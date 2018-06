“¡Renegados como usted nos sobran!”

Amenazan a una señora que retiraba lazos en Palamós. Un energúmeno le dice que ella y los que son como ella, sobran, que el pueblo es suyo, que se morirá. En Cadaqués queman imágenes del rey, Franco, el juez Llarena, Rajoy, Albert Rivera, la Constitución. También la de Sánchez. Todo son sonrisas y diálogo.

"¡Como retire un lazo más la vamos a tener!"

Mientras su líder va haciendo el más espantoso de los ridículos ante Felipe VI, que una cosa es tirar de mui y otra plantarle cara al jefe del estado en persona, sus secuaces intensifican la ola de intimidación. Puro estilo batasuno. Dos hechos recientes: el primero ha sucedido en Palamós, localidad que ha sido noticia varias veces por los encontronazos entre lazis y personas que se han mostrado en contra de ellos. La comunidad del lacito ha llegado a publicitar la identidad, el lugar de trabajo o la dirección de los que retiraban las cruces amarillas de las playas. Qué valientes son.

En ese mismo pueblo hemos visto a través de un vídeo como un hiperventilado lazi intentaba impedir que una buena señora retirase los plasquitillos amarillos en un espacio público. Según aquel personaje, de eso nada, porque era “su puto pueblo”. Amenazante – la señora tiene que decirle en varias ocasiones que ni se atreva a tocarla -, insiste en que ella sobra, en que se va a morir de vieja, en que ellos seguirán poniendo lazos hasta la victoria. De nada sirve que la mujer apele al sentido común, diciéndole que la calle es de todos. Para la mentalidad totalitaria no hay más que su 'pensamiento' y el resto, efectivamente, les sobra. Lo que suelen hacer cuando mandan con ese sobrante lo conocemos perfectamente a través de la historia: Auschwitz.

Más reciente ha sido un auto sacramental separatista celebrado en el Cadaqués de la burguesía catalana, el de la casita de Pilar Rahola donde celebraba comilonas con Mas, después con Puigdemont y este año a saber. Ese Cadaqués pijo, de gente con posibles, donde poco obrero verán como no sean los camareros o las señoras de la limpieza, ha visto arder sendas fotos del jefe del estado, de políticos, de nuestra carta magna. Todo ante la algarabía propia de la noche de San Juan, puesto que de una hoguera de verbena se trataba. No es novedad. Las CUP ya quemaban la efigie de un García Albiol convertido en un diablo con motivo de una fiesta local. Son los mismos que hacen pintadas como “La única iglesia que ilumina es la que arde”.

Todo tiene el regusto triste y dramático de aquel julio de 1936, cuando los criminales de todos los ángulos del ring se dieron cita para emborracharse con la sangre de los otros. Tiene olor a quema de libros de autores contrarios al régimen nacional socialista, que Goebbels calificó como “fiesta incomparable del sano sentir popular”. Tiene el sonido de las campanas cuando tocan a muerto. Y que no se nos diga que son detalles menores o notas a pie de página, ni siquiera que sean obsesiones de un periodista. Esto que les cuento es, ni más ni menos, la crónica diaria del enfrentamiento que se vive en mi tierra auspiciado por el separatismo, bendecido por una burguesía emasculada y ahíta de lucrarse con el cuento de la banderita, tolerado por una clase política babeante y estúpida, ignorado por los medios de comunicación que tienen su culo bien alquilado a quien paga.

Cuando en un lugar empiezan a ser acosados los que el poder hegemónico considera que sobran, hay que empezar a tomar decisiones.

Si no es fascismo, ¿qué es?

No es una cuestión semántica. Es fascismo en estado puro. Me preguntaba el otro día Antonio Ferreras en televisión si en Cataluña existía riesgo de un enfrentamiento y yo le contesté que eso ya estaba pasando, que todavía no teníamos muertos ni heridos, pero que en nuestras calles existe una violencia larvada, a veces más explícita, a veces más disimulada, real, palpable, dolorosa.

Asediar intimidatoriamente a personas que retiran propaganda separatista es fascismo, y no vale decir que colgar lazos es libertad de expresión, porque no lo es. Colgarla de tu balcón, sí, colgarla en lugares públicos, no. Como no lo es colgar lazis en dependencias públicas, igual que no lo es que el representante de una institución que debería actuar en nombre de todos los catalanes lleve un lazi en la solapa. Han conseguido pervertir el concepto de libertad, reduciéndolo a que solo lo que ellos hagan pueda calificarse como tal cosa; lo que hagamos el resto de los mortales, no.

Llaman fascismo al imperio de la ley, del orden, cuando justamente el fascismo es lo contrario, el desprecio a las leyes, el caos, el desorden. Eso son ellos, desordenados, fanáticos, violentos en las formas y en el fondo. Azuzados por unos dirigentes que, bien desde el extranjero, bien desde sus cómodos despachos, les instan a romperlo todo, las tropas de choque separatistas están desmadradas y más que lo van a estar. Porque, aunque Torra disimule que se riló ante el rey, que no le “cantó la caña” como bravuconeaba, que ponía sonrisita de conejo mientras le entregaba un libro de fotos, era patético ver como bebía agua sentadito mientras el rey departía con el resto de los invitados en el palco.

A esta gente le da igual lo que acabe pasando en las calles catalanas. Siempre podrán exiliarse a esa Suiza en la que viven Anna Gabriel o Marta Rovira, dos instigadores de primer orden al desorden social. La primera, con gesto serio, revolucionario, fiero, diciendo que no tenía miedo y que había que plantarle cara al fascismo español; la segunda, afirmando en una de las postverdades más siniestras que hemos escuchado, que el gobierno de España había amenazado con que las calles estarían repletas de cadáveres cuando el pasado 1-O. Lo de Suiza no es baladí, la misma esposa de Torra ha declarado que cualquier cosa antes que ir a la cárcel. Exilio, pues, huida, indiferencia a la hoguera que dejan tras de sí. La salida fácil, la que suelen tomar quienes no tienen la menor intención de asumir mínimamente sus responsabilidades. Cobardía, supremacismo, mentiras, violencia, este es el legado que dejará toda esta tropa a las generaciones venideras.

Pero los que sobramos somos nosotros.

Miquel Giménez