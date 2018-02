Y el fútbol lo consiguió: Telefónica, Amazon y Facebook, juntos a por los derechos

Saben aquello de la sardina y la cola. Pues el enfrentamiento entre Google, Facebook y Amazon con Telefónica es algo así. El operador considera que las empresas OTT (Over The Top) deben pagarle por utilizar su red, a través de la cual consiguen pingües beneficios. Los segundos opinan que Telefónica consigue más clientes de datos porque los servicios que ofrecen generan necesidades entre esos clientes: postear en Facebook, ver una película en Netflix, consultar el correo electrónico, buscar algo en Google...

Son dos enemigos necesarios, una simbiosis ineludible. Lo uno no existiría sin lo otro, y viceversa. Qué es más importante, ¿el coche o la carretera? Una es consecuencia de lo otro. Y así llevamos años, dardo va, dardo viene. Que si yo te pongo la zancadilla, que si tú me la vuelves a poner.

En los últimos tiempos esto ha cambiado. No se han hecho amantes de la noche a la mañana, pero buscan piso en la misma zona y con las mismas características. Lo más importante, están dispuestos a compartirlo. Así que sin llegar al "cuelga tú, anda. No, cuelga tú, tonto", se avecina un romance de interés en el que manda ese poderoso caballero.

El fútbol tiene un incalculable poder democratizador. Un galopín desarrapado podía ser más respetado por sus compañeros de pupitre si aquél día en el recreo fintaba para marcar un golazo de libro por la escuadra. Que se lo digan a Pelé, Maradona o Zidane. Es ahí donde reside su magia, su necesidad de existir, su demanda.

Los operadores, hartos de que los propietarios de los derechos hayan disparado el coste de los mismos, dicen que se plantan pero con la boca pequeña, mirando el pastel como el niño que rechaza el ofrecimiento de una porción porque se encuentra en casa ajena con la mirada de sus padres al acecho.

Amazon coquetea con La Liga, que se deja querer, y tampoco esconde que sería interesante ir de la mano junto a otro operador -Movistar, Orange, Vodafone...-. Contar con más musculatura económica les permitiría hacerse con los derechos más jugosos.

Ayer, en la presentación de resultados, cupido hizo de las suyas otra vez, pero la flecha la cargó Ángel Vilá Boix, consejero delegado de Telefónica. Apuntó al corazón de las OTT y disparó: "Para cualquier compañía OTT que desee optar por los derechos del fútbol Telefónica es el socio perfecto por el número de clientes que tenemos".

Declaraciones que chocan con lo que desde todos los operadores se dice. A saber: los derechos del fútbol están inmersos en una espiral inflacionaria de la dicen no querer participar. Pero participan. Los propietarios de los derechos le darán un empujón a los precios si dos empresas como Amazon y Telefónica ponen la cartera sobre la mesa.

Pasen el domingo sin pensar mucho en el lunes, no me sean agonías, pero no olviden que el domingo por la tarde es cuando se forja el carácter de las personas.