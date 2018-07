Soraya, garantía para España

Es difícil poner fecha al día en que conocí a Soraya Sáenz de Santamaría. Con ella inicié una experiencia clave en mi vida para rearmar la oposición del PP en la etapa de Rodríguez Zapatero. Recuerdo que me dijo que “formaría parte de un equipo capaz de transformar España”. Y tenía razón.

Soraya, como vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, ha demostrado experiencia y ha aportado su talento para que nuestro partido se consolidara como un gestor eficaz frente a las ocurrencias y bandazos de las izquierdas; ha ayudado a construir el mejor relato de nación posible con una dimensión internacional, como seña de identidad compartida. Soraya, desde su posición como vicepresidenta del Gobierno, ha demostrado que, lejos de los clichés más antiguos, el Partido Popular es la formación con mayor impacto social, la que hace posible la España de las oportunidades, donde las personas, las familias, la sociedad, en definitiva, se desarrolla y progresa.

Con ella, mi partido tiene una oportunidad adicional para seguir demostrando que el adjetivo social no pertenece a las izquierdas y que los españoles puedan constatar nuestra capacidad para gestionar el estado y defender la nación de sus enemigos, ante el más claro ataque a las instituciones españolas. La candidatura de Soraya representa un plus para las grandes formaciones con vocación de gobierno: el corazón social.

Soraya aúna una forma de hacer política con cabeza pero también con corazón

El liderazgo de nuestro Presidente, Mariano Rajoy, conjugado con la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría, ha demostrado siempre su voluntad de diálogo y su iniciativa para hacer suyas propuestas sociales dirigidas a los jóvenes, a los autónomos, a las familias y a las mujeres, con iniciativas tan pioneras como el complemento de pensión para las madres trabajadoras. Que nadie se engañe, la transformación social que el Gobierno del Partido Popular ha logrado a través de la creación de empleo, con las tasas más altas nunca antes registradas, siempre ha estado en nuestro ADN como partido. Y ahora, con mucha más claridad, de la candidatura de Soraya, que aúna una forma de hacer política con cabeza, pero también con corazón.

He tenido la suerte de aprender de mujeres, en lo personal y en lo profesional. Desde el más cercano ejemplo de mi abuela, que siempre me animó a formarme y a luchar por mis metas, hasta las grandes mujeres que he conocido a lo largo de mi trayectoria política, empezando por Teófila Martínez. Pero el Partido Popular lo lleva haciendo décadas en el ámbito municipal. Por ejemplo, la primera mujer alcaldesa de la democracia era del PP y de Huelva, Pilar del Pulgar.

Estoy convencida de que Soraya Sáenz de Santamaría es la persona más capaz para lograr esa suma que permita a nuestro partido ganar cuanto antes las elecciones a Pedro Sánchez

Todo lo que he aprendido con ellas, y de una forma muy especial con Soraya, me ha ayudado después a ejercer mi propio liderazgo en los años de Ministra. Un liderazgo que requiere conocimientos técnicos, sí, pero también saber escuchar. Y por supuesto, sólidos principios y claridad de ideas, las de nuestro partido. Con generosidad, como Soraya ha defendido, una y otra vez, durante la candidatura a la Presidencia del PP.

Personalmente, estoy convencida de que Soraya Sáenz de Santamaría es la persona más capaz para lograr esa suma que permita a nuestro partido ganar cuanto antes las elecciones a Pedro Sánchez. Antes de que tiren por tierra la España que mira al futuro y que con tanto esfuerzo hemos construido.

La candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría representa a ese Partido Popular que cree en la libertad, que se alimenta de los principios humanistas y aspira a transformar España desde una centralidad donde cabemos todos. Soraya representa al PP que quiere ganar las elecciones y que lo hará junto a los españoles, con cabeza, con ejemplaridad, pero también con ese corazón social que tenemos los populares y que mejora España cada vez que gobernamos.