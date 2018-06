Ponga a un catalán en su vida

O a dos. O a varios. Porque el síndrome del “ministro catalán” es una constante en todos los gobiernos de España. Incluso con Franco y aquel inefable Gual Villalbí. Ahora les toca el turno a los socialistas del PSC.

Borrell, Batet y la alargada sombra de Narcís Serra

En las quinielas de ministrables el nombre de Josep Borrell como ministro de exteriores parece que ya no tiene duda posible. Borrell es uno de los damnificados de aquel PSOE de Felipe González, al que el de Lérida siempre le pareció demasiado rojo, demasiado tecnócrata, demasiado catalán – como cambian los tiempos – o poco fiel a Serra. El omnipotente Narcís Serra, ese al que la justicia le mantiene la condición de imputado por el turbio asunto de Catalunya Caixa, el de las escuchas ilegales del CESID, el que tuvo que marcharse por la puerta de servicio con todo el Congreso entonando “Adiós, Lili Marlén”. El daño que ha causado a España en general, y al socialismo en particular, es incalculable.

Meritxell Batet, por cierto, discípula de Serra, suena también como ministra catalana de alguna cosa. La que sea, porque el asunto estriba en tocar moqueta y despacho oficial en Madrid. Otros nombres también circulan por los mentideros, pero nadie dice lo sustancial del asunto. Cualquier nombre proveniente del PSC que pueda poner Pedro Sánchez al frente del ministerio que sea deberá cumplir una condición: mantener fidelidad a prueba de bomba a Miquel Iceta. E Iceta es un hombre de Serra, que lo nombró director del gabinete de análisis de la presidencia de gobierno. Iceta hizo mucho trabajo fino de fontanería para Serra, lo conoce muy bien – quizás demasiado para lo que le gustaría al interesado – y sabe que lo importante es que al gobierno de España lleguen personas que cuenten con el plácet de su antiguo señorito.

Que a los independentistas les sienta como un tiro la posibilidad de ver a Borrell midiéndose con su homónimo, es un decir, Ernest Maragall, conseller de exteriores, viendo quien explica el asunto catalán por el mundo, es obvio. Que Borrell se merienda cada tarde a tres como el hermanísimo, también. Sería apasionante un cara a cara de ambos, como el que mantuvo en su día Borrell con Oriol Junqueras. El republicano casi acaba llorando ante el aluvión de datos, cifras y argumentos irrebatibles que le lanzaba el ex ministro frente al discurso mendaz y sentimentaloide del ahora encarcelado.

Si yo fuera Quim Torra no me preocuparía demasiado. Todo esto obedece a las dinámicas internas de los partidos, las mismas que a él le han dado hecho la mitad de su gobierno"

De todos modos, si yo fuera Quim Torra no me preocuparía demasiado. Todo esto obedece a las dinámicas internas de los partidos, las mismas que a él le han dado hecho la mitad de su gobierno. Sánchez le debe mucho a Iceta y al PSC –inenarrable aquel “¡Pedro, por Dios!” que gritaba Iceta como un vendedor de hojas de afeitar de los de antes– y las deudas deben pagarse. Lo rocambolesco es que el nuevo presidente del gobierno pague la deuda a terceros, a saber, él le debe a Iceta y éste le debe a Narcís. Conclusión, quien acabará cobrándose sus favores será el ex vicepresidente. Como siempre, Serra acaba ganando juegue quien juegue.

Delegados del gobierno, uníos

Ese será un cargo que, sin ostentar el rango de ministerio, será clave en los próximos meses. Para ocuparlo se habla de Joan Rangel, que ya lo fue en su día. Es una persona seria, buen gestor y con mentalidad de estado, cosa rarísima en este PSC descabalado de hoy, con alcaldesas procesistas y votantes que se han pasado a Ciudadanos. Pero el tam tam de la rumorología hace sonar últimamente a Pepe Zaragoza. En su día coordinador de la poderosa secretaría de municipales del PSC, luego secretario de organización, controller máximo del aparato y del movimiento de los capitanes en aquel curioso congreso de Sitges, próximo a la fallecida Carme Chacón, se dice que podría muy bien ser nombrado para el cargo. Esa sería otra tremenda bofetada para los separatistas, porque si hay alguien más jacobino que Borrell ése es Zaragoza.

Pepe encarna el arquetipo de aquellos dirigentes locales que promovió en su día Josep María Sala. Es implacable con los adversarios, tiene una idea del partido totalmente leninista y, también hay que decirlo, es muy leal a sus amigos. Tiene otra cualidad: sabe cuándo conviene sentarse a hablar. Además es práctico y posee no poca capacidad dialéctica, como aquella ocasión en la que, ante los manteles de un local cercano al Palau de la Música, intentó convencerme de que el por entonces alcalde de Girona Joaquim Nadal era la mejor opción para presentarse a la Generalitat. Es decir, que si tenía que cargarse a Raimon Obiols por nacionalista, lo hacía, pero si después había de entenderse con otro nacionalista pesecero como Nadal no pasaba nada. Todo por el bien del partido. Así les ha ido.

Como sea que también es persona adicta a Iceta y Serra, no sería extraño que Sánchez confiase en él para desempeñar ese papel diplomático de delegado del Gobierno. La dupla Iceta-Zaragoza, que ya demostró ser de una tremenda eficacia en el aparato del partido, podría reproducirse ahora. Aquí si que deberían saltar las alarmas en el separatismo, porque juntarlos puede desencadenar movimientos importantes en el seno de la política catalana. Madrid, en el fondo, queda muy lejos, mientras que la delegación y el Parlament están aquí, en pleno meollo.

Veremos en qué para todo esto, porque tener catalanes o no tenerlos es algo sustancial para cualquier gobierno socialista que se precie"

De lo expuesto, parecerá que es menos importante que Borrell o Batet estén en el consejo de ministros que Zaragoza sea delegado. Creo, sinceramente, que es así. Cuando lo entrevistaron el otro día en el infumable programa de TV3 que presenta y dirige Xavier Grasset, una especie de alcázar separatista, me di cuenta de que Zaragoza estaba de nuevo de moda, que tenía no pocos números de mandar desde algún despacho. Este zorro viejo del socialismo catalán tiene muchos números para ser nombrado y eso, insisto, no seria un tema menor ni para Sánchez ni para Iceta.

Tiene algo que entiendo destacable, y es que lee a Patricia Highsmith devotamente. Al poco de conocernos, en la década de los ochenta, coincidíamos en ponderar a Mr. Ripley y a la escritora de Fort Worth. Lo digo no como detalle menor, sino para definir la personalidad de Pepe, lector voraz, lo que no es una minucia cuando de trazar un perfil personal se trata.

Veremos en qué para todo esto, porque tener catalanes o no tenerlos es algo sustancial para cualquier gobierno socialista que se precie. Que algunos hayan pasado a la historia de España como personas ejemplares, como mi admirado Ernest Lluch, vilmente asesinado por la banda terrorista ETA, o como auténticas plagas de Egipto como Serra ya son otros Garcías.

Solo me atrevo a decir que con Borrell de ministro y Zaragoza de hipotético delegado del Gobierno nos íbamos a reír un rato.