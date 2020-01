Con fuerza entra el 2020 y dejamos atrás un 2019 nefasto en la política española. Parece que los Reyes Magos nos van a traer la puesta en marcha de una legislatura con un presidente del Gobierno que dejará de estar en funciones. Por primera vez, en los más de 40 años que llevamos de democracia, hemos tenido un presidente en funciones casi un año y vamos a tener, también por primera vez, el primer Gobierno de coalición que no se espera que camine con facilidad a juzgar por la actitud del PP, la fuerza de Vox con sus 57 diputados, y la débil figura de Ciudadanos, que aún debe definir qué quiere volver a ser, si el partido liberal de centro que nació para acabar con el nacionalismo independentista catalán o bien sigue danzando con los populares y con Vox para acabar siendo abducidos por la derecha española. Veremos.

Queridos Reyes Magos, todo está previsto para que nos traigáis a un presidente, también ese Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y lo deseable sería que este 2020 se convierta en el año en el que la política sea un gran servicio público, mirando por el bienestar de todos, en lugar de un problema público como viene siendo en los últimos años –en el 19 se han llevado el Óscar- y como vienen demostrando todas las encuestas, también las de Tezanos, en las que la clase política y su inoperancia son los mayores males de los ciudadanos.

Los partidos políticos, bien léase el PP, deben guardar el luto necesario para entender que el bipartidismo ya ha muerto

Sánchez tenía otras opciones para ser presidente que ha decidido no explorar. Nos gustará más o menos el Gobierno de coalición que ha tejido para estar en Moncloa, pero cabe la responsabilidad de todos para acabar con un bloqueo político que no beneficia a nadie, que solo produce hartazgo en la gente de a pie e inestabilidad económica y empresarial. Los partidos políticos, bien léase el PP, deben guardar el luto necesario para entender que el bipartidismo ya ha muerto y que este país está compuesto por una diversidad y pluralidad política en la que más que nunca se debe ejercer el diálogo y la negociación para salir adelante. Dar la espalda como está haciendo Casado y estar siempre en la contra no va a ayudar a construir nada.

Tirar de la manta

Acabamos un 2019 que ha acabado con la carrera política de Albert Rivera por su cambio de rumbo, por abandonar el centro político y también la humildad. Un año en el que Hacienda y los tribunales permiten que el clan Pujol se vaya de rositas pese a urdir una trama de actuación corrupta, no sólo para evadir dinero, sino beneficiándose del poder ocupado durante más de 20 años por parte de Jordi Pujol. Aquí muchos tienen qué esconder, algunos lo hacen bajo la bandera de la independencia y otros bajo la bandera de la España unida. En España los que nacieron para tirar de la manta como Ciudadanos o Podemos no lo han hecho aún. Unos ya han pedido fuerza para ello y otros llegan para tocar poder, pero mucho me temo que también para no molestar a los grandes.

Queridos Reyes Magos: veamos si este 2020 nos podéis traer unos gobiernos locales, autonómicos y generales libres de actuaciones corruptas, con políticos que hagan servicio público no que sigan siendo un problema público. Que rija el diálogo para resolver un problema grave como lo está siendo la situación en Cataluña. Que se acaben las actuaciones judiciales contra la política y que esta década, la del 20 que ahora empieza, sirva para abrir nuevas etapas en los partidos en las que se deje de actuar como en campaña y se empiece a gestionar lo importante. De ello depende nuestra calidad de vida.Feliz 2020.