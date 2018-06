Puigdemont no quiere ser el Espetec de Casa Tarradellas

¿Y que hace ahora Casa Tarradellas?

La Oficina de Patentes y Marcas ha dado la razón al fugadisimo de Bruselas de ayer, de Berlín, hoy, y vaya usted a saber de dónde mañana. Fíjense qué cosa, en la España mala, malísima, dicen que el del flequillo tiene derecho a sentirse ofendido por el nombre y logotipo de una casa de jamones y paletillas de guarrillo, con perdón, ibérico.

El letrado Cuevillas, incansable presencia en TV3 y defensor del susodicho ex presidente, ha saltado de puro contento. ¡Albricias y alboroques!, ha debido gritar. Cataluña Republicana y Fetén, uno, España carpetovetónica y chulesca, cero. Tiene esta moderna encarnación del derecho romano, que al esclavo manumite y a la esclava mite mano, motivos más que sobrados para tanto jolgorio. Resulta que un honesto industrial de la cosa jamonera, que no otra cosa puede ser alguien que comercia con semejante suculencia, decidió adoptar como imagen de sus productos la caricatura de un probo cerdito que, ciertamente, puede recordar la imagen de Cocomocho.

Don AlbertoGonzálezLópez, que así se llama el malagueño propietario de la jamonería en cuestión, quiso echar su cuarto a espadas en la cosa promocional con su mijita de guasa, no en vano Málaga, cantaora y guisandera, es la tierra del gran ChiquitodelaCalzada. Ni corto ni perezoso, creó el logo cerdícola de la cosa. Nosotros le hubiésemos aconsejado que, como gancho para atraer a los compradores – gancho inútil, el jamón se vende solo, aunque no quieras, tal es su bondad y poderío –, hubiese insertado la leyenda “Sois unos torpedos diodenales, cobarde, fistro, que te va a pillar la Meretérica”. Una guinda que, modestamente, corresponde a quien se toma las cosas de la imagen tan a la tremenda, mientras que las cosas de la ley se las pasa por el arco del triunfo.

Y de ahí nace el arrebato de ira jupiteriana de Puigdemont que, Cuevillas mediante, no tardó en acudir a la ley española. Según el letradísimo, “La marca es ofensiva por la imagen que utiliza debido a que es una caricatura del president Puigdemont y también por la similitud fonética de un apellido que no tiene permiso para utilizar”. Nadie como los catalanes para darnos por aludidos, diga usted que sí. Ahora, ¿apellido?

¿Alguien se imagina al M.H. Tarradellas pleiteando con la conocida razón social del mismo nombre por considerar insultante que el Espetec de dicha empresa lleve el mismo apellido de quien detenta la presidencia de la Generalitat? Digo más: ¿se imaginan el choteo universal que se hubiera organizado si la Benemérita hubiese acudido a los tribunales protestando por esa Meretérica que usaba Chiquito en alusión a ellos? Para que vean como son las cosas, cuando Nuestro Señor se lo llevó al cielo, el Instituto Armado colgó un tuit en el que decía “Descansa en paz, Chiquito, nosotros siempre seremos la Meretérica”. Qué mejor homenaje podía rendírsele a nuestro genio del humor más surrealista.

Ah, pero el democrático, liberal, fraterno y ultra moderno ex presidente tiene la piel de las posaderas más finas que los terribles hombres y mujeres del tricornio. Qué cosas se ven, Don Nuño, qué cosas se ven, Don Pero.

Los Tres Cerditos

En materia de cochinos se han visto muchas cosas, en política, si a bromas se refiere. Servidor recuerda unos folletos – anónimos, claro – en los que los por entonces máximos dirigentes del Tripartito en Cataluña, a saber, Maragall, Carod y Saura, eran representados por los cerditos del cuento. Intentaban soplar con fuerza para derribar… ¡a Cataluña! No recuerdo que nadie dijese ni mú, porque aquella Cataluña resistente y sólida cual cuenta en un paraíso fiscal ostentaba una estelada y ya se sabe que las carga el diablo.

El cerdo es un recurso utilizadísimo en publicidad y, reconozcámoslo, la burla y la sátira. ¿Se acuerdan ustedes de aquel anuncio televisivo de los sesenta en los que un marranillo no podía saltar un obstáculo y se quejaba diciendo “Yo también prefiero Sanders” en alusión a una marca de pienso? Ciertamente, si pensamos en ese animal que PierreLouys definió en entusiastas versos como Adorablecochon, cherange!, poco o nada negativo acudirá a nuestras cabezas. Alejándonos de la gastronomía, lo que va a resultar difícil en este asunto, a lo sumo recordaremos sonrientes la cara de Porky, ya saben, el de “Eso es to, eso es to, eso es todo amigos”.

Pero al ínclito Puigdemont lo que es del fugado, y al cerdito lo que es del cerdito. Si se ha decidido que lo de PigDemont le injuria, bendito sea Dios. Ahora bien, no me digan ustedes que no tiene pelendengues que el bando que utiliza los epítetos más crueles, más racistas, más intolerantes y más terribles sea quien se ofende a la primera de cambio por un quítame allá esos jamones. Si el fugado fuese listo, que no lo es, hubiera dejado pasar el asunto. Porque la publicidad que le ha hecho a don Alberto es enorme. Sin ella, indiscutiblemente, los productos que vende serían mucho más desconocidos que ahora. No quiero ni pensar lo que puede dar de sí el fértil genio andaluz si se ponen a promocionar sus afamados chorizos. Claro que ahí se lo ponen como a Fernando VII, visto lo visto.

La incapacidad de asumir la sátira de estas gentes es enorme. No tienen el menor sentido del humor, salvo que el objeto de las chanzas sean los demás. El suyo es, por tanto, un humor cainita, herpético, de novatada en la mili, grueso de trazo y con olor a regüeldo tabernario. No hay más que ver a los humoristas oficiales del régimen separatista, plebeyamente groseros, de brochazo indiscriminado hacia los otros y cagaditos de miedo ante los suyos.

Por mi parte, pienso merendar un buen plato de jamón. Sin pan con tomate, manía catalana que no le va nada a una buena pierna de ese gorrino, lo reconozco. Mucho mejor unas regañás, un pan de mollete o, en su defecto, una tostada de pan de payés simplemente aliñada con un levísimo chorrito de aceite. Y recordemos, hermanos, ya que de perniles y humor tratamos, aquellos versos que desgranara en su día el gran e injustamente olvidado PepeDaRosa en honor al jamón:

Jamón, bonito hasta el nombre pa un bello poema,

¡qué grasa, que pringue, que cosa más güena,

que toque elegante da en cualquier reunión!

Para usted el chóped de oferta, fugado; para nosotros, el jamón.