha pasado es que lo proveedores de la Generalitat están cobrando puntualmente

Ya entiendo que es una medida revolucionaria y que en este país eso de las revoluciones solo se lleva cuando es para quedar bien delante de amigos o militantes, pero merece la pena valorarlo. Y no se crean que la sociedad se sumiría en un caos, ni mucho menos. De hecho, en Cataluña llevamos meses sin gobierno y lo único que ha pasado es que lo proveedores de la Generalitat están cobrando puntualmente. Lo mismo digo acerca del conjunto de España. Anda y que no pasamos tiempo antes de que Rajoy pudiera formar gobierno y estábamos tan ricamente.

El resto se iría arreglando sobre la marcha cosa en la que, por otra parte, somos expertos. Porque aquí, políticos de verdad, lo que se dice de verdad, se pueden contar con los dedos de una oreja. Me refiero a hombres y mujeres con sentido del Estado, con visión, con ganas de planificar a décadas vista y no de hoy para mañana. Como no tenemos, tampoco nos perderíamos nada, al contrario, evitaríamos que los aprendices de brujo tuvieran capacidad de decisión en temas tan serios como el terrorismo, la inmigración, la justicia social o la programación de TVE.

¿Se imaginan un país sin Rajoy, Sánchez, Torra, Colau et altri? Un país sin mociones torticeras y oportunistas, sin bandos, sin casoplones de ricachos vendidos como casas del pueblo, sin cuñados que colocar en cargos importantes

¿Se imaginan un país sin Rajoy, Sánchez, Torra, Colau et altri? Un país sin mociones torticeras y oportunistas, sin bandos, sin casoplones de ricachos vendidos como casas del pueblo, sin cuñados que colocar en cargos importantes. Sería la pura delicia. A lo mejor, Comín ha desatado, sin él saberlo, el nudo gordiano de la política nacional. Oye, que cobre aunque no venga, que la casa es grande y no repara en gastos.

Todo, menos que vuelva a sentarse en un despacho oficial. Y como él, los demás.