El largo de Rajoy: Don Tancredo se despide del PP

Rajoy, finalmente, tira la toalla. Conducirá al PP hasta el próximo congreso extraordinario. Ni señala heredero ni apuesta por el dedazo. Asegura que hará un mutis discreto y sin interferir en el futuro. Emocionado, se puso a las órdenes ‘de quien elijáis’. Y añadió: “Es lo mejor para mí, para el PP y para España”.

Relativa sorpresa en el estrambote de la vida política de Rajoy. No podía seguir. Imposible manejar un barco a la deriva. Imposible retomar un rumbo con su presencia en el puente de mando. Se va, aunque muchos no lo creían. Y otros tantos no lo deseaban. Una lección de responsabilidad, obligada, en el punto final.

Repasó sus logros, sus aciertos, algunos tropiezos, pocos. Y subrayó con ahínco que no han sido los españoles quienes le han echado, sino una moción de censura sin precedentes, que coloca en la Moncloa a un político que jamás ha ganado unas elecciones, aupado por una colla de populistas. “Y Bildu”, subrayó. No auguró un horizonte fácil al Ejecutivo de PedroSánchez. “Nos van a tener enfrente”, dijo bien claro. “Somos una oposición curtida, debemos defender el país, y nuestra trayectoria y nuestro proyecto de futuro”.

Fueron sus últimas palabras un elogio del inmovilismo, de ese tancredismo que se empeña en reivindicar. “Quedarse quieto”, es la fórmula mágica. Lo hizo con ETA, con el rescate…”No nos movimos, y acertamos”, subrayó. La antítesis de lo que se predica en estos ‘tiempos líquidos’, en esa era de vértigo, en estos años de hiperactividad sobrevalorada. Y hasta puso el símil de Homero y Ulises: “Se hizo atar en el mástil para no sucumbir a los cantos de sirenas”. Una expresión, por cierto, muy del gusto de los próceres del franquismo.

No lo parecía en su postrer adiós. Pero dicen ahora, gente muy próxima, que está arrepentido. Rajoy se arrepiente de no haberlo hecho a tiempo, de mirar para otro lado, de darse la vuelta, zumbón, conmigo no iba eso. De ser previsible en su parálisis, inmutable en su abulia, de cobijarse bajo el chopo como un campesino, siempre que llueve, escampa. Nada de esto dijo a sus coroneles en este discurso de despedida. En privado, sin embargo, es bien otro el tono de la confesión.

Millones de desengaños

Arrepentido de haberse fiado de aquellos que le apuñalaron, y no solo los vascos, tramposos y falsarios, hijos fieles de don Sabino, ese asno con chapela y cerebro de hotentote. Arrepentido de haber escuchado a sus gurús de pacotilla, sus consejeros de aluvión. Arrepentido de no haber actuado cuando tocaba, cuando se encontró con una mayoría absoluta irrepetible, cuando la gente le pedía, ansiosa, un volantazo audaz para enterrar la herencia del zapaterismo, rencorosa y tóxica.

Le entregaron a millones sus papeletas para que hiciera algo, además de arreglar los libros de cuentas. Para que propiciara el arreón que el país pedía a gritos. El depósito de la transición estaba ya en la reserva, urgía el gran esfuerzo transformador para sanear las estructuras anquilosadas, modernizar las vigas del edificio constitucional, consolidar los cimientos del Estado…para avanzar con decisión hacia el futuro y asegurar la convivencia por, al menos, otros cuarenta años. No lo hizo. Prefirió sortear, confortable y cachazudo, los asuntos del día a día. “He dejado una España mejor de la que recibí”, dijo en su despedida.

En la larga sobremesa del jueves, contempló en directo su defenestración desde el calvario del plasma. “¿Por qué voy a dimitir si no he hecho nada malo?”, había preguntado. Tampoco nada bueno, respondían algunos de sus filas. Regaba con sorbitos de whisky su ejercicio de contrición. Se embauló, sin apenas preguntar, dos referéndums golpistas, ignoró el cabreo de las pensiones, descontroló los colmillos del frente judicial, puso al CNI en manos inadecuadas, bendijo indiferente el control de los poderes mediáticos, despreció a los enemigos, se olvidó de los amigos…

Acaba de anunciar que se va. Ante su estado mayor, se ha emocionado en la despedida. Cuarenta años de PP no es poca cosa. Ha reivindicado su obra, ha jaleado su hoja de servicios y no ha dudado en poner deberes: “Hay que recuperar cuanto antes el Gobierno de España”. Que le quede bien claro al que llegue.

Quizás desde Sanjenjo, posiblemente acaricie alguna leve venganza. En estos meses, o semanas de transición hasta la nueva etapa, dará consejos. Y hasta aún impartirá alguna orden. Ya ha empezado. Su último mensaje ha sido un manual de instrucciones sobre lo que ha de hacerse. Al PNV, ni agua. Con el PSOE, a dentelladas. Riverita, se va a enterar.

Pretende esgrimir la espada flamígera de la impiedad y hasta saldar alguna deuda ya prescritas. Rumia diversos castigos. “Hiperventila”, diría Rafael Hernando.

Rajoy, vencido, humillado, derrotado, está arrepentido hasta la cólera. En su indisimulada soberbia, iza el estandarte de sus logros, y no duda en trompetear sus aciertos. Que lo son.

“El que se arrepiente de una acción es doblemente perverso o enfermo”, apostaba Spinoza. Demasiado tarde para las lágrimas. Quizás, ahora con las manos libres y con vitriolo en las venas, no para la venganza.