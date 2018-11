Puigdemont y los tres deseos

Anda el fugadísimo muy ocupado, puesto que no solo de república se alimenta el ser humano. Y está el mercado en Europa como para andarse con fruslerías. Así pues, Puigdemont ha decidido ponerse manos a la obra.

En el número treinta y cuatro de L’Avenue de l’Avocat de Waterloo, el cuerpo del fugado se estremece de inquietud. Lejos quedan las manifestaciones con miles de alcaldes que, vara en mano, acudían a Bruselas en peregrinación para aclamarlo, las ruedas de prensa a las que acudían medios de toda la UE, los focos que no dejaban de seguir al cesado presidente de la Generalitat. Puigdemont, que tiene alma de vedette del Paralelo, pero con cuerpo de polichinela triste, no se resigna, sin embargo, obstinándose en ser el protagonista de una obra que escribieron Jordi Pujol y Artur Mas pensando en otro actor, sin duda de mayor empaque encima del escenario, llamado Oriol Pujol Ferrusola.

Tiene, además, la cuestión pecuniaria que siempre ha sido el nudo gordiano de estas gentes hechas a vivir del erario público. La jugada del Consell per la República no era, para nada, ni política ni retórica ni casual, sino de pura supervivencia para el de Waterloo y su alegre panda. De momento, no parece que la cosa le haya ido mal, puesto que cerca de treinta mil separatistas han depositado la cantidad mínima de diez euros per cápita –en muchos, muchísimos casos ha sido una cifra notoriamente más alta– lo que da, por lo bajo, 300.000 euros o, dicho en antiguo, 50 millones de las antiguas pesetas.

Eso le parece poco, claro, porque no vean ustedes a qué precios están las langostas, el champán y las entradas de la ópera en Bruselas, por no hablar del casoplón en el que reside el muchacho. De ahí que, desde las organizaciones separatistas llamadas, piadosamente, “civiles y ajenas a los partidos políticos”, se estén multiplicando els sopars grocs, las cenas amarillas, en las que te dan unas viandas más que discutibles por precios indiscutiblemente caros. Que las donaciones al Consell pasen por CATGlobal, asociación que se declara sin ánimo de lucro radicada en Bruselas, en la que está el inevitable amigo del fugado, el empresario Josep Matamala, son otros Garcías que dejamos para mejor ocasión, puesto que tiempo dirá cómo y quién maneja la barca de estas gentes en materia crematística.

Hay separatistas que ponen pasta, esa es la realidad. Puigdemont, que todavía mantiene crédito entre los sectores más radicales e hiperventilados del independentismo, juega la carta del pobre exiliado y del Estado fascista que lo persigue. Una parte de las CUP y absolutamente todos los CDR se lo creen, de hecho, el mundo cupaire ya tiene su propia fractura interna entre los pro Crida puigdemontiana y los contrarios. Ese deseo de ser novia en la boda y muerto en el funeral ha llevado al exresident a anunciar su intención de ir de número dos de Oriol Junqueras en una hipotética lista unitaria de cara a las próximas elecciones europeas, proponiendo a la también fugada Anna Gabriel como tercera. El hombre sigue instalado en su paranoico universo, creyendo en su ilimitada astucia y, en no poca medida, la estupidez ajena. Desea capitalizar para sí la imagen de mártir de Junqueras, uniendo los conceptos de “preso políticos” y “exiliado”. No sabe nada el gachó.

La humorada tiene pocos visos de adquirir mayor sustancia, básicamente porque Junqueras está hasta los pelendengues del chico del flequillo, claro, pero aquí también se esconden no pocas razones económicas por parte del fugado. Ser eurodiputado permite gozar de un sueldo más que abundante y no pocos privilegios en dietas por asistencia a comisiones, desplazamientos, etc. Vean: cada mes se llevaría como salario bruto 8.484,05 euros– unos 6.611,42 netos -, una dieta para gastos generales de 4.342, una asignación para asistentes de 24.164 euros, dietas de estancia por asistir a las actividades parlamentarias consistente en 306 euros diarios, dietas por desplazamientos a Bruselas y Estrasburgo a 0,50 euros por kilómetro o el equivalente en viajes business D en vuelos, gastos de viaje originados por dar conferencias, visitas de trabajo etc. que suponen el reembolso de lo gastos de transporte, más, y aquí acabamos, una pensión que se percibe a partir de los sesenta y tres años que corresponde al 3,5% del salario bruto percibido por cada año como eurodiputado.

¿Entienden ahora que Puigdemont quiera ser eurodiputado, que sus huestes le aporten dinero y se niegue como gato panza arriba a pasar a la historia? Sus tres deseos son totalmente mezquinos e interesados. Porque está dispuesto a todo, menos a trabajar y a vivir de su talento, sea este el que sea. Eso, en un país en el que la mitad de los jubilados cobran menos del salario mínimo es de una jeta de cemento armado cuando eres un golpista, un supremacista, un bueno para nada.

Es evidente que ser patriota estelado, exiliado, represaliado y paladín de la libertad, tiene que merecer una recompensa, claro. Los separatistas que han aportado pasta para el Consell de Puigdemont así lo entienden. Pero quien mejor lo entiende es el propio interesado, y nunca mejor dicho.

Qué vergüenza. Un nou país, dicen.