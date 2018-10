Cautivos y desarmados

Pedro Sánchez ha decidido abandonar a los catalanes que defienden la constitución. El sillón de presidente se paga caro.

Cualquiera de las dos noticias es suficientemente inquietante para un demócrata, máxime si es catalán y vive en esta tierra. Marlaska ha empezado el desmantelamiento de todo el operativo que estaba en marcha para asegurar el orden público en Cataluña ante la posibilidad de incidentes con motivo del aniversario del 1-O. El señor ministro del interior parece entender que ya no hay peligro y que los Mossos se bastan y se sobran para garantizar el orden. No es cosa de broma: las Unidades de Intervención Policial, UIP, se han marchado; también los miembros de la Benemérita, retenidos en Cataluña a la espera de su destino, unos 300. Vayan sumando en cuanto a número de efectivos policiales y, si me lo permiten, en calidad profesional y fidelidad al cumplimiento de la ley. Porque, aunque, bien nos consta, en los Mossos haya muchos, muchísimos agentes que son ejemplo de dignidad y eficacia, no lo es menos que existe en el seno del cuerpo una cuña separatista muy importante; eso, por no hablar de los mandos, totalmente politizados.

La noticia ha causado, como es lógico, gran alegría en la Consellería de Interior en la que su titular, Miquel Buch, no se cansa de recibir parabienes y palmaditas en la espalda. Dicen fuentes próximas a Marlaska que este es el premio a las cargas policiales que los Mossos han estado efectuando estas semanas pasadas. “Su firmeza no deja el menor resquicio a la duda”, nos aseguran. Puede ser, pero cabe recordar que estos son los mismos Mossos que hemos visto en anteriores ocasiones actuar con una pasividad terrible ante los radicales separatistas, cuando no en franca connivencia.

Que se retiren los efectivos policiales cuando aún queda por delante el 27 de octubre, primer aniversario de la DUI, resulta harto curioso. En el ministerio ¿están seguros de haber evaluado correctamente la curva de riesgo para ese día? ¿Tienen las BRIMO suficientes efectivos como para hacer frente ellas solas un escenario modelo Maidan? ¿Sabe el señor ministro que habrá concentraciones convocadas por la ANC y los CDR en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa que coinciden en horario?

¿Forma parte esta retirada del diezmo que ha de pagar Sánchez a los separatistas para que le continúen apoyando? Sería tanto como decir que el presidente del gobierno está cometiendo un delito de alta traición a los intereses que ha prometido defender"

En la retina de muchos están las imágenes de los doscientos CDR que intentaron – y casi consiguieron – asaltar por la fuerza el Parlament catalán el pasado uno de octubre. Con todos estos datos, es increíble, suicida y, siento decirlo, sospechoso ordenar la retirada de buena parte de la fuerza pública en suelo catalán, máxime cuando no está infiltrada por elementos separatistas.

¿Forma parte del diezmo que ha de pagar Sánchez a los separatistas para que le continúen apoyando? Sería tanto como decir que el presidente del gobierno está cometiendo un delito de alta traición a los intereses que ha prometido defender, como son el mantenimiento del orden constitucional y la integridad del territorio nacional.

No contribuye a tranquilizarnos que la vicepresidenta Calvo salga a la palestra anunciando que el ejecutivo pretende reformar el código penal en lo que atañe al delito de rebelión, justo cundo se cierra la instrucción de los separatistas presos, como tampoco es buena noticia que el mismo presidente Sánchez diga que ese delito ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, que, para que se produzca ha de haber uso de las armas y que eso es lo que dice – miren que ejemplo – la legislación alemana.

El socialismo catalán está por entregarnos a todos con armas y bagajes con tal de auparse al gobierno de la Generalitat, permitiendo que Sánchez haga lo propio gracias a Esquerra y PDECAT"

Nada puede ser más inquietante para quienes defienden el ordenamiento jurídico y el régimen democrático que comprobar como el PSOE ordena que se vayan de Cataluña más de 800 guardias civiles y policías nacionales para decir, en paralelo, que quizás el máximo delito por el que estaban presos los dirigentes separatistas, en el fondo, no lo sea.

Aunque las dudas, al menos en esto, no son tales. El socialismo catalán, que es quien lleva la batuta en estos asuntos, está por entregarnos a todos con armas y bagajes con tal de auparse al gobierno de la Generalitat, permitiendo que Sánchez haga lo propio gracias a Esquerra y PDECAT. El mismo Iceta lo demostraba en el parlamento catalán el otro día cuando pedía con boquita de piñón a Torra que controlase a los CDR en sus asaltos a sedes de partidos no separatistas. No sé si lo decía por el PSC, porque en su sede de Lérida se ha visto colgada del balcón una pancarta que exige la libertad de los presos políticos.

Estamos cautivos y desarmados, en manos de supremacistas locos por un lado y ventajistas políticos por el otro. Y, encima, los fachas somos nosotros.