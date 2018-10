La 'soledad' del Rey también preocupa en el PSOE

"Ahora mismo hay cien diputados republicanos en el Congreso haciendo republicanismo", resume un ex alto cargo socialista poniendo voz a la preocupación que hay en algunos sectores del PSOE por el desgaste al que están sometiendo al Rey Felipe VI nada menos que sus socios de gobierno: Podemos, ERC y el PDCAT.

Un auténtico desafío que preocupa a los sectores más institucionalistas del partido, que ven a Pedro Sánchez, demasiado "de perfil" para no poner en riesgo la precaria mayoría parlamentaria que le mantiene en el poder.

El ejemplo más claro, dicen, fue ver a Pablo Iglesias con élfirmando en La Moncloa el acuerdo presupuestario el lunes, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobase, a iniciativa de En Comú Podem de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una moción contra el monarca por su papel en el referéndum del 1-O.

"No podemos dejar al monarca solo en estas circunstancias", cuando Podemos, día sí día también, recalca que al Rey nadie le ha votado. "Eso acabará erosionando a nuestra propia base”. Se refieren a la contradicción que supone que para Iglesias y los suyos los socialistas sean bloque monárquico junto a PP y Ciudadanos.

‘Que no se engañen en Ferraz. Si Iglesias, Colau, Junqueras y Puigdemont logran imponer ese debate, estamos muertos’

Con el secesionismo catalán en marcha, a modo de espoleta de una bomba retardada con todos los malestares que hay allí y en el resto de España, veteranos del partido consideran que el presidente del Gobierno está obligado a una más nítida defensa del jede de Estado si el PSOE no quiere que el debate monarquía/república se lo lleve por delante a medio plazo.

Porque, en ese dilema, que el PSOE resolvió internamente en la Transición a favor de una monarquía constitucional como la de otros países europeos para ayudar a que se consolidara la democracia tras el franquismo, "nosotros solo podemos perder". El republicanismo de Podemos o ERC, reflexiona un parlamentario con varios quinquenios, "suena original, el nuestro ya no".

"Que no se engañen (en Ferraz). Si Iglesias, Colau, Junqueras y Puigdemont logran imponer ese debate, estamos muertos", sentencia otra fuente ya fuera de la política.

Y no se trata de cercenar el debate, sino de cortarlo con gestos y política, no tribunales, cuando hay que hacerlo. ¿De qué sirve -se pregunta alguno- recurrir al Tribunal Constitucional la declaración del Parlament contra el Rey? Lo que hay que hacer, sugiere, es cortar el diálogo "hasta nuevo aviso". En definitiva, "no poner la otra mejilla".