Sánchez, como Cagancho en Almagro

Imaginemos. Si uno es de centro-izquierda o socialdemócrata -lo que prefieran-, si ha votado al PSOE varias veces en su vida e incluso alguna vez con las pinzas en la nariz, ¿puede sensatamente votar a este partido que tiene al frente a un mediocre de la política con ínfulas de estadista internacional? ¿Puede alguien que se siente cómodamente español, sin aspavientos, sin necesidad de sacar a pasear la bandera española cada mañana, confiar en alguien que está donde está con el apoyo de quienes quieren romper España, por un lado, y han heredado el pedigrí de ETA por otro? ¿Pero qué cree Sánchez que es este país y quiénes los españoles? Basta de mentiras. Que se las crean aquellos que han votado a Susana Díaz porque no tienen más remedio y la nómina pesa lo suyo, se entiende, pero el resto piensan, han pensado y han descubierto que la mentira no puede durar más.

Ahora resulta que el PP y Ciudadanos no pueden pactar con VOX, un arriscado partido bastante menos sospechoso en lo fundamental que ERC, PDeCAT o Bildu, y ellos sí con separatistas y proetarras. Vamos, que el PSOE puede fabricar unos presupuestos con la extrema izquierda -a ver si llamamos a las cosas por su nombre-, que es lo que plantea Podemos, pero Casado y Rivera no pueden acordar con la extrema derecha que es VOX. Pero, ¿a quién quieren engañar?

Da vergüenza ajena recordar las palabras de la doblemente reprobada ministra de Justicia hablando de la extrema derecha de la extrema derecha de la extrema derecha. ¡Pues tenga extrema derecha, señora ministra, amiga de Villarejo, la que vio en Cartagena de Indias a sus compañeros jueces y fiscales rodeados de menores, a la que le hacía gracia que Villarejo montase una agencia de señoritas para que sacaran información a empresarios y políticos y luego, “cumpliendo con su obligación”, calló! Es esta señora y son Calviño, Duque, Borrell… Se acabó el engaño. No estaría mal que la ministra de Justicia llamara tal que hoy a Susana Díaz para explicarle eso de la extrema derecha, la que gana escaños con votos del PP, pero también de Podemos y el PSOE.

Pedro Sánchez, el principal culpable del hundimiento del PSOE, no ha querido adelantar las elecciones y ahora sabe lo que hubiera pasado si la palabra dada a los españoles estuviera cumplida. Pudiera ser que siga sin entender nada de lo que pasa, más allá de la visión que imponen los ivanesredondos y otros oxigenados de la política que terminarán con el PSOE más pronto que tarde. Sánchez es el principal culpable de lo ocurrido el domingo en Andalucía, pero no el único. Los que guardan silencio, los temerosos y los tibios serán preguntados el día que las cosas se pongan aún peor. Y ese día llegará, lo anuncie o no Tezanos y su desacreditado CIS.

El silencio de los presidentes autonómicos Emiliano García Paje, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, entre otros pocos, es como dicen ahora significativo. Pero ese silencio cobarde y consentidor tiene consecuencias. Nadie mejor que ellos saben lo que está pasando en el PSOE, y por eso será a ellos a los que les pregunten por lo que hacían el día que el partido enloqueció y, olvidándose de su simpatizantes y votantes y con el aliento sólo de una desnortada y radicalizada militancia, decidió poner al frente a un desalmado de la política que juega al parchís con el país.

Cataluña y la inmigración, estos son los dos principales argumentos que explican la hecatombe socialista en Andalucía. Nada que llegue puede ser peor que estos casi 40 años de socialismo que dejan a Andalucía a la cola de las regiones españolas. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. No se confundan, traigo la cita de Serrat pensando en los andaluces. El PSOE aún no ha llegado al fondo. Ni creo que le importe mucho al que está en La Moncloa.

P.D.- "PD. Termino de escribir y me encuentro con un amenazante Pedro Sánchez en Twitter que asegura que su Gobierno seguirá pese a los resultados de Andalucía y que esos resultados confirman su compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo. Lo dice quien ha hecho unos presupuestos con Podemos, esos que quieren jubilar al Rey y con él todo lo que significa la Monarquía constitucional. Y lo sigue diciendo quien está sentado en La Moncloa con los votos de separatistas y proetarras. ¿De verdad lo dice en serio? ¿No hay nadie cerca de Sánchez que le pueda decir esto, explicarle esta realidad en una tarde, como al otro la Economía?

Si, un poco de miedo empieza a dar esto.