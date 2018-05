Pablo, Irene y los Ceaucescu

Cuentan que en la farsa de tribunal militar que montaron los revolucionarios rumanos en diciembre de 1989, el juez comenzó a esputar frases de desprecio al dictador. Elena Ceaucescu, aquella mujer que se peinaba como Carmen Polo, la esposa de Franco, se volvió hacia Nicolás y le soltó: “¿Cómo permites que te hablen así?”.

La petulancia y la soberbia, el engreimiento de aquella gentuza que vivía a cuerpo de sátrapa a costa del pueblo, mientras destilaba demagogia low cost, patriotera y comunistoide, quedó retratada en aquella escena. Los Ceaucescu creían que no habían hecho nada, solamente prosperar, crear un proyecto familiar y mandar a los rumanos por la senda de baldosas rojas hacia el paraíso socialista.

Nicolás y Elena dejaban atrás una vida de lujo indecente. El “Genio de los Cárpatos”, como se hacía llamar, coleccionaba palacios como si fuera el Monopoly. Dicen que de su viaje a China quedó impresionado por Kim, no Torra, sino Il-sung, el dictador coreano, “Presidente Eterno” de su país y abuelo del actual Conducator norcoreano. Nicolás quería ser como Kim: rey independiente de una sociedad a su servicio que le viera como padre fundador, una especie de semidios donde su palabra fuera ley.

Volvió a Rumanía e intentó convencer a sus súbditos de que él era el pueblo trabajador, el proletario menesteroso, el obrero sucio de la fábrica, el niño resfriado que se sorbía los mocos en invierno y el cabeza de familia que hacía ajustes para comer, aunque él y su mujer vivieran en palacios, con servicio doméstico, chóferes, médicos y clínicas exclusivas.

El caudillo Nicolae purgó a los políticos críticos o desafectos, a todos los que no inclinaran la cerviz lo suficiente, y se puso a conducir a su pueblo. Se puso el nombre de “Héroe del Trabajo Socialista”. Sin embargo, el contraste entre su discurso y su vida de burgués del Mónaco de Grace Kelly enseguida quedó como demagogia, palabrería de aprovechado, y dejó de servir la tromba propagandística desde los medios de comunicación. Hasta la Pravda parecía un periódico libre. Los rumanos habían visto los lujos y los palacios, sobre todo el de Primavera -hoy lugar turístico-, tan difícilmente encajables con sus palabras de populista. Nicolás y Elena no acabaron bien, como es sabido, al contrario que Fidel Castro, quien manejó la séptima fortuna del planeta.

El casoplón de Pablo e Irene no descubre nada que no se supiera: la enorme distancia entre lo que dicen que son y lo que son, entre la demagogia comunistoide, populista y ramplona de sus soflamas, y su estilo de vida. Karl Marx, otro burgués que vivió de Engels y de su mujer, escribió que el ser social determinaba la conciencia social; es decir, que se pensaba como se vivía. No es cierto, pero Pablo Iglesias, quien se ha definido como “un marxista algo perverso convertido en psicópata”, debería tenerlo presente.

Las voces que se han levantado en Podemos criticando la distancia entre el ser y el pensar, el actuar y el exigir, auguran un destino políticamente funesto para el conducator y su pareja. Esa izquierda integrista, de dogma repujado con símbolos, no ve digno, ni coherente ni electoral, erigirse en representante de los colectivos más desfavorecidos y vivir rodeado de lujos. No es posible, dicen, clamar contra los que “parasitan las instituciones”, denunciar la “emergencia social”, y, sin solución de continuidad, montar en el coche y ordenar al chófer que conduzca hasta el chalé. Si corrupción es “saquear las arcas del Estado”, también lo será el vender un discurso para proletarios y vivir como “explotadores neoliberales”.

Contrariados porque los súbditos podemitas no han entendido la adquisición de su particular Palacio de Primavera, han sometido su decisión privada a un referéndum entre “los inscritos e inscritas”. Tan ridículo como suicida. Si los votantes refrendan la compra, el electorado despreciará al partido, y si votan en contra, el Conducator y su señora tendrán que irse. Ahí no acaba: si votan pocos, también. Será entonces el momento mágico en el que Irene Montero tenga que volver a la PAH, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas a la que perteneció sin tener una, donde denunciaba que cada contrato con un banco es un robo. Es el precio de la demagogia.

La lección no debería detenerse en Podemos, sino que se puede extender a todos los políticos que hacen de la virtud su única bandera y que, tarde o temprano, como muestra la Historia, se vuelve en contra. Ya lo dijo Robespierre: “¿Esa guillotina es para mí?”.